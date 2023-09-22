Захарян и Миранчук в основе, а Головин продолжит разрывать! Ждём голы от россиян в Европе

Очередные выходные — очередные туры в европейских чемпионатах. Ждём продолжения хорошей игры от Александра Головина и Далера Кузяева, а также рассчитываем, что шанс выйти на поле получат Арсен Захарян и Алексей Миранчук!

Александр Головин. «Монако» — «Ницца». 22 сентября, 22:00 мск

Полузащитник «Монако» в прошлом туре забил второй мяч в сезоне. Правда, монегаски не смогли победить на выезде «Лорьян». Впрочем, конкуренты тоже теряют очки, так что «Монако» лидирует в Лиге 1 после пяти туров. Теперь на повестке дня домашняя игра с «Ниццей».

Эту команду нельзя недооценивать, ведь в последнем туре «Ницца» обыграла «ПСЖ», причём этот результат абсолютно заслуженный: «орлята» были явно лучше. С другой стороны, парижане явно готовились к Лиге чемпионов, а вот монегаски спокойно работают в недельном цикле. Неудивительно, что букмекеры считают «Монако» фаворитом: поставить на победу хозяев можно за 2.22. Шансы «Ниццы» оценили коэффициентом 3.30, а на ничью дают 3.65.

Александр Головин наверняка выйдет в стартовом составе и будет дирижировать игрой команды. На гол россиянина предложили коэффициент 4.00. Это уже не такая вкусная цифра, как в матче предыдущего тура, но после гола в прошлой встрече мы можем только порадоваться за нашего полузащитника.

Арсен Захарян. «Реал Сосьедад» — «Хетафе». 24 сентября, 15:00 мск

«Реал Сосьедад» очень обидно упустил победу в матче с «Интером» в Лиге чемпионов. Баски 80 минут играли лучше, забили гол, могли забивать ещё, но не реализовали свои моменты, а в концовке подсели и пропустили. Эта встреча лишила команду эмоций, поэтому Иманолу Альгуасилю предстоит восстановить команду в кратчайшие сроки. Первый способ — ротация состава, и вот здесь может получить свой шанс Арсен Захарян.

Россиянин просидел с «Интером» на скамейке запасных, но с «Хетафе» наверняка получит свой шанс. Слишком много физических и моральных сил оставили лидеры команды. Соперник у команды из Сан-Себастьяна очень непростой: «Хетафе» и сам не играет, и другим не даёт, поэтому креатив баскам будет крайне нужен.

Поставить на победу «Реала Сосьедад» можно за 1.60, ничья идёт за 3.80, а вероятность победы гостей оценили коэффицентом 7.20. Будем надеяться, что Захарян выйдет на поле и поможет своей команде результативными действиями.

Алексей Миранчук. «Аталанта» — «Кальяри». 24 сентября, 16:00

Ещё один матч команды после еврокубков. «Аталанта» обыграла польский «Ракув», теперь нужно переключиться на Серию А. Алексей Миранчук пока получает от Гасперини по 10-15 минут, возможно, с ротацией состава игровое время россиянина увеличится? Тем более что в соперниках «Кальяри» — один из аутсайдеров.

Гол россиянина идёт за 3.25 — не самый высокий коэффициент, но эта цифра говорит нам о том, что букмекеры верят в выход Алексея в стартовом составе.

Поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 1.43, а шансы сардинцев оценили коэффициентом 7.60. На ничейный исход предложили коэффициент 5.00. Как видите, «Аталанта» должна побеждать. Будем надеяться, что при участии Алексея Миранчука.

Далер Кузяев. «Гавр» — «Клермон». 24 сентября, 16:00

«Гавр» пока о еврокубках может только мечтать, ему бы в Лиге 1 удержаться. Зато Далер Кузяев тут имеет железобетонное место в основном составе. И очень помогает своей команде. Шесть очков в пяти турах и место в середине таблицы — отличный старт для команды. Впереди домашний матч с открытием последних сезонов во Франции — «Клермоном». В этом сезоне старт у команды не задался: всего одно очко в пяти турах.

Прогнозировать матчи команд-середняков и аутсайдеров Лиги 1 — дело неблагодарное. Однако букмекеры осторожно ведут фаворитом «Гавр». Поставить на победу хозяев можно за 2.50, а на гостей за 3.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.35. В общем, игра на три исхода. Но, конечно, Кузяеву и компании будет непросто, ведь «Клермону» некуда отступать.

Сделать ставку на гол Далера можно с коэффициентом 5.80. В этом сезоне Кузяев забил уже дважды. Почему бы не повторить успех?

Александр Кокорин. «Омония» — «Арис». 25 сентября, 19:00

Александр Кокорин вместе с «Арисом» не далее как вчера тоже сыграл в еврокубках. Киприоты уступили пражской «Спарте» 2:3, а россиянин отметился голом с пенальти. Теперь на повестке дня выездной матч с «Омонией». При этом у «Ариса» полноценные три дня на восстановление, так что здесь будет попроще. Да и уровень внутреннего чемпионата в сравнении с Лигой Европы явно ниже.

Выездная победа «Ариса» идёт за 2.34, а шансы хозяев оценивают котировкой 3.00. Кокорин наверняка выйдет в стартовом составе и постарается развить свой голевой успех.

Продолжаем следить за россиянами в европейских клубах и желаем им удачных матчей!