Томас Тухель исполнит мечту Гарри Кейна. Лига чемпионов будет полна сюрпризов

31 августа 2023 года в Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Первые матчи стартуют 19 сентября. Эксперты уже определились с фаворитами на победу в самом престижном европейском клубном турнире. Рассмотрим самые ожидаемые варианты и сделаем прогноз на победителя ЛЧ.

«Манчестер Сити» сделает это второй раз?

Основным претендентом считается действующий победитель Лиги чемпионов. Подопечные Гвардиолы в минувшем сезоне выиграли требл и попробуют замахнуться на результат не хуже. Вот только не потеряют ли футболисты «горожан» мотивацию после такого сумасшедшего успеха? Команда попала в проходную группу – с «Лейпцигом», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».

Основным раздражителем могли стать «быки», но в минувшем сезоне ЛЧ «Ман Сити» их обыгрывал с крупным счётом 7:0 в 1/8 финала. В АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы стартовали вполне удачно, одержав три победы подряд, а Холанд забил три мяча. Кажется, с мотивацией всё в порядке. На победу в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» дают 3.30.

Гарри Кейн исполнит мечту?

Следующим претендентом на победу в ЛЧ у экспертов идёт «Бавария» — коэффициент 6.50. Мюнхенскому клубу предстоит сыграть в одной группе А с «Манчестер Юнайтед», «Копенгагеном» и «Галатасараем». Вполне проходимые соперники, которые не должны составить проблем. К тому же все они не могут похвастаться надёжностью в обороне, а атакующий футбол – это стихия «красных».

К тому же состав «Баварии» пополнился Гарри Кейном, который мечтает выиграть трофеи. Вместе с «Тоттенхэмом» думать о подобном англичанин не мог, но в составе мюнхенцев перед ним открываются новые горизонты. В минувшем сезоне ЛЧ «красные» вылетели в четвертьфинале, уступив «Ман Сити» с общим счётом 1:4. Есть повод взять реванш. В Бундеслиге Гарри уже забил три гола и сделал один ассист.

Беллингем заменит Бензема

«Реал» Мадрид тоже будет претендовать на победу в Лиге чемпионов, несмотря на уход Карима Бензема в «Аль-Иттихад». Карло Анчелотти быстро нашёл решение, и к команде присоединился Джуд Беллингем. Ранее англичанин выступал за «Боруссию» Дортмунд, но после трансфера заиграл совершенно по-иному. Причём это подтверждает и сам футболист.

Мадридцы попали в одну группу с такими клубами, как «Наполи», «Брага» и берлинский «Унион». На победу в ЛЧ «сливочных» дают коэффициент 10.0. В минувшем розыгрыше еврокубков подопечные Анчелотти дошли до полуфинала, в котором без шансов уступили «Манчестер Сити» (1:1 и 0:4). Поможет ли Джуд достичь большего в этом сезоне? Пока у него четыре гола и один ассист в Примере – это невероятный результат!

Жеребьёвка благословила Хави

Кому действительно повезло с жеребьёвкой, так это «Барселоне». Этот фактор может сыграть важную роль в борьбе за победу в Лиге чемпионов. Каталонцы попали в одну группу с такими клубами, как «Антверпен», «Порту» и «Шахтёр». Хави может даже поберечь основных футболистов, предоставив в некоторых встречах место молодёжи. Таким образом, с меньшими затратами сине-гранатовые могут выйти в плей-офф, а там всё зависит от того, кто станет следующим соперником. Коэффициент на победу «Барсы» в ЛЧ – 15.0.

Кто в числе неудачников?

«ПСЖ» грезит мечтами о победе в Лиге чемпионов, но жеребьёвка «вставляет ему палки в колёса». Команда попала в группу F вместе с такими клубами, как «Милан», «Боруссия» и «Ньюкасл Юнайтед». Любой из этих участников может зацепиться за результат и побороться за выход из группы. Даже с Мбаппе в составе парижанам придётся потратить очень много сил, чтобы обеспечить себе участие в плей-офф. Коэффициент на их победу в ЛЧ – 15.0.

Прогноз на победителя Лиги чемпионов

Некоторые клубы научились играть с «Манчестер Сити», сдерживая Холанда и не позволяя ему сделать ничего опасного. Думается, одна из команд в Лиге чемпионов найдёт противоядие или «горожан» подведёт самоуверенность. Вот у кого действительно запредельная мотивация, так это у Гарри Кейна, мечтающего хотя бы раз за свою карьеру выиграть Лигу чемпионов. Томас Тухель поможет ему в этом. Он уже выиграл ЛЧ с «Челси», так почему бы не сделать это с «Баварией»? Мы считаем, что мюнхенцы станут победителями за 6.50.

Ставка: «Бавария» выиграет Лигу чемпионов за 6.50.