«Ахмат» — «Краснодар». Как Ромащенко помешает Ивичу? Это невозможно!

16 сентября состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Краснодар». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех грозненцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 16 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар» (16.09.2023)

После небольшой паузы на матчи сборных возвращаемся на внутреннюю арену. 16 сентября состоятся четыре встречи 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В одной из них на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном померяются силами местный «Ахмат» и «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Грозненский клуб неудачно начал сезон. Однако его руководство быстро среагировало и прибегло к смене главного тренера. Должность занял Мирослав Ромащенко, долгое время проработавший помощником Станислава Черчесова. Белорусский специалист моментально вытащил команду из чёрной полосы.

В трёх последних турах РПЛ грозненцы разгромили «Оренбург» (4:0), сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) и победили «Урал» (1:0). Также они выиграли матч у «Крыльев Советов» (3:1) в Кубке России. Секрет успеха заключается в том, что Ромащенко подобрал правильные слова для мотивации.

После игры с «Уралом» тренер детально рассказал о чётко поставленном плане на будущее. Он отметил, что команда должна оставаться такой же мобильной, агрессивной, интересной и обладающей характером. Однако при всём этом обороняться будут все 11 человек, в том числе лидеры.

Ромащенко отметил, что привёл футболистам примеры из опыта работы с национальной командой на чемпионатах мира и Европы. В то же время тренер подчеркнул, что у грозненцев должна быть не только дисциплина в тактике и в игре, но и правильная ментальность. Пока что о нём складывается исключительно приятное впечатление.

Впрочем, впереди у Ромащенко ещё очень много работы. До сих пор его подопечным сопутствовала удача. Для «Урала» поражение стало третьим подряд во всех турнирах, «Спартак» не выигрывает четыре матча кряду в РПЛ, «Оренбург» вообще после встречи с зелёными отправил наставника в отставку, ну а «Крылья Советов» выступали в Кубке чуть ли не третьим составом.

«Краснодар» — это совсем другая история. Так же, как и «Ахмат», он пребывает на эмоциональном подъёме. Только на более сильном. «Быки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. Отрыв от идущего следом «Зенита» составляет три очка. Чемпионская гонка даёт им дополнительный стимул.

В семи встречах краснодарцы сыграли вничью только с «Локомотивом» (1:1) и «Факелом» (0:0). Победили они сначала «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0), «Пари НН» (1:0) и «Оренбург» (2:0), а затем «Спартак» (2:0). Календарь был довольно удобный, что помогло чёрно-зелёным набрать очень хороший ход.

В семи играх подопечные Владимира Ивича забили 11 мячей. Сравнительно немного, но и сами они пропустили только два гола — меньше всех. Наставник воплотил в жизнь именно то, о чём говорил Ромащенко. «Быки» шикарно обороняются всей командой и за счёт активного прессинга, техники и других немаловажных компонентов выигрывают.

Владимир Ивич поставил команде невероятно качественную игру, за что заслуженно был признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе. Под его чутким руководством «Краснодар» неустанно прогрессирует. По итогам прошлого сезона он дошёл до финала Кубка России. Теперь у клуба есть шансы на победу в первенстве.

С одной стороны, обыграть «Ахмат» в Грозном — задача не из простых. Тем более сейчас, когда он начал находить свою игру. С другой — краснодарцы пребывают в отменном тонусе и побеждают практически всех без разбору. Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.44.

Отдельно отметим, что набрал сумасшедшую форму Матвей Сафонов. Голкипер по-прежнему лидирует по отражённым ударам в створ — 25. Надёжность вратаря придаёт команде дополнительную уверенность. У «Ахмата» тоже классный голкипер, но, несмотря на его старания, в семи встречах грозненцы пропустили восемь мячей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Краснодар» 16 сентября 2023 года

В то время как Ромащенко только начал исправлять проблемы «Ахмата», Ивич уже давно отладил игровые механизмы «Краснодара». Скорее всего, «быки» просто переиграют грозненцев за счёт класса, а также более совершенной тактической схемы. Настрой у них не хуже, а то и лучше, чем у зелёных, за счёт чемпионской гонки.

Ставка: победа «Краснодара» за коэффициент 2.44.