«Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе». Айртон подогреет интерес

Экс-защитника «Спартака» летом хотели приобрести «Ювентус», «Рома» и «Арсенал». Нужно продолжать в том же духе!

14 сентября состоится матч 23-го тура чемпионата Бразилии «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фламенго» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Атлетико Паранаэнсе» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч бразильской Серии А «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе» 14 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Бразилии «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе» (14.09.2023)

Большинство чемпионатов взяли перерыв, уступив место матчам сборных. Однако бразильская Серия А не в числе таковых. 14 сентября состоятся две встречи 23-го тура. В самой поздней из них «Фламенго» примет «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры запланировано на 3:30 мск.

«Фламенго» плохо начал сезон, но затем Хорхе Сампаоли освоился на должности главного тренера клуба, и дела пошли на лад. В последних 17 матчах чемпионата Бразилии команда из Рио-де-Жанейро уступила только «Ред Булл Брагантино» (0:4) и «Куябе» (0:3). Также она шесть раз сыграла вничью.

Большую часть очков «стервятники» потеряли на выезде. Однако постепенно Сампаоли исправляет этот недостаток. В матче последнего тура его подопечные в гостях победили лидирующий «Ботафого» (2:1). Они выиграли по владению мячом и местами смотрелись лучше соперника, для которого поражение стало первым за 13 туров.

В результате клуб из Рио-де-Жанейро расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице бразильской Серии А. Отставание от занимающего второе место «Палмейраса» составляет всего два очка. Кроме того, «Фламенго» вышел в финал Кубка Бразилии, победив на предыдущей стадии «Гремио» (2:0 и 1:0).

Не последнюю роль в успехах «стервятников» сыграл бывший защитник «Спартака» Айртон. Возвращение на родину пошло бразильцу на пользу. Он стал одним из лидеров «Фламенго» и даже получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи.

Сообщается, что в трансфере латераля заинтересованы сразу несколько топовых клубов. Среди таковых «Ювентус», «Рома» и лондонский «Арсенал». Эти новости наверняка сопутствуют моральному подъёму Айртона. Думается, он будет ещё лучше выкладываться в последующих встречах.

«Атлетико Паранаэнсе» менее силён и стабилен, чем «Фламенго». Сейчас он располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Отставание от «стервятников» составляет пять очков. В предстоящем матче оно имеет все шансы увеличиться.

Кажется, что «Атлетико Паранаэнсе» набрал неплохой ход. В последних восьми матчах Серии А он не потерпел ни одного поражения. Однако пять из этих игр ознаменовались ничейными результатами. И это при том, что в соперниках были преимущественно располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды.

Это не отменяет того факта, что приобретение у «Фламенго» Артуро Видаля благотворно отразилось на «Атлетико Паранаэнсе». Опыт чилийского полузащитника пошёл на пользу команде. У неё улучшилась глубина состава, а также стала разнообразнее игра.

Всё бы ничего, но хавбек отправился в расположение национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2026. В предстоящей встрече он участия не примет. По этой же причине игру пропустит ведущий полузащитник «Фламенго» Эрик Пульгар. Так что команды в примерно одинаковых условиях.

Другое дело, что клуб из Куритибы совсем недавно проиграл «Фламенго» в Кубке Бразилии. В первом матче уступил со счётом 1:2, а в ответном, на домашнем стадионе, — 0:2. Весьма велика вероятность, что потерпит поражение он и в этот раз. Поставить на победу «стервятников» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Все шесть последних очных встреч, проходивших на стадионе «Маракана», закончились именно так. Конечно, совсем скоро подопечным Сампаоли предстоит сыграть с «Сан-Паулу» в Кубке Бразилии. Не исключено, что он прибегнет к ротации и выделит ведущим игрокам не очень много игрового времени.

Тем не менее даже при таком раскладе в победу «стервятников» верится больше. В 10 матчах Серии А дома они потерпели только одно поражение. За этот период времени пропустили только шесть мячей, в то время как забили 16.

«Атлетико Паранаэнсе» тоже хорошо выступает на домашней арене, но вот с выездами у него наблюдаются серьёзные проблемы. Команда выиграла только 2 из 10 матчей, а также три раза сыграла вничью. За этот период времени она забила 10 голов, а пропустила 13.

Прогноз и ставки на матч бразильской Серии А «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе» 14 сентября 2023 года

«Фламенго» преуспевает сразу в нескольких турнирах. Он становится всё сильнее благодаря грамотному руководству Хорхе Сампаоли. На домашнем стадионе у него есть все шансы победить «Атлетико Паранаэнсе», который испытывает большие проблемы с выездами плюс лишился подспорья Видаля. История очных встреч свидетельствует в пользу поражения гостей.

Ставка: победа «Фламенго» за коэффициент 1.80.