«ПСЖ» — «Боруссия» Д. Луис Энрике ценит Килиана Мбаппе

Капитан сборной Франции в одиночку тащит парижан. Только он может спасти их от поражения в грядущем матче.

19 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех дортмундцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д 19 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д (19.09.2023)

Клубный футбол в самом разгаре. На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — евроарена. 19 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. На эту дату запланировано восемь встреч 1-го тура. В одной из них на стадионе «Парк де Пренс» в Париже «ПСЖ» примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«ПСЖ» далеко не лучшим образом начал сезон. В пяти матчах в чемпионате Франции он обыграл только располагающихся в зоне вылета «Ланс» (3:1) и «Лион» (4:1). Также парижане сыграли вничью с «Лорьяном» (0:0) и «Тулузой» (1:1). Уступили они «Ницце» (2:3) на домашнем стадионе в игре последнего тура.

Даже стараний капитана сборной Франции Килиана Мбаппе оказалось недостаточно для того, чтобы обыграть «орлят». Нападающий оформил дубль. На его счету уже семь забитых мячей в четырёх встречах Лиги 1. И это при том, что всего команда из Парижа забила в этом сезоне 10 голов.

Можно сказать, что Мбаппе практически в одиночку тащит «ПСЖ». В игре остальных футболистов красно-синих нет никакой стабильности и уверенности. По большей части это связано с уходом ведущих игроков, в частности Неймара, Марко Верратти и Леандро Паредеса. Кроме того, ещё толком не освоился Луис Энрике.

Приобретённые «ПСЖ» летом футболисты — Усман Дембеле, Милан Шкриньяр, Рандаль Коло Муани, Гонсалу Рамуш, Лукас Эрнандес и ряд перспективной молодёжи — пока что не компенсируют в полной мере утрату ушедших игроков. Получается, вся надежда на Килиана Мбаппе, пропустившего сборы из-за конфликта с руководством парижан.

Дортмундская «Боруссия» начала новый сезон увереннее, чем «ПСЖ». В четырёх встречах чемпионата Германии она не потерпела ни одного поражения. Вничью жёлто-чёрные сыграли с «Бохумом» (1:1) и «Хайденхаймом» (2:2). Обыграли они сначала «Кёльн» (1:0), а затем «Фрайбург» (4:2).

Последняя игра наиболее интересна. В соперниках был крепкий клуб. Однако, даже несмотря на гостевой фактор, подопечные Эдина Терзича были лучше по статистическим показателям и вполне заслуженно набрали три очка. Финальную точку в матче поставил многолетний лидер «шмелей» Марко Ройс. Он забил на 90+2-й минуте.

У дортмундцев тоже были некоторые проблемы из-за того, что летом команду покинуло много футболистов основного состава, в частности Джуд Беллингем. Однако Терзич, пусть не без труда и проблем, нашёл неплохие замены покинувшим команду игрокам во внутренних резервах.

Как и у «ПСЖ», у «Боруссии» есть очень результативный нападающий — Дониэлл Мален. В последних 17 матчах Бундеслиги он забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. Также он недавно помог своей команде крупно обыграть «Шотт» (6:1) в Кубке страны, отметившись голевым пасом.

Фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, выявить проблематично. У обеих команд есть некоторые проблемы. Терзич справляется с ними лучше, чем Луис Энрике. Однако у парижан в составе на порядок больше звёздных игроков. Плюс встреча состоится на их домашней арене — «Парк де Пренс».

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.88. У парижан и дортмундцев наблюдаются проблемы оборонительного характера. Они пропускают, причём немало, даже во встречах с аутсайдерами и теряют очки.

С другой стороны, у обеих команд практически всегда порядок с результативностью. В этом сезоне они забивают, конечно, поменьше, чем в предыдущем. Однако это только начало. Думается, в дальнейшем дела постепенно пойдут на лад. У дортмундцев уже прослеживается некоторый прогресс.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Д 19 сентября 2023 года

На домашнем стадионе «ПСЖ» наверняка сумеет забить один или два мяча обладающей меньшим количеством ресурсов «Боруссии». В отличном тонусе пребывает лидер атаки Килиан Мбаппе. Порой он в одиночку способен сделать результат. У дортмундцев тоже имеется в составе такой футболист. Да и в целом, несмотря на уход лидеров, «шмели» смотрятся собранно. В их победу верится даже несколько больше. Командная игра у жёлто-чёрных отлажена лучше.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.