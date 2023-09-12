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Перу — Бразилия, прогноз на матч ЧМ-2026 13 сентября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Перу — Бразилия. Неймар побил рекорд Пеле — это воодушевляет!
Михаил Коробов
Перу — Бразилия: прогноз на матч ЧМ-2026
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С таким настроем нужно побеждать!

13 сентября состоится матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026 Перу — Бразилия. Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех перуанцев оценён экспертами в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Перу — Бразилия 13 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Перу — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура отбора ЧМ-2026 Перу — Бразилия (13.09.2023)

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 2-й тур
13 сентября 2023, среда. 05:00 МСК
Перу
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам сборных. Пока в Европе идёт отбор на ЧЕ-2024, в Южной Америке стартует квалификация на ЧМ-2026. В ночь на 13 сентября состоятся четыре встречи 2-го тура. В самой поздней из них сборная Перу примет Бразилию. Стартовый свисток прозвучит в 5:00 мск.

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За последние более чем 30 лет перуанцы только один раз выходили в финальный раунд чемпионатов мира — в России в 2018 году. Причём в плей-офф Перу тогда выйти не удалось. Бело-красные проиграли два матча из трёх и заняли предпоследнее место в группе.

По итогам отборочного турнира ЧМ-2022 перуанцы заняли пятое место в турнирной таблице, а также проиграли в межконтинентальном плей-офф Австралии (0:0, 4:5 пен.). Практически все очки бело-красные набрали в матчах с аутсайдерами. В 18 встречах они забили только 19 мячей, но и сами пропустили немного — 22.

После провала в отборочном турнире на ЧМ-2022, сборная Перу пережила смену главного тренера. Должность занял Хуан Максимо Рейносо Гусман. В матче 1-го тура квалификации ЧМ-2026 его подопечные на выезде сыграли вничью с Парагваем — 0:0. Учитывая ход матча, такой результат можно даже назвать хорошим.

Дело в том, что добрую половину встречи бело-красные провели в меньшинстве. На 45-й минуте получил красную карточку ведущий защитник Луис Адвинкула. За весь матч перуанцы нанесли всего лишь четыре удара, только один из которых пришёлся в створ. Соперник нанёс 17 ударов, но его подвела реализация.

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Сборная Бразилии гораздо сильнее и успешнее, чем Перу. Она пять раз выигрывала чемпионат мира и всегда выходила в финальную стадию. На ЧМ в Катаре жёлто-зелёные добрались до 1/4 финала, сенсационно и очень обидно проиграв Хорватии (1:1, 2:4 пен.).

После этого опытнейший Тите заявил, что покидает национальную команду. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Фернандо Динис. В будущем его сменит Карло Анчелотти. Сообщается, что Диниса хотел видеть наставником сборной лидер «селесао» Неймар. Сокомандники его поддержали.

Перебравшийся этим летом в «Аль-Хиляль» нападающий совсем недавно покинул лазарет. В новом сезоне он успел провести пока только один матч — как раз под руководством Диниса. Неймар помог своей сборной разгромить Боливию (5:1). Он отметился результативной передачей, а также оформил дубль.

Таким образом, Неймар побил рекорд Пеле. Он превзошёл легендарного соотечественника по количеству забитых мячей и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На счету форварда 79 голов в составе сборной — на два больше, чем у великого Пеле.

Впрочем, Пеле провёл на порядок меньше матчей в составе «селесао». В среднем он забивал 0,84 гола за игру, в то время как у Неймара только 0,62 мяча. После победы во встрече с Боливией нападающий «Аль-Хиляля» признался, что достижение не означает, что он лучше легендарного соотечественника. Сравниться с Пеле могут немногие.

С другой стороны, радость от уникального рекорда наверняка сопутствует моральному подъёму Неймара. Пока что он находится в процессе набора формы после длительного простоя. В грядущем матче нападающий вряд ли забьёт столь же много, как Боливии, но одно или два результативных действия от него вполне можно ожидать.

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Несмотря на то что сборная Перу лишилась ведущего защитника, наилучшим вариантом для ставки видится П2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.03. Жёлто-зелёные выиграли все семь последних официальных очных встреч. У них на порядок лучше состав, а также результаты на дистанции.

Единственное — матч станет для бразильцев лишь вторым под руководством Диниса и при этом первым на выезде. Встреча с Боливией толком не показала какими качествами обладает этот специалист. В грядущей игре будет более трудное испытание. Уровень соперника на порядок выше.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026 Перу — Бразилия 13 сентября 2023 года

Сборная Перу очень мало забивает и зачастую проигрывает сильным соперникам. Хорошо хоть, что и пропускает сравнительно немного. Учитывая то, что Неймар ещё толком не восстановился, а Динис не адаптировался у руля сборной, слишком большого количества забитых мячей не ждём. В то же время в победе бразильцев не возникает никаких сомнений. Расклад сил и история очных встреч всецело на их стороне.

Ставка: победа Бразилии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.03.

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