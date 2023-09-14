СКА — «Динамо». Никита Гусев изменился в лучшую сторону

С последней встречи форвард набирает очки в пяти матчах подряд. На этот раз Ротенберг пожалеет, что так обошёлся со своим бывшим нападающим.

15 сентября состоится матч КХЛ СКА – «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Шансы москвичей оценили в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч СКА — «Динамо» М 15 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч СКА – «Динамо» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. На победу петербуржцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.55. Ставки на победу в матче москвичей идут за 2.50 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Москва (15.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем наблюдать за матчами регулярного сезона КХЛ. 15 сентября 2023 года СКА будет принимать на «Ледовом дворце» московское «Динамо». Эти команды встречаются уже второй раз за текущий розыгрыш, и пока преимущество на стороне петербуржцев – они победили со счётом 2:1. Состоится ли реванш?

Цели красно-синих не меняются, ведь с их составом и послужным списком нужно постоянно бороться за Кубок Гагарина. Однако почти восемь лет команде не везёт, а последний трофей был выигран в 2015 году. Летом Роман Ротенберг вновь получил усиление, но лишился ряда талантливых и важных хоккеистов.

Сезон начался великолепно – с двух побед. СКА удалось обыграть как раз московское «Динамо» со счётом 2:1, несмотря на то что на стороне соперника выступали Никита Гусев и Игорь Ожиганов. Спортсмены были мотивированы поквитаться с бывшим клубом, особенно нападающий, с которым плохо расстались.

Затем красно-синие выиграли у «Лады» со счётом 3:0, но на этом их хорошие результаты прервались. Петербуржцы потерпели поражения в трёх последних матчах, пропуская минимум по три шайбы. Сначала они уступили «Торпедо» — 3:4, затем проиграли «Локомотиву» (2:3) и «Спартаку» (0:3).

После игры Ротенберг пожаловался на календарь. По его словам, мешают проводить полноценные тренировки постоянные перелёты. Также он пообещал, что уже в следующей игре команда будет свежее и лучше. И действительно, на старте сезона СКА провёл четыре матча подряд на выезде, но уже с красно-белыми играл на своей арене.

«Динамо» наоборот, смазало начало регулярного сезона, после чего набрало оптимальную форму. Сразу после поражения петербуржцам команда выиграла матч у «Амура» со счётом 3:1, но затем снова проиграла – «Металлургу» (3:5). Хоккеисты и тренер рассказывали, что медленно вкатываются в новый розыгрыш, но вскоре будут выступать на высоком уровне. Кудашов искал новые сочетания, пересобрал звенья, работал над большинством и добился результата.

Начало серии было положено победой над «Сочи» с разгромным счётом 4:0. Затем у клуба был непростой матч с «Барысом» (4:3 ОТ), но и его удалось выиграть, правда, в овертайме. Гораздо интереснее результат последней встречи. «Динамо» победило в московском дерби ЦСКА со счётом 4:1.

Впечатляет игра бело-голубых в большинстве. Кудашову удалось добиться в этом плане огромного прогресса. 9 из 12 последних шайб были заброшены командой, имеющей численное преимущество – невероятно. В ворота ЦСКА было забито два гола в неравных составах, а после встречи у тренера спросили, не боится ли он, что его большинство разберут. Алексей Николаевич ответил, что постоянно вносит изменения, меняет исполнителей, тактику, поэтому найти ключик к его основному козырю будет непросто.

В пяти матчах подряд стабильно набирает очки Никита Гусев, и он уже возглавляет таблицу лучших бомбардиров КХЛ. На счету нападающего 10 (3+7) очков по системе «гол+пас». У другого игрока «Динамо» Джордана Уила – 8 (4+4) очков. Интереснее то, какой ход набрал россиянин.

Теперь у него реально появляется шансов поквитаться с бывшим клубом, который так нехорошо поступил с ним и неоднократно оставлял на скамье запасных. Предлагаем ставку на победу «Динамо» в матче за 2.50 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч СКА — «Динамо» Москва 15 сентября 2023 года

Учитывая, как плохо проводит последние матчи СКА, как много негатива скапливается вокруг команды, особенно после перехода в аренду «Сочи» Матвея Мичкова, в улучшение ситуации верится с трудом. Пока петербуржцы проигрывали в трёх последних матчах подряд, «Динамо» в стольких же побеждало. Невозможно сказать что-то плохое про игру бело-голубых сейчас, они проводят классный отрезок.

Кудашов постоянно что-то придумывает, у клуба сумасшедшая реализация большинства, а Никита Гусев первым в КХЛ набрал 10 очков. Думается, на этот раз он заставит Ротенберга пожалеть о расставании с ним. Ставки на победу «Динамо» с учётом овертайма и буллитов принимают в «Фонбет» за 2.50, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.50.