«Балтика» — «Ростов». Валерия Карпина критикуют по делу

16 сентября состоится матч 8-го тура РПЛ «Балтика» — «Ростов». Начало – в 21:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 2.23. Успех ростовчан оценивается в 3.25. На ничью дают коэффициент 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура РПЛ «Балтика» — «Ростов» 16 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Балтика» — «Ростов» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Балтика» — «Ростов» (16.09.2023)

Игра 8-го тура РПЛ «Балтика» — «Ростов» начнётся 16 сентября в Калининграде в 21:15 мск. Хозяева находятся на 16-м месте турнирной таблицы, но решительно настроены переломить неудачную статистику. Сумеют ли подопечные Игнашевича обыграть команду Валерия Карпина?

В РПЛ у «Балтики» затянулась чёрная полоса, ведь она потерпела поражения в четырёх последних матчах. На выездах калининградцы уступили «Динамо» (0:2), «Крыльям Советов» (1:2) и «Локомотиву» (2:3). Дома проиграли «Уралу» со счётом 0:1.

Позиции главного тренера пока остаются незыблемыми. Вероятно, у руководства калининградцев ещё высок кредит доверия к наставнику, который вывел клуб в РПЛ. Игнашевичу нужно поработать над концентрацией. В последней встрече с «Локомотивом» соперник к 34-й минуте уже вёл с преимуществом в три мяча. Во втором тайме были внесены коррективы и калининградцы заиграли активнее.

Схожие проблемы испытывает и «Ростов». Команда Валерия Карпина проиграла три последних матча РПЛ: «Сочи» (0:4), «Пари НН» (0:1) и «Динамо» (1:2). Победа в Кубке России над «Локомотивом» (2:1) не улучшила настроение болельщиков. Команда находится на 11-м месте с семью очками в активе.

Карпину даже в сборной не удалось выиграть. Ничья с Катаром (1:1) вызвала шквал критики в его адрес. Сумеет ли главный тренер сосредоточиться на делах клуба, где необходимо срочно налаживать игру в защите. Семь пропущенных мячей в трёх последних матчах РПЛ требуют решительных действий.

В последнем интервью Валерий Карпин рассказал, что сам вряд ли покинет команду, ведь так много игроков пришли именно из-за него, подводить никого тренер не станет. «Балтика» и «Ростов» провели восемь очных встреч. Преимущество пока на стороне калининградцев — три победы при четырёх ничейных исходах. Разница забитых мячей в пользу хозяев — 5:1.

Судя по результатам личных встреч, не стоит ожидать результативной игры — ни разу команды не обменялись забитыми мячами. Цена ошибки возрастает многократно, ведь очередное поражение может больно ударить по уверенности игроков в собственных силах. С учётом проблемы клубов с реализацией опасных моментов рекомендуем рассмотреть ставку на то, что хотя бы одна из команд не забьёт за коэффициент 1.87.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Балтика» — «Ростов» 16 сентября 2023 года

Хозяева на последнем месте. Им необходимо завершить серию из четырёх поражений, поэтому даже ничья в игре с «Ростовом» будет воспринята положительно. Для подопечных Карпина важно наладить защиту, чем и занимался тренерский штаб во время паузы на матчи сборных. Когда соперникам главное не пропустить, сложно ожидать результативного футбола. Вот и поставим на то, что минимум одна из команд не забьёт за 1.87.

Ставка: обе забьют — нет за 1.87.