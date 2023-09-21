«Лечче» — «Дженоа». Малиновскому пора прийти в себя

22 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Дженоа». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «волков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «грифонов» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лечче» — «Дженоа» 22 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лечче» — «Дженоа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Дженоа» (22.09.2023)

В итальянской Серии А 22 сентября состоятся две встречи 5-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Виа Дель Маре» померяются силами «Лечче» и «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Главный судья — Антонио Рапуано.

«Волки» очень классно начали сезон. В четырёх матчах в чемпионате Италии они обыграли «Лацио» (2:1) и «Салернитану» (2:0), а также сыграли вничью с «Фиорентиной» (2:2) и «Монцей» (1:1). Таким образом, «Лечче» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице первенства.

Также «волки» добыли путёвку в 1/16 финала Кубка Италии, обыграв на предыдущей стадии «Комо» (1:0). Хорошие результаты обусловлены тем, что летом жёлто-красные назначили на должность главного тренера опытного Роберто Д'Аверсу, а также провели классную трансферную кампанию.

Клуб из одноимённого города не сумел сохранить всех основообразующих игроков. Закончилась аренда у Самуэля Юмтити, а Мортен Юльманн перешёл в «Спортинг». Однако на вырученные с продажи последнего деньги салентийцы здорово усилились. Они подписали Николу Крстовича, Юльбера Рамадани, Владимиро Фальконе и Рафию Хамзу.

Как ни странно, большое количество мало кому известных новичков очень быстро вписались в команду. Голкипер Фальконе в четырёх матчах совершил 12 сейвов, несколько раз выручив свою команду. А Крстович отметился забитыми мячами в каждом из трёх последних туров.

«Дженоа» менее успешно стартовал в новом сезоне, чем «Лечче». В четырёх матчах в Серии А он победил только «Лацио» (1:0) и сыграл вничью с «Наполи» (2:2). Уступили «грифоны» сначала «Фиорентине» (1:4), а затем «Торино» (0:1). В Кубке Италии они не без проблем обыграли «Модену» (4:3).

С другой стороны, если учесть, что в прошлом сезоне команда из Генуи выступала в Серии В, такие результаты вполне можно назвать неплохими. В отличие от «Лечче», летом она сохранила главного тренера — 41-летнего Альберто Джилардино.

Красно-синим удалось избежать важных кадровых потерь. Единственное — завершил карьеру бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито. Подписали «грифоны» Аарона Кариколя, Матео Ретеги и Георге Пушкаша. Также они арендовали бывшего полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, Кони де Винтера, Жуниора Мессиаса и Мортена Торсбю.

От некоторых новичков уже есть польза. Ретеги в четырёх матчах отметился двумя забитыми мячами, а де Винтер сделал результативную передачу в игре с «Наполи». Но вот Малиновский и другие пока не освоились. Украинец в составе «грифонов» принял участие в трёх неполных встречах, в которых заработал только две жёлтые карточки.

В преддверии нового сезона Джилардино говорил о том, что Малиновский вызвал у него ностальгию, ему удалось заманить игрока в состав своей команды. Украинец позднее признался, что ему поступали более выгодные предложения, но желание вернуться в Серию А возобладало.

Не исключено, что через некоторое время Малиновский наберёт форму и поможет Джилардино, но пока что у него не получается вернуться на прежний уровень игры. Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится «обе забьют» за коэффициент 2.10. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так.

«Лечче» набрал классный ход, но это только начало сезона. Многие команды ещё не успели свыкнуться с пережитыми летом изменениями. «Волки» сориентировались быстрее прочих, но вряд ли они так же стабильно продолжат. В конце концов, по итогам минувшего сезона они финишировали неподалёку от зоны вылета — на 16-й строчке.

Жёлто-красные отметились забитыми мячами во всех четырёх матчах в Серии А, но и пропустили в трёх из них. На домашнем стадионе они наверняка сумеют забить как минимум один гол «грифонам». Красно-синие пропустили за этот же период времени целых семь мячей, зато и сами смогли забить ряду сильных команд — «Фиорентине», «Лацио» и «Наполи».

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лечче» — «Дженоа» 22 сентября 2023 года

«Лечче» смотрится очень здорово, но это только начало сезона. В какой-то момент его наверняка настигнет спад ввиду сильно ограниченных ресурсов. В середняках он вполне может закрепиться, но на большее рассчитывать не стоит. «Дженоа» собрал более сильный состав, чем «волки». Однако начало сезона выдалось не из лучших. Статистика и история очных встреч свидетельствуют в пользу голов с обеих сторон. Думаем, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.10.