«Реал Сосьедад» — «Хетафе». Захаряна ждёт судьба Миранчука?

Главное, чтобы не повторилась участь Кокорина! Мы уверены, что у Арсена будет шанс проявить себя.

24 сентября состоится матч 6-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Хетафе». Начало игры — в 15:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.57. Шансы «городских» оценили в 7.60. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Хетафе» 24 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Хетафе» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Гол хозяев оценён в 1.17. Если забьют гости, сыграет коэффициент 2.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.55.

Анализ и прогноз на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Хетафе» (24.09.2023)

Завершился 1-й тур Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. 24 сентября 2023 года в матче 6-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» на стадионе «Реале Арена» будет принимать «Хетафе». Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

Бело-голубые сделали большой скачок в минувшем сезоне и по его итогам заняли четвёртое место в турнирной таблице, получив путёвку в Лигу чемпионов. Вот только в нынешнем розыгрыше Ла Лиги пока не впечатляют. Команда расположилась на 11-й строчке, набрав шесть очков в пяти встречах.

«Реал Сосьедад» стартовал с трёх ничьих подряд – с «Жироной» (1:1), «Сельтой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (0:0). Затем клуб неожиданно победил «Гранаду» со счётом 5:3. В последнем матче бело-голубые уступили мадридскому «Реалу» — 1:2. Стоит отметить, что в четырёх из пяти игр подопечные Альгуасиля пропускали минимум гол.

В межсезонье самым дорогим приобретением «Реала Сосьедад» стал россиянин – Арсен Захарян. Его отлично встретили, на него возлагали большие надежды, но по факту футболист практически не получает игрового времени и осваивается на скамейке запасных. Суммарно в трёх встречах Ла Лиги экс-игрок «Динамо» провёл на поле 38 минут, не отметившись результативными действиями.

Была надежда, что он выйдет на замену в игре Лиги чемпионов с «Интером», но и этого не случилось. Бело-голубым удалось забить быстрый гол в ворота миланцев, но на 87-й минуте они пропустили в ответ. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что Арсена ждёт судьба Миранчука в «Аталанте» — скамейка запасных и редкие появления на поле.

Не остался в стороне даже президент РФС Александр Дюков. По его мнению, Захарян мог остаться в РПЛ и блистать, становясь лидером. Жаль, что он поторопился и выбрал переезд в Ла Лигу, где теперь рискует вовсе перестать играть. В свою очередь, Канчельскис считает, что Арсен сделал правильный выбор и не побоялся сменить обстановку. Он предрёк ему скорое развитие и больше игрового времени.

«Хетафе» звёзд с неба не хватает и всегда старается держаться в середняках. С таким составом и уровнем конкуренции на большее клуб рассчитывать не может. В текущем сезоне «городские» набрали семь очков в пяти встречах, проиграв дважды и столько же раз одержав победы. Подопечные Хосе Бордаласа приятно удивили в 1-м туре Ла Лиги, сыграв вничью с «Барселоной» (0:0) на выезде.

Правда, после этого они уступили «Жироне» (0:3). Затем «Хетафе» выиграл у «Алавеса» (1:0) и «Осасуны» (3:2), но потерпел поражение от мадридского «Реала» (1:2). Стоит отметить, что «городские» забивали в каждом из трёх последних матчей, причём один из голов забили в ворота лидера чемпионата Испании, выступая на выезде – это достойно похвалы.

В пяти последних очных встречах преимущество было на стороне бело-голубых – две победы. «Городские» выиграли только один матч. Все предпосылки говорят о том, что футбол будет равным и вряд ли болельщики увидят большое количество голов. Несмотря на это, защита у команд не славится надёжностью, но зато есть ощутимый прогресс в атаке. Предлагаем поставить на обе забьют за 2.55.

Возможно, игровое время получит Арсен Захарян. После тяжёлой встречи в Лиге чемпионов некоторые лидеры могут получить отдых, и тогда шанс появится у футболистов со скамейки запасных.

Прогноз и ставки на матч «Реал Сосьедад» — «Хетафе» 24 сентября 2023 года

Вероятнее всего, эта игра завершится ничьей, но с обменом голами. «Реал Сосьедад» пропускал в пяти из шести последних встреч. «Хетафе» тоже не может похвастаться монолитной обороной, но он хорошо выглядит в атаке. «Городским» даже удалось забить мадридскому «Реалу», и они умеют настраиваться правильно на матчи с топовыми клубами. Думается, лучшей ставкой будет обе забьют за 2.55.

Ставка: обе забьют за 2.55.