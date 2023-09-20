ЛАСК — «Ливерпуль». Юрген Клопп сможет расслабиться

Тренер «красных» рассказал, что только после выездной победы может позволить пропустить кружечку пива. Это тот случай!

21 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЛАСК — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех австрийского клуба оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы ЛАСК — «Ливерпуль» 21 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч ЛАСК — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЛАСК — «Ливерпуль» (21.09.2023)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 21 сентября состоятся 16 матчей 1-го тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Райффайзен Арена» в городе Линц местный ЛАСК примет «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

В австрийской Бундеслиге конкуренция всегда была невысокой. Последние 10 лет тут правит бал «Ред Булл Зальцбург». Другим командам, в частности ЛАСКу, не остаётся ничего иного, как соревноваться за второе и третье места в турнирной таблице. По итогам прошлого сезона чёрно-белые финишировали на третьей строчке.

Команда из Линца также располагается на третьем месте. Закончить сезон на более высокой строчке у неё вряд ли получится. В последних пяти матчах ЛАСК выиграл четыре раза и одну встречу завершил вничью. Интересно, что каждая из четырёх побед была одержана с одинаковой разницей в два мяча.

Успешностью на международной арене ЛАСК никогда не славился. Лишь один раз за всю историю ему удалось выйти в плей-офф Лиги Европы — в сезоне-2019/2020. Тогда чёрно-белые пребывали на подъёме. Ну и с группой им повезло. Попались удобные соперники.

Клуб из Линца добрался до 1/8 финала турнира, обыграв на предыдущей стадии АЗ из Алкмара (1:1 и 2:0). Дальше его не пустил «Манчестер Юнайтед» (0:5 и 1:2). И вот спустя четыре года ЛАСК снова ждёт встреча с одним из самых сильных и титулованных клубов Англии — «Ливерпулем».

Бóльшую часть минувшего сезона мерсисайдцев сильно штормило. В первую очередь им не хватало стабильности. Однако под занавес первенства Юрген Клопп отладил игровые механизмы. В последних девяти встречах прошлого розыгрыша его подопечные не потерпели ни одного поражения, при всего двух ничейных результатах.

Таким образом, «красные» финишировали на пятом месте в турнирной таблице АПЛ и впервые за семь лет получили путёвку в Лигу Европы. Ранее «Ливерпуль» неизменно выступал в Лиге чемпионов. У него есть все шансы выиграть второй по значимости международный клубный турнир.

Летом мерсисайдцы претерпели некоторые кадровые изменения. Команду покинуло множество многолетних лидеров — Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер и Фабиньо. На замену ушедшим футболистам были приобретены Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Ватару Эндо и Райан Гравенберх.

Новый сезон «красные» начали отменно. В пяти матчах АПЛ они сыграли вничью только с «Челси» (1:1), в игре 1-го тура. Затем подопечные Клоппа обыграли «Борнмут» (3:1), «Ньюкасл» (2:1), «Астон Виллу» (3:0) и «Вулверхэмптон» (3:1). Таким образом, они расположились на третьем месте в турнирной таблице.

Особую роль в успехах сыграл Мохамед Салах. Он отметился результативными действиями в каждом из этих матчей. В сумме египтянин записал на свой счёт два забитых мяча и отдал четыре голевых паса. Таким образом, он установил новый рекорд, став лучшим ассистентом АПЛ среди африканских игроков. На счету форварда 63 решающих передачи.

Кроме того, Салах преодолел отметку в 200 очков по системе «гол+пас» в составе «Ливерпуля». Для этого ему потребовалось 223 матча. Быстрее в истории лиги такое количество очков набирал только легендарный Тьерри Анри (206 игр за лондонский «Арсенал»). В грядущем матче Мохамед наверняка вновь порадует результативностью.

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Сдаётся, Юрген Клопп сможет выпить пива. В недавнем интервью немецкий специалист признался, что может позволить себе это только тогда, когда его команда выигрывает гостевой матч.

В шутку тренер подчеркнул, что в прошлом сезоне чуть не стал трезвенником. Клопп отметил, что сейчас дела с выездами обстоят гораздо лучше. Победы в играх с крепким «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном» это подтверждают. С ЛАСКом у мерсисайдцев не должно возникнуть серьёзных проблем.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы ЛАСК — «Ливерпуль» 21 сентября 2023 года

В грядущем матче встретятся команды абсолютно разного класса. ЛАСК выглядит явным аутсайдером. У него намного ниже конкуренция в первенстве и хуже комплектация состава, чем у «Ливерпуля». За счёт точечных усилений «красные» набрали отменный ход. Они выглядят одними из главных фаворитов турнира, не говоря уже об этой встрече.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.90.