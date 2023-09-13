«Металлург» — «Лада». Андрей Разин прощупает Олега Браташа

Напор и атака — «лисы» с первых минут постараются воплотить преимущество над соперником в заброшенные шайбы.

14 сентября состоится матч КХЛ «Металлург» — «Лада». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.36. Шансы тольяттинцев оценили в 6.70. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Лада» 14 сентября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Металлург» — «Лада» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.28, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.65. Ставки на то, что обе команды забьют в первом периоде, принимаются за 3.68. Поставить на гол в каждом периоде можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Лада» (14.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

14 сентября в Магнитогорске местный «Металлург» сыграет с «Ладой». Арбитр введёт шайбу в игру в 17:00 мск. Календарь КХЛ приготовил командам сюрприз — соперники проведут на ледовой площадке «Арена-Металлург» два матча подряд. «Лисы» стартовали в регулярке с серии из пяти выездных игр. К удивлению, это не выбило из колеи магнитогорцев.

Подопечные Андрея Разина выиграли четыре из пяти матчей, а единственное поражение потерпели от «Автомобилиста» (2:3 ОТ) в овертайме. Отметим, что в Екатеринбурге состоялся дебют главного тренера «Металлурга», и, вполне вероятно, волнение отрицательно сказалось на игре команды.

В целом наставник «лис» действует довольно уверенно. Разин проводит ротацию и не опасается оставлять лидеров «Магнитки» на скамейке. Например, тренер оказался недоволен действиями Никиты Гребёнкина во встрече с «Витязем» и ограничил его игровое время. Хоккеист в ответ продемонстрировал запредельную мотивацию в Уфе и открыл счёт в матче.

Пожалуй, встреча с «Салаватом Юлаевым» оказалась наиболее сложным экзаменом для Разина. Даже с ЦСКА «Металлург» выглядел бодро, играл на кураже. А вот с уфимцами пришлось действовать строго от обороны, особенно в третьем периоде. «Лисы» не дрогнули под яростным напором соперника, который часто выходил в атаку, и удержали победный счёт 2:1.

Просматриваются принципы, на которых Андрей Разин строит команду. Это работа на высоких скоростях и контроль шайбы. Тренеру удалось найти оптимальное сочетание в звеньях и встроить новичков. Яркий пример — Никита Михайлис, который записал в актив четыре очка, забросив три шайбы.

Вернувшаяся в КХЛ после длительной паузы «Лада» начала чемпионат с домашней серии из четырёх матчей. Три встречи тольяттинцы проиграли, но сумели перед выездом в Челябинск и Магнитогорск порадовать зрителей первой победой над «Амуром» со счётом 5:1.

Любопытно, что все шайбы подопечные Олега Браташа забросили в неравных составах. Трижды тольяттинцы реализовали численное преимущество, а две шайбы забросили в меньшинстве.

С лучшей стороны проявил себя легионер Трой Джозефс. Хоккеист из Канады набрал два очка (гол+пас) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров команды — пять очков. Всего у центрального нападающего в активе пять очков.

«Металлург» и «Лада» провели 19 личных встреч. Большое преимущество на стороне хозяев — подопечные Разина выиграли 12 матчей. Разница заброшенных шайб 65:43 также в пользу хоккеистов из Магнитогорска.

«Металлург» проводит первую встречу на домашней арене в сезоне. Болельщики ждут яркой игры, и «лисы» постараются с первого периода продемонстрировать свой богатый атакующий потенциал. Поставим на тотал первого периода больше 1.5 шайбы за коэффициент 2.03.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Лада» 14 сентября 2023 года

При Разине «Металлург» стал доминировать с первых секунд матча. Поэтому неудивительно, что в трёх из последних четырёх встреч «лис» за 20 минут игры забивалось минимум два гола. Да и «Лада» в минувшей игре с «Трактором» активно провела стартовый отрезок — команды отправились на перерыв при счёте 1:1. Учитывая мотивацию хозяев в дебютной игре сезона на домашней арене, поставим на результативный первый период.

Ставка: первый период тотал больше 1.5 шайбы за 2.03.