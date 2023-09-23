Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот. Ислам Махачев зря так сказал про Атамана

Чемпион UFC в лёгком весе считает, что азербайджанец никогда не поднимется выше топ-5. На самом деле шансы есть!

В ночь с 23 на 24 сентября в главном поединке турнира UFC Fight Night 228 померяются силами два топовых легковеса — Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот. У бойцов абсолютно разные стили, что добавляет бою дополнительную интригу. Что окажется эффективнее — ударная мощь азербайджанца или грэпплинг поляка?

Когда бой Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот

Бой между Рафаэлем Физиевым и Матеушем Гамротом состоится 24 сентября 2023 в спортивном комплексе «Apex» в городе Энтерпрайз (штат Невада, США).

Во сколько начало боя Физиев — Гамрот

Предполагается, что поединок между Рафаэлем Физиевым и Матеушем Гамротом начнётся не раньше 3:20 мск 24 сентября 2023 года.

По какому каналу покажут бой Физиев — Гамрот

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканалах «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот

Эксперты отдают предпочтение Рафаэлю Физиеву. Ставки на победу азербайджанца принимаются с коэффициентом 1.70. Шансы Матеуша Гамрота оценили коэффициентом 2.25. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 50.0.

Прогноз на бой Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот

В UFC Физиев провёл восемь боёв. Дебют получился неудачным. Он уступил Магомеду Мустафаеву (нокаутом). Затем азербайджанец одержал шесть побед, в частности в поединке с Рафаэлем дос Аньосом. Таким образом он ворвался в топ-6 легковесов организации.

Рафаэль мог подняться выше, но в последнем поединке он обидно уступил Джастину Гэтжи раздельным решением судей. От предстоящего боя будет зависеть многое в карьере Физиева. Пойдёт Атаман на повышение, или же его предел уже достигнут. Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев склоняется к последнему.

Недавно Махачев выразил мнение, что азербайджанец никогда не сможет включиться в титульную гонку. Ислам подчеркнул, что Физиев хороший ударник, обладающий классным боксом и ударами ногами, но ещё никто не проверял его борьбу. Чемпион считает, что у Атамана возникнут большие проблемы, если кому-нибудь удастся перевести его в партер.

Рафаэль ответил, что уважает мнение Ислама. Однако также он выразил намерение справиться с Гамротом и доказать, что может выигрывать у соперников с высоким уровнем грэпплинга. Каковы же шансы, что азербайджанец сможет победить одного из лучших борцов UFC — Матеуша Гамрота?

У поляка схожая с Физиевым история. В UFC он провёл семь поединков. В дебютном проиграл Гураму Кутателадзе раздельным решением. Примечательно, что грузин после боя заявил о том, что он честный боец и отказывается принимать такую победу. Он подчеркнул, что это был не его поединок.

Неудача не сильно расстроила Гамрота. Следом он одержал четыре победы подряд, в частности в поединке с активно прогрессирующим Арманом Царукяном. Следом Матеуш проиграл единогласным решением пребывавшему на подъёме Бенеилу Дариушу. В последнем бою он единогласным решением выиграл у Джалина Тёрнера.

Гамрот обладает высокой выносливостью и отменной борьбой. Помимо этого он практикуется в ударке, стараясь постепенно улучшить свои навыки в стойке. Поляк — более разносторонний боец, чем Физиев. С другой стороны, у Атамана хорошая защита от тейкдаунов и на порядок больше нокаутирующей мощи.

На что ставить?

Предстоящий бой ответит на главный вопрос — прав Махачев касательно Физиева или всё же ошибается. Выявить фаворита в таком бою практически невозможно. Бойцы очень сильные, но слишком разноплановые. Поэтому, на наш взгляд, наилучшим вариантом для ставки является ТБ 4.5 раунда за коэффициент 1.80.

Четыре из семи последних боёв Физиева прошли всю дистанцию. Ещё в двух — с Дос Аньосом и Брэдом Ридделлом он победил в заключительных раундах. У поляка практически идентичная статистика. Четыре из семи его последних поединков дошли до решения. В трёх других были не такие сильные и неуступчивые соперники, как Атаман.

Хочется верить, что Ислам Махачев всё-таки ошибается насчёт Физиева. Яркая манера ведения поединков азербайджанца предрасполагает к себе. Если с Гэтжи он сумел продержаться всю дистанцию, то и с занимающим менее высокую позицию в рейтинге поляком наверняка сумеет продержаться до пятого раунда. А там глядишь и победу решением удастся вырвать.

Ставка: тотал больше 4.5 раунда за коэффициент 1.80.