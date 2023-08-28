«Факел» — «Оренбург». Вадим Евсеев снова на коне!

29 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Факел» — «Оренбург». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу воронежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех оренбуржцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Факел» — «Оренбург» 29 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Факел» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Факел» — «Оренбург» (29.08.2023)

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 29 августа 2023, вторник. 17:15 МСК Факел Воронеж Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Отгремели матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги. На 29 августа запланированы четыре игры 3-го тура группового этапа Кубка России. В одной из них на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже померяются силами «Факел» и «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

Воронежцы неудачно начали сезон. Они продемонстрировали приятный глазу футбол, но потерпели поражения в матчах с «Ростовом» (1:2), «Локомотивом» (1:4), «Балтикой» (1:2) и «Зенитом» (0:2). Также «огнеопасные» проиграли «Сочи» (1:3) и не без удачи победили ЦСКА (2:0) в Кубке России.

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В закончившихся поражениями матчах они местами смотрелись лучше соперников, но, для того чтобы выиграть, им то и дело чего-то не хватало. Отсутствие набранных в РПЛ очков морально давило на команду. Помогла ей прийти в себя победа над «Нижним Новгородом» (2:0).

Выиграли подопечные Вадима Евсеева, опять же, не без везения. Если бы защитник нижегородцев Виктор Александров не получил красную карточку на 56-й минуте, игра вполне могла бы сложиться иначе. Впрочем, и до удаления воронежцы владели преимуществом. Они едва не открыли счёт ещё в первом тайме после классно разыгранной комбинации. Увы, подвела реализация.

Как бы там ни было, победа придала воронежцам уверенности в собственных силах и сопутствовала их эмоциональному подъёму. В матче последнего тура сине-белые сумели отнять очки у лидирующего «Краснодара». Матч завершился безголевой ничьей, хотя моментов было достаточно у обеих команд.

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«Оренбург» начал новый сезон ещё хуже, чем «Факел». В стартовых пяти турах чемпионата России он не одержал ни одной победы. Вничью сыграл с «Рубином» (1:1), уступил «Спартаку» (2:3), «Уралу» (0:2), «Краснодару» (0:2) и «Ахмату» (0:4). Также потерпел крупное поражение во встрече с ЦСКА (0:6) и обыграл «Сочи» (2:0) в Кубке России.

Из-за плохих результатов руководство «Оренбурга» приняло решение отправить в отставку Иржи Ярошика. 45-летний наставник так и не сумел по-настоящему заменить ушедшего в «Динамо» Марцела Личку. Разгромное поражение в игре с также находившимся в чёрной полосе «Ахматом» стало последней каплей.

Новым главным тренером «Оренбурга» стал испанский специалист Давид Деограсия, ранее возглавлявший академию клуба. Под его руководством оренбуржцы в матче последнего тура РПЛ сыграли вничью с ЦСКА (1:1). То, что удалось зацепиться за очки, без сомнений хорошо. Однако кардинально ничего не поменялось.

После игры бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отметил, что «Оренбург» зацепился за ничью только благодаря индивидуальному мастерству футболистов, в частности, Лукаса Веры. Аргентинец, по сути, сделал результат. Он же и был признан лучшим игроком матча.

Ташуев подчеркнул, что «Оренбург» играл так же, как и при Ярошике — владел мячом в центре поля, «рондо» — мяч держится, затем доставка на фланг и оттуда — в штрафную площадь. Игра прогнозируемая, известная. При Личке у оренбуржцев было то же самое, но с той лишь разницей, что атаковали они гораздо разнообразнее и смотрелись на порядок увереннее.

Зацепились за ничью в игре с ЦСКА оренбуржцы благодаря нескольким факторам. Ключевой из них — домашнее поле. Армейцы испытывают большие проблемы с выездными матчами. В то, что «Оренбург» сумеет обыграть «Факел» в гостях, верится с трудом. Поставить на победу «огнеопасных» в матче можно с коэффициентом 1.78.

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В 15 встречах минувшего розыгрыша чемпионата России в гостях оренбуржцы выиграли только четыре раза и один сыграли вничью. С тех пор их дела заметно ухудшились. Состав тот же, что и был, но игра совсем другая, лишь в общих чертах напоминающая ту, что была раньше.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Факел» — «Оренбург» 29 августа 2023 года

Чёрная полоса «Факела» прервалась. Эмоциональная составляющая улучшилась, и сразу же пришёл результат — ничья во встрече с лидером. Невероятная поддержка родных трибун наверняка поможет «огнеопасным» победить кризисный «Оренбург». Смена наставника если и воодушевила оренбуржцев, то не сильно. В матче с ЦСКА они зацепились за ничью скорее за счёт плохой формы соперника и домашнего фактора. В выездных играх у клуба из одноимённого города ещё при Личке были серьёзные проблемы. Сейчас у них тем более вряд ли получится победить.

Ставка: победа «Факела» в матче за коэффициент 1.78.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

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