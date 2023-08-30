«Карабах» — «Олимпия». Всё в руках Андрея Лунёва

Или нет? Россиянин был заявлен на ответный матч, главное — не пропустить!

31 августа состоится матч плей-офф квалификации Лиги Европы «Карабах» — «Олимпия». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «скакунов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Шансы «драконов» оценили в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Карабах» — «Олимпия» 31 августа 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Карабах» — «Олимпия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Карабах» — «Олимпия» (31.08.2023)

Подходит к концу квалификация Лиги Европы. Осталось провести заключительные матчи, чтобы определились все участники основного турнира. 31 августа 2023 года на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку пройдёт матч между «Карабахом» и «Олимпией». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Азербайджанский клуб в минувшем сезоне стал чемпионом страны, благодаря чему получил возможность принимать участие в квалификации в Лигу чемпионов. Сначала команда уверенно прошла «Линкольн», выиграв обе встречи (2:1 и 4:0), но в следующем раунде «Карабах» потерпел поражение от польского «Ракува» со счётом 2:3 на выезде, а дома не смог взять реванш, сыграв вничью – 1:1.

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Поэтому «скакуны» отправились в Лигу Европы, но и тут им вновь приходится доказывать, что они достойны выступать в еврокубках. Матчи с ХИКом почти не вызвали проблем. Клуб из Баку выиграл обе встречи с одинаковым счётом 2:1. Осталось только пройти «Олимпию» — и можно будет праздновать выход в ЛЕ.

«Олимпия» тоже начинала участие в еврокубках этого сезона с квалификации в Лигу чемпионов, но не задалось. Сначала команда из Словении дважды обыграла с одинаковым счётом 2:1 латвийскую «Валмиеру». Затем «драконы» неожиданно выбили «Лудогорец» (1:1 и 2:1). Однако «Галатасарай» оказался в разы сильнее. Словенцы проиграли турецкому клубу (0:3 и 0:1).

В первой игре между этими командами была зафиксирована победа «Карабаха» всухую со счётом 2:0. Однако по статистике большого преимущества у команды из Баку не было. Стороны почти одинаково часто били по воротам и попадали в створ, а также показали практически одинаковый процент владения мячом. Вот только если «Олимпию» подвела реализация, то у «скакунов» с этим был порядок.

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В чемпионате Азербайджана у «Карабаха» тоже дела идут неплохо. Команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав девять очков. Она отстаёт от лидера на пять очков, но впереди ещё полно времени. На протяжении шести игр с учётом всех соревнований «скакуны» не знают поражений, победив в пяти из них.

Недавно к клубу из Баку присоединился Андрей Лунёв в качестве свободного агента. Экс-вратарь «Байера» уже успел дебютировать в матче последнего тура чемпионата Азербайджана с «Кяпазом». Россиянин долгое время удерживал ворота в неприкосновенности, но на 86-й минуте всё-таки пропустил. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1. «Карабах» дозаявил Андрея на ответную игру в Лиге Европе.

«Олимпия» тоже неплохо проводит сезон в чемпионате Словении, занимая третью строчку с девятью очками и отставанием в четыре очка от возглавляющего таблицу «Целе». Команда предпочитает полагаться на свою атаку, но и пропускает достаточно много. За пять туров в домашнем первенстве «драконы» забили 15 голов, а пропустили 10.

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Лунёв может сыграть за «Карабах» в этой встрече, и это здорово. Однако чтобы не уйти на второй план, как это было в «Байере», ему необходимо выложиться на все 100% и постараться провести «сухой» матч. Без него у «скакунов» получилось сдержать атаку «Олимпии», выступая на выезде. Дома должны сыграть не хуже. Рекомендуем ставку на то, что «драконы» не забьют за 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Карабах» — «Олимпия» 31 августа 2023 года

«Скакуны» находятся в отличной форме и в первом матче на выезде выиграли с хорошим счётом 2:0. Он подходит для того, чтобы ответную игру дома провести в обороне, полагаясь на защиту и голкипера, которым может стать Андрей Лунёв. Команда дозаявила россиянина на встречу со словенским клубом. Мы считаем, что «Карабах» исполнит финальный аккорд перед выходом в Лигу Европы и не пропустит от гостей.

Ставка: «Олимпия» не забьёт за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 10.58.

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