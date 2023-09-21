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«Лечче» — «Дженоа», прогноз на матч Серии А 22 сентября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Лечче» — «Дженоа». Малиновскому пора прийти в себя
Михаил Коробов
«Лечче» — «Дженоа»: прогноз на матч Серии А
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22 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Дженоа». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «волков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «грифонов» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лечче» — «Дженоа» 22 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лечче» — «Дженоа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Дженоа» (22.09.2023)

Италия - Серия А . 5-й тур
22 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Лечче
Лечче
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В итальянской Серии А 22 сентября состоятся две встречи 5-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Виа Дель Маре» померяются силами «Лечче» и «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Главный судья — Антонио Рапуано.

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«Волки» очень классно начали сезон. В четырёх матчах в чемпионате Италии они обыграли «Лацио» (2:1) и «Салернитану» (2:0), а также сыграли вничью с «Фиорентиной» (2:2) и «Монцей» (1:1). Таким образом, «Лечче» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице первенства.

Также «волки» добыли путёвку в 1/16 финала Кубка Италии, обыграв на предыдущей стадии «Комо» (1:0). Хорошие результаты обусловлены тем, что летом жёлто-красные назначили на должность главного тренера опытного Роберто Д'Аверсу, а также провели классную трансферную кампанию.

Клуб из одноимённого города не сумел сохранить всех основообразующих игроков. Закончилась аренда у Самуэля Юмтити, а Мортен Юльманн перешёл в «Спортинг». Однако на вырученные с продажи последнего деньги салентийцы здорово усилились. Они подписали Николу Крстовича, Юльбера Рамадани, Владимиро Фальконе и Рафию Хамзу.

Как ни странно, большое количество мало кому известных новичков очень быстро вписались в команду. Голкипер Фальконе в четырёх матчах совершил 12 сейвов, несколько раз выручив свою команду. А Крстович отметился забитыми мячами в каждом из трёх последних туров.

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«Дженоа» менее успешно стартовал в новом сезоне, чем «Лечче». В четырёх матчах в Серии А он победил только «Лацио» (1:0) и сыграл вничью с «Наполи» (2:2). Уступили «грифоны» сначала «Фиорентине» (1:4), а затем «Торино» (0:1). В Кубке Италии они не без проблем обыграли «Модену» (4:3).

С другой стороны, если учесть, что в прошлом сезоне команда из Генуи выступала в Серии В, такие результаты вполне можно назвать неплохими. В отличие от «Лечче», летом она сохранила главного тренера — 41-летнего Альберто Джилардино.

Красно-синим удалось избежать важных кадровых потерь. Единственное — завершил карьеру бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито. Подписали «грифоны» Аарона Кариколя, Матео Ретеги и Георге Пушкаша. Также они арендовали бывшего полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, Кони де Винтера, Жуниора Мессиаса и Мортена Торсбю.

От некоторых новичков уже есть польза. Ретеги в четырёх матчах отметился двумя забитыми мячами, а де Винтер сделал результативную передачу в игре с «Наполи». Но вот Малиновский и другие пока не освоились. Украинец в составе «грифонов» принял участие в трёх неполных встречах, в которых заработал только две жёлтые карточки.

В преддверии нового сезона Джилардино говорил о том, что Малиновский вызвал у него ностальгию, ему удалось заманить игрока в состав своей команды. Украинец позднее признался, что ему поступали более выгодные предложения, но желание вернуться в Серию А возобладало.

Не исключено, что через некоторое время Малиновский наберёт форму и поможет Джилардино, но пока что у него не получается вернуться на прежний уровень игры. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится «обе забьют» за коэффициент 2.10. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так.

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«Лечче» набрал классный ход, но это только начало сезона. Многие команды ещё не успели свыкнуться с пережитыми летом изменениями. «Волки» сориентировались быстрее прочих, но вряд ли они так же стабильно продолжат. В конце концов, по итогам минувшего сезона они финишировали неподалёку от зоны вылета — на 16-й строчке.

Жёлто-красные отметились забитыми мячами во всех четырёх матчах в Серии А, но и пропустили в трёх из них. На домашнем стадионе они наверняка сумеют забить как минимум один гол «грифонам». Красно-синие пропустили за этот же период времени целых семь мячей, зато и сами смогли забить ряду сильных команд — «Фиорентине», «Лацио» и «Наполи».

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лечче» — «Дженоа» 22 сентября 2023 года

«Лечче» смотрится очень здорово, но это только начало сезона. В какой-то момент его наверняка настигнет спад ввиду сильно ограниченных ресурсов. В середняках он вполне может закрепиться, но на большее рассчитывать не стоит. «Дженоа» собрал более сильный состав, чем «волки». Однако начало сезона выдалось не из лучших. Статистика и история очных встреч свидетельствуют в пользу голов с обеих сторон. Думаем, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.10.

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