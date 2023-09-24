«Автомобилист» — «Авангард». Михаил Кравец вызывает беспокойство

25 сентября состоится матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Шансы омичей оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Автомобилист» — «Авангард» 25 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Автомобилист» – «Авангард» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. На победу екатеринбуржцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.67. Ставки на победу в матче омичей идут за 2.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» (25.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем наблюдать за регулярным сезоном КХЛ, в котором с каждым игровым днём становится всё интереснее. 25 сентября 2023 года на арене «Уралец» пройдёт матч между «Автомобилистом» и «Авангардом». Начало – в 17:00 мск. Этим командам пока не хватает стабильности, и на первый взгляд кажется, что встреча будет равной.

Екатеринбургский клуб располагается на четвёртой строчке Восточной конференции, набрав 12 очков в 10 матчах. Команда начала новый сезон враскачку, сменяя победы на поражения, но не так давно вела безвыигрышную серию из трёх встреч. «Авто» уступил «Трактору» (1:2), «Металлургу» (2:4 и 1:2 по булл.).

Прервать неудачную серию удалось в последней игре. В очень упорном и тяжёлом матче «Автомобилист» победил «Салават Юлаев» на выезде со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал Раздьяконов. Примечательно, что для голкипера Евгения Аликина эта игра стала первой в составе клуба «на ноль». Сам вратарь был скромен и сказал, что достичь этого удалось только благодаря партнёрам.

Заварухин рассказал об усталости команды от уральских соперников. Действительно, это была тяжёлая серия матчей. Поэтому тренер решил сыграть от обороны, чтобы экономить силы и не бежать вперёд впустую. Он также добавил, что Уфа для него родной город и было приятно победить дома. Напомним, Николай Николаевич родился в этом городе и его первой командой был «Салават Юлаев».

«Авангард» провёл на два матча меньше своего соперника, но набрал 11 очков и отстаёт от екатеринбургского клуба всего на одно очко. Стоит сразу отметить, что омичи провели всего две выездные встречи, но каждую из них проиграли – «Сибири» (3:4) и «Нефтехимику» (1:2 ОТ). Как раз эти два матча и стали последними. Теперь предстоит играть в гостях с «Автомобилистом».

У «ястребов» были поводы начать гостевые игры с побед, ведь соперники выпали подходящие. До Новосибирска рукой подать, а «волки» и вовсе находятся в кризисном состоянии. Эта победа для «Нефтехимика» стала второй в текущем сезоне. Болельщики задаются вопросом – как можно было проиграть такому сопернику?

Интереснее ещё то, что «Авангард» пропустил шайбу в овертайме на последних секундах. Кравец рассказал, что попытался помочь хоккеистам восстановиться психологически, в раздевалке попросил забыть о поражениях и идти дальше, потому что впереди ещё много игр. Однако к его работе накапливаются претензии. В свою очередь, защитник «Нефтехимика» Артём Сериков рассказал, что его клубу удалось нейтрализовать всех лидеров омичей.

Недавно «ястребы» укрепились защитником «Динамо» Сергеем Бойковым. В обмен москвичи получили денежную компенсацию. Его зарплата в первый год составит 15 млн рублей. Руководство бело-голубых отметило, что не смогло договориться по зарплате с хоккеистом, поэтому было принято выгодное предложение от омичей.

Время покажет, насколько надёжнее станет оборона с таким подспорьем. «Авангард» не уступает «Автомобилисту» в четырёх последних очных встречах, выиграв три из них в основное время. Более того, один из матчей завершился победой «ястребов» со счётом 5:0, а другой – 7:1. Остальные две игры были близкими – 2:1 и 3:2 ОТ.

Предполагаем, что «Автомобилист» на своей арене сможет увеличить количество побед до двух подряд. Команда пришла в себя после трёх поражений, обыграла «Салават Юлаев» благодаря правильным решениям Заварухина и готова продолжать в том же духе. «Авангард» уже проиграл две гостевые встречи, причём очень слабым, а в случае с «Нефтехимиком» даже кризисным соперникам. Поэтому предлагаем ставку на победу екатеринбуржцев за 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Автомобилист» — «Авангард» 25 сентября 2023 года

Два последних матча «Авангард» проиграл на выезде, причём там, где обязан был побеждать. Любые комментарии тренерского штаба о том, что всё хорошо и виноваты мелкие ошибки, вряд ли уместны. Заметна просадка результатов клуба с момента старта сезона. С «Сибирью» только сравняли счёт и через секунды пропустили. Нет собранности, концентрации. «Автомобилист» продемонстрировал тактически грамотную и умную игру с «Салаватом Юлаевым», читая ошибки соперника. Мы считаем, что хозяева выиграют за 2.20, а к тренеру омичей появятся вопросы.

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.20.