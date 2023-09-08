Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд. Чемпион заставит американца молчать

Иззи сказал, что специально накрасит ногти и нокаутирует Тарзана. Он намерен наказать соперника за громкие слова.

10 сентября в главном поединке турнира UFC 293 померяются силами чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд. В преддверии боя между соперниками разгорелась словесная перепалка. Американец заявил о том, что не проиграет парню, который тащится от мультиков и красит ногти.

Новозеландец, в свою очередь, обозвал Стрикленда, а также пообещал, что нокаутирует его с накрашенными ногтями. Удастся ли Адесанье сдержать слово и наказать американца за слова? Или же всё будет с точностью до наоборот?

Когда бой Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд

Бой за звание чемпиона в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом состоится 10 сентября 2023 года в Сиднее (Австралия).

Во сколько начало боя Адесанья — Стрикленд

Предполагается, что поединок между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом начнётся не раньше 6:30 мск 10 сентября 2023 года.

По какому каналу покажут бой Адесанья — Стрикленд

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканалах «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд

Эксперты считают фаворитом Исраэля Адесанью. Ставки на победу новозеландца принимаются с коэффициентом 1.23. Шансы Шона Стрикленда оценили коэффициентом 4.40. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0.

Прогноз на бой Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд

Для Исраэля предстоящая защита звания чемпиона UFC в среднем весе, по сути, станет уже седьмой. Ранее он победил в титульных поединках Йоэля Ромеро, Пауло Косту, Марвина Веттори, Роберта Уиттакера и Джареда Каннонье. Подпортило ему статистику поражение в бою с давним врагом — Алексом Перейрой.

Бразилец имел неплохие шансы стать для Адесаньи непобедимым соперником. Ранее он дважды выигрывал у новозеландца по правилам кикбоксинга. В четвёртой очной встрече Алекс доминировал. В какой-то момент даже казалось, что он вот-вот нокаутирует новозеландца. Однако Исраэль поймал Перейру на ошибке и эффектно потушил ему свет.

Теперь Адесанья вновь принялся зачищать дивизион. Он пребывает в замечательном тонусе и на эмоциональном подъёме. Победа в поединке с Перейрой вернула 34-летнего новозеландца на вершину. Теперь он усердно работает для того, чтобы больше не допустить потери пояса.

У Стрикленда менее яркая и успешная карьера, чем у Исраэля. В 2018 году он угодил в аварию и перенёс операцию на колене. Таким образом, пропустил почти два года. Вернулся в UFC Шон весьма эффектно. Он одержал пять побед подряд и получил возможность помериться силами с топами.

Однако первую возможность заявить о притязаниях на пояс Стрикленд упустил. Сначала он проиграл Алексу Перейре нокаутом в первом раунде. Затем уступил Джареду Каннонье раздельным решением судей. В последних двух поединках американец победил Нассурдина Имавова и Абусупьяна Магомедова.

Если бы у Адесаньи банально не закончились соперники, не факт, что Шон вообще получил бы возможность помериться с ним силами. Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс поделился мнением, что новозеландец более универсален и расчётлив, чем американец. Он считает, что Исраэль добьётся победы.

В то же время Алекс Перейра недавно заявил, что Стрикленд пребывает на пике формы. По его мнению, из всех бойцов топового уровня у Шона наибольшие шансы победить Адесанью. В словах бразильца также имеется доля правды. Однако вероятность того, что Адесанья проиграет, крайне мала.

На что ставить?

Исраэль выглядит явным фаворитом. У него было больше боёв с топовыми соперниками. Причём зачастую Адесанья выходил из них победителем. Проблемы у него были только с Перейрой, но и этот этап уже пройден. К грядущему бою он подходит не только в отменной форме, но и со злостью из-за слов Шона о накрашенных ногтях.

А когда Адесанья зол, соперникам несдобровать. Он дал понять, что намерен нокаутировать Стрикленда. На профессиональном уровне Исраэль провёл 26 боёв, в которых одержал 24 победы. В 16 из этих поединков он выиграл нокаутом. Скорее всего, досрочно победит он и американца.

Ставка на победу Адесаньи нокаутом принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. В преддверии боя Исраэль подчеркнул, что он не недооценивает соперника, но и не переоценивает. Он подходит к бою с правильным настроем. В плане техники Адесанья в разы сильнее Стрикленда. Сенсации не ждём.

Ставка: победа Адесаньи нокаутом за 1.90.