«Рубин» — «Ростов». Валерий Карпин совладает с нервами

Ростовчане обретут спокойствие и приблизят Рахимова к увольнению. Пятая отставка в РПЛ не за горами.

20 сентября состоится матч 4-го тура группового этапа Кубка России «Рубин» — «Ростов». Начало игры — в 17:15 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.30. Успех ростовчан оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Рубин» — «Ростов» 20 сентября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Рубин» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Кубка России «Рубин» — «Ростов» (20.09.2023)

Позади матчи 8-го тура Российской Премьер-Лиги. На 20 сентября запланированы три встречи 4-го тура группового этапа Кубка России. В одной из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани померяются силами «Рубин» и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

В восьми играх в чемпионате России «Рубин» победил только «Крылья Советов» (2:1). Вничью он сыграл с «Локомотивом» (2:2), «Оренбургом» (1:1) и «Динамо» (2:2). Уступили казанцы «Спартаку» (1:4), как раз «Ростову» (0:3), «Пари НН» (1:2) и «Зениту» (0:3).

После встречи с петербуржцами Рашид Рахимов остался недоволен судейством. По его мнению, в моменте с первым забитым мячом Вильсон Изидор находился в офсайде. Также наставник выделил эпизод, в котором собиравшегося убежать в отрыв Мирлинда Даку хватали за футболку, но нарушение зафиксировано не было.

Рахимов подчеркнул, что эти моменты могли быть ключевыми. Многие с ним не согласятся. Конечно, быстро пропущенный мяч отразился на настрое казанцев. Однако в их игре изначально не наблюдалось идеи, за счёт которой можно было бы отнять очки у действующего чемпиона РПЛ.

Руководство «Рубина» пока что доверяет и поддерживает Рахимова. Однако надолго ли хватит терпения? В Кубке России дела у казанцев идут не лучше, чем в РПЛ. В трёх матчах они обыграли только «Урал» (2:1). Уступили сначала «Ростову» (0:1), а затем «Локомотиву» (0:1).

Несмотря на то что Валерий Карпин использовал преимущественно совсем молодых игроков, помимо «Рубина», «Ростов» обыграл в Кубке России «Локомотив» (2:1) и уступил «Уралу» (0:1). Юные футболисты ростовчан показали себя очень здорово. Особенно классно они сыграли в обороне. Ошибок было сравнительно немного.

Недавний международный перерыв пошёл жёлто-синим на пользу. Они прервали серию из трёх поражений, сыграв на выезде вничью с «Балтикой» (2:2). Ростовчане имели все шансы победить. К 85-й минуте они вели 2:0, но соперник перехватил инициативу в концовке и сумел сравнять счёт.

Карпин в послематчевом интервью отметил, что его команде не хватило только спокойствия. Всё было под контролем, однако под занавес игры у ростовчан появился страх поражения. Из-за этого футболисты начали терять мяч и допускать ошибки. Удастся ли им совладать с нервами в этот раз?

В грядущем матче должно быть спокойнее. Дело в том, что от травмы оправился ведущий защитник «Ростова» Максим Осипенко. Именно с его отсутствием связан спад жёлто-синих. Во встрече последнего тура РПЛ Карпин не решился выпустить только покинувшего лазарет игрока. Зато он вполне может появиться на поле в этот раз.

Поэтому, несмотря на то что игра состоится в Казани, в победу ростовчан верится больше. Поставить на то, что они не проиграют в основное время, и тотал меньше 4.5 мяча можно с коэффициентом 1.83 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Сейчас казанцам тем более вряд ли удастся выиграть. В последние дни трансферного окна они приобрели целых пять новобранцев. Рахимов на данную тему рассказал, что придётся всё это вписывать в цейтноте. Большое количество несыгранных новичков — не есть хорошо. Тем более в преддверии матча Кубка России, в котором важную роль играет глубина состава.

Также стоит отметить, что у ростовчан лучше баланс между мощью в нападении и надёжностью в обороне. В восьми матчах в РПЛ они забили 10 мячей. Сами пропустили 16. Немало, но в шести из этих игр отсутствовал Осипенко. С ним статистика наверняка была бы в разы лучше. Казанцы за этот же период времени забили девять голов, в то время как пропустили 18.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Рубин» — «Ростов» 20 сентября 2023 года

В этом сезоне команды провели две очные встречи, которые выиграл «Ростов». Поддержка домашних трибун вряд ли поможет казанцам избежать поражения в этот раз. Лишь две победы в 11 играх в этом сезоне — это несерьёзно. Рахимов не справляется с обязанностями. У жёлто-синих оправился от травмы лидер обороны. Плюс пауза на матчи сборный помогла им восстановить запас сил. С новой энергией ростовчане наверняка как минимум не проиграют казанцам в основное время, но голов много не ждём. Ставки на то, что «Ростов» не проиграет, и тотал меньше 4.5 мяча принимают в «Фонбет» за 1.83, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.83.

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