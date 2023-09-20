ХИК — ПАОК. От Магомеда Оздоева отвернулась удача

21 сентября состоится матч 1-го тура Лиги конференций ХИК — ПАОК. Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу чёрно-белых можно с коэффициентом 1.99. Успех финского клуба оценивается в 3.65. На ничью дают коэффициент 3.55.
Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Лиги конференций ХИК — ПАОК 21 сентября 2023 года
Букмекеры считают, что игра ХИК — ПАОК не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.
Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги конференций ХИК — ПАОК (21.09.2023)
Пришло время для старта группового этапа еврокубков. Игра 1-го тура Лиги конференций ХИК — ПАОК начнётся 21 сентября на стадионе «Болт Арена» в Хельсинки. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.
Хозяева набрали хороший ход в последних матчах. Обыграли «Оулу» (3:1), «Интер» Турку (2:0) и «Фарул» (2:0) в плей-офф Лиги конференций, а во встрече с КуПСом была зафиксирована ничья (2:2).
Стоит отметить результативность команды — минимум два гола забили подопечные Тони Коркеакуннаса в этих встречах. Тренер предпочитает атакующую тактическую схему, что позволяет футболистам ХИКа доминировать в большинстве матчей.
На домашней арене клуб при поддержке болельщиков выступает уверенно — шесть побед в последних восьми матчах. Только «Карабаху» в квалификации Лиги Европы удалось победить ХИК (2:1).
4 сентября ПАОК впервые с начала сезона проиграл в чемпионате Греции — ОФИ (0:1). Российский полузащитник клуба Магомед Оздоев провёл на поле весь матч, но повлиять на результат не сумел.
После перерыва на матчи сборных ситуация к лучшему не изменилась. Чёрно-белые завершили вничью домашний матч с «Арисом» (0:0). Любопытно, что на поле Магомед Оздоев встретился с соотечественником — Магомед-Шапи Сулейманов дебютировал в составе гостей.
30-летний Оздоев перешёл в ПАОК летом из чемпионата Турции, в котором выступал за «Фатих Карагюмрюк». За новый клуб Магомед провёл семь матчей, но пока не отметился результативными действиями.
Чёрно-белые стартовали в отборе Лиги конференций в июле. Им пришлось преодолеть три раунда квалификации, чтобы пройти в групповой этап. Шесть матчей провёл ПАОК с клубами «Бейтар», «Хартс» и «Хайдук» — четыре победы и две ничьих.
Подопечные Тони Коркеакуннаса выиграли чемпионат Финляндии в минувшем сезоне, но смогли квалифицироваться только в Лигу конференций. На домашней арене они выступают уверенно — шесть побед в последних восьми матчах. Учитывая небольшой спад у ПАОКа, весьма вероятно, что ХИК не проиграет за 1.81.
Прогноз и ставки на матч Лиги конференций ХИК — ПАОК 21 сентября 2023 года
ХИК — команда опытная и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Финляндии с хорошими шансами защитить титул. В последних играх у клуба результативно действует позиционное нападение, в отличие от ПАОКа, который испытывает трудности с созданием голевых моментов. Мы предлагаем поставить на то, что ХИК не проиграет за 1.81.
Ставка: ХИК не проиграет за 1.81.
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