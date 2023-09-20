«Спарта» — «Арис». Александр Кокорин и Ян Кухта обещают град голов

Встречаются два результативных клуба, да ещё и россиянин вернулся в состав киприотов.

21 сентября состоится матч 1-го тура Лиги Европы «Спарта» — «Арис». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.52. Шансы «лёгкой бригады» оценили в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Спарта» — «Арис» 21 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Спарта» — «Арис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Спарта» — «Арис» (21.09.2023)

Наступило время для 1-го тура Лиги Европы. 21 сентября 2023 года в одной из встреч пражская «Спарта» будет принимать кипрский «Арис». Начало игры – не ранее 22:00 мск. Чем закончится первый в истории очный матч между чемпионом Чехии и Кипра?

«Красные» неплохо начали новый сезон Высшей лиги, рассчитывая защитить титул. После восьми туров они располагаются на первом месте в турнирной таблице, но у «Славии» ровно столько же очков – 22. Кажется, борьба будет идти до последнего. «Спарте» придётся успевать выделять время на игры в Лиге Европы и чемпионате Чехии – задача непростая даже для клубов, у которых хватает ресурсов.

Первый тревожный звоночек уже прозвучал во время квалификации на Лигу чемпионов. Команда сыграла вничью с «Копенгагеном» (0:0) в первой встрече, а во второй уступила (3:4 после пенальти). Затем в Высшей лиге «красные» сыграли вничью с «Теплице» (1:1) и проиграли загребскому «Динамо» в отборе ЛЕ – 1:3.

Видимо, после этого главный тренер «Спарты» нашёл нужные слова и взбодрил клуб, поэтому в ответном матче он разгромил загребцев со счётом 4:1 и одержал три победы подряд в чемпионате Чехии, обыграв «Карвину» (3:1), «Слован» Либерец (2:0) и «Словацко» (5:0). Лидером атаки является Лукаш Гараслин, забивший шесть мячей в Высшей лиге. Также по три гола записали на свой счёт Велько Бирманчевич и Ян Кухта.

Экс-футболист «Локомотива» остаётся незаменимым в команде. Есть очень знакомый нам игрок и у «Ариса» — это Александр Кокорин. В минувшем сезоне вместе с командой он стал чемпионом Кипра, лучшим игроком турнира, но оставаться россиянин не хотел. Он вернулся обратно в «Фиорентину», как только закончился срок аренды.

Вот только «лилии» так и не предоставили нападающему игрового времени. Суммарно отыграв четыре минуты в официальных матчах за «фиолетовых», Александр был отправлен обратно в аренду «Арису». Он уже принял участие в игре с «Пафосом», которая завершилась вничью со счётом 1:1. Результативными действиями футболист не отметился.

Без Кокорина «лёгкая бригада» не прошла квалификацию на Лигу чемпионов. Команда выиграла у БАТЭ (6:2 и 5:3), но уступила по сумме двух матчей «Ракуву» (1:2 и 0:1). Возможно, что не хватило как раз такого нападающего и лидера, как Александр. Отбор ЛЕ тоже не был простым. «Арис» проиграл на выезде «Словану» из Братиславы со счётом 1:2, но дома победил – 6:2. В чемпионате Кипра подопечные Шпилевского пока идут без поражений.

Обе команды привыкли играть, не озираясь на ворота. Они предпочитают атакующий футбол и не любят отсиживаться в обороне. Как свидетельство этому встречи квалификации на Лигу Европы. Не исключаем, что у «Ариса» даже будет шанс сыграть вничью или вырвать победу у «Спарты», которую переоценили. Предлагаем ставку на тотал больше 3.5 мяча за 2.50 и ждём результативных действий от Кокорина.

Прогноз и ставки на матч «Спарта» — «Арис» 21 сентября 2023 года

Пражская команда в финале квалификации Лиги Европы прошла с общим счётом 5:4 «Динамо» Загреб, а «Арис» обыграл по сумме двух встреч «Слован» Братислава (7:3). Оба клуба предпочитают идти в атаку, не боятся пропускать мячи, потому что всегда рассчитывают забить больше. У «лёгкой бригады» будет преимущество в виде вернувшегося Кокорина, который может увеличить атакующий потенциал клуба. Однако Ян Кухта тоже не останется в стороне.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.50.