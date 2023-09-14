«Саутгемптон» — «Лестер». Мечтать об АПЛ не вредно

Несмотря на желание «синих» вернуться в Премьер-лигу, у них ещё достаточно проблем, которые требуют решения.

15 сентября состоится матч 6-го тура Чемпионшипа «Саутгемптон» — «Лестер». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «святых» можно с коэффициентом 2.37. Успех «лис» оценивается в 2.82. На ничью дают коэффициент 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Чемпионшипа «Саутгемптон» — «Лестер» 15 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Саутгемптон» — «Лестер» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Чемпионшипа «Саутгемптон» — «Лестер» (15.09.2023)

Матч 6-го тура Чемпионшипа «Саутгемптон» — «Лестер» пройдёт 15 сентября на стадионе «Сент-Мэри». Начало — в 22:00 мск. Кто из соперников плодотворнее провёл паузу, которую представил календарь турнира на время игр сборных?

«Саутгемптону» совершенно точно требовалась перезагрузка после поражения от «Сандерленда» со счётом 0:5. «Святые» уже на первой минуте встречи ошиблись в обороне и позволили сопернику забить гол. После этого планы тренерского штаба рухнули. Из-за многократных попыток отыграться открывалась свобода для контратак соперника.

До этого поражения у команды была беспроигрышная серия длиной в четыре матча. За это время «Саутгемптон» обыграл с одинаковым счётом 2:1 сразу три клуба — «Шеффилд», «Плимут» и «КПР». Вничью «святые» сыграли с «Норвичем» — 4:4. Таким образом, во всех пяти встречах клуб пропускал минимум гол, и каждая игра заканчивалась тоталом больше 2.5 мяча.

Проиграл последний матч и «Лестер». «Синие» на домашнем стадионе уступили «Халлу» (0:1), прервав серию из четырёх побед. Напомним, «лис» возглавил бывший помощник Гвардиолы в «Манчестер Сити» Энцо Мареска. В «Лестер» он пригласил известного в прошлом голкипера Вилли Кабальеро, который вошёл в тренерский штаб. Цель — вернуться в АПЛ.

До этого «лисы» победили «Ковентри Сити» (2:1), «Хаддерсфилд» (1:0), «Кардифф» (2:1), «Ротерхэм» (2:1). Две из этих встреч прошли на выезде. В текущем сезоне «синие» стараются быть более сдержанными и осторожными во время гостевых матчей. С учётом всех соревнований они победили в четырёх последних играх на чужом поле, а три из них закончились тоталом меньше 2.5 мяча.

В составе «Лестера» остался знаменитый нападающий Джейми Варди. 36-летний футболист уже не претендует на статус игрока основы, но регулярно выходит на замену. В Чемпионшипе он отметился результативной передачей, а в кубковой игре открыл счёт забитым мячам в новом сезоне.

Мареска сумел уговорить руководство «Манчестер Сити» отправить в аренду в «Лестер» центрального защитника Каллума Дойла. Это талантливый футболист, который выступает за молодёжную сборную Англии. Он отметил дебют в матче с Люксембургом забитым мячом.

Под управлением Энцо Марески «Лестер» пытается решить задачу по возвращению в АПЛ. «Синие» располагают сбалансированным составом и превосходят соперника в командном взаимодействии. Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что «Лестер» чётко сыграет в обороне и в матче не будет забито больше двух мячей, за коэффициент 2.10.

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Саутгемптон» — «Лестер» 15 сентября 2023 года

Тренерский штаб «лис» поставил команде современную игру с прессингом и плотной обороной, в которой просматриваются некоторые тактические принципы Гвардиолы. Поражение от «Халла» в минувшем туре поможет исправить ошибки в защите. «Святые» после пяти пропущенных мячей от «Сандерленда» получили суровый урок и будут осторожны. Поэтому предлагаем ставку на тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.