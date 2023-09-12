Перу — Бразилия. Неймар побил рекорд Пеле — это воодушевляет!

13 сентября состоится матч 2-го тура квалификации ЧМ-2026 Перу — Бразилия. Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех перуанцев оценён экспертами в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Перу — Бразилия 13 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Перу — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура отбора ЧМ-2026 Перу — Бразилия (13.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам сборных. Пока в Европе идёт отбор на ЧЕ-2024, в Южной Америке стартует квалификация на ЧМ-2026. В ночь на 13 сентября состоятся четыре встречи 2-го тура. В самой поздней из них сборная Перу примет Бразилию. Стартовый свисток прозвучит в 5:00 мск.

За последние более чем 30 лет перуанцы только один раз выходили в финальный раунд чемпионатов мира — в России в 2018 году. Причём в плей-офф Перу тогда выйти не удалось. Бело-красные проиграли два матча из трёх и заняли предпоследнее место в группе.

По итогам отборочного турнира ЧМ-2022 перуанцы заняли пятое место в турнирной таблице, а также проиграли в межконтинентальном плей-офф Австралии (0:0, 4:5 пен.). Практически все очки бело-красные набрали в матчах с аутсайдерами. В 18 встречах они забили только 19 мячей, но и сами пропустили немного — 22.

После провала в отборочном турнире на ЧМ-2022, сборная Перу пережила смену главного тренера. Должность занял Хуан Максимо Рейносо Гусман. В матче 1-го тура квалификации ЧМ-2026 его подопечные на выезде сыграли вничью с Парагваем — 0:0. Учитывая ход матча, такой результат можно даже назвать хорошим.

Дело в том, что добрую половину встречи бело-красные провели в меньшинстве. На 45-й минуте получил красную карточку ведущий защитник Луис Адвинкула. За весь матч перуанцы нанесли всего лишь четыре удара, только один из которых пришёлся в створ. Соперник нанёс 17 ударов, но его подвела реализация.

Сборная Бразилии гораздо сильнее и успешнее, чем Перу. Она пять раз выигрывала чемпионат мира и всегда выходила в финальную стадию. На ЧМ в Катаре жёлто-зелёные добрались до 1/4 финала, сенсационно и очень обидно проиграв Хорватии (1:1, 2:4 пен.).

После этого опытнейший Тите заявил, что покидает национальную команду. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Фернандо Динис. В будущем его сменит Карло Анчелотти. Сообщается, что Диниса хотел видеть наставником сборной лидер «селесао» Неймар. Сокомандники его поддержали.

Перебравшийся этим летом в «Аль-Хиляль» нападающий совсем недавно покинул лазарет. В новом сезоне он успел провести пока только один матч — как раз под руководством Диниса. Неймар помог своей сборной разгромить Боливию (5:1). Он отметился результативной передачей, а также оформил дубль.

Таким образом, Неймар побил рекорд Пеле. Он превзошёл легендарного соотечественника по количеству забитых мячей и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На счету форварда 79 голов в составе сборной — на два больше, чем у великого Пеле.

Впрочем, Пеле провёл на порядок меньше матчей в составе «селесао». В среднем он забивал 0,84 гола за игру, в то время как у Неймара только 0,62 мяча. После победы во встрече с Боливией нападающий «Аль-Хиляля» признался, что достижение не означает, что он лучше легендарного соотечественника. Сравниться с Пеле могут немногие.

С другой стороны, радость от уникального рекорда наверняка сопутствует моральному подъёму Неймара. Пока что он находится в процессе набора формы после длительного простоя. В грядущем матче нападающий вряд ли забьёт столь же много, как Боливии, но одно или два результативных действия от него вполне можно ожидать.

Несмотря на то что сборная Перу лишилась ведущего защитника, наилучшим вариантом для ставки видится П2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.03. Жёлто-зелёные выиграли все семь последних официальных очных встреч. У них на порядок лучше состав, а также результаты на дистанции.

Единственное — матч станет для бразильцев лишь вторым под руководством Диниса и при этом первым на выезде. Встреча с Боливией толком не показала какими качествами обладает этот специалист. В грядущей игре будет более трудное испытание. Уровень соперника на порядок выше.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026 Перу — Бразилия 13 сентября 2023 года

Сборная Перу очень мало забивает и зачастую проигрывает сильным соперникам. Хорошо хоть, что и пропускает сравнительно немного. Учитывая то, что Неймар ещё толком не восстановился, а Динис не адаптировался у руля сборной, слишком большого количества забитых мячей не ждём. В то же время в победе бразильцев не возникает никаких сомнений. Расклад сил и история очных встреч всецело на их стороне.

Ставка: победа Бразилии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.03.