Мурат Гассиев — Отто Валлин. Осетин перезапускает карьеру

Железному ещё не поздно обрести второе дыхание и вернуться на высокий уровень.

30 сентября состоится бой за звание чемпиона по версии WBA Inter-Continental в тяжёлом весе, в котором померяются силами Мурат Гассиев и Отто Валлин. Для осетина предстоящий бой — неплохое испытание, которое может открыть новые двери.

Карьера Гассиева пошла на спад после того, как он проиграл Александру Усику. После неудачи он перешёл в тяжёлый вес из первого тяжёлого. Боёв было мало, а уровень соперников невелик. Возможно, яркая победа в поединке с крепким шведским боксёром поможет ему реабилитироваться и положит начало возвращению на прежний, более высокий уровень.

Когда бой Мурат Гассиев — Отто Валлин

Бой между Муратом Гассиевым и Отто Валлином состоится 30 сентября 2023 года в городе Анталья (Турция).

Во сколько начало боя Гассиев — Валлин

Бой между Муратом Гассиевым и Отто Валлином начнётся не раньше 23:30 мск 30 сентября 2023 года.

По какому каналу покажут бой Гассиев — Валлин, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок можно посмотреть на Первом канале.

Коэффициенты букмекеров на бой Мурат Гассиев — Отто Валлин

Букмекеры считают фаворитом Мурата Гассиева. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.26. Шансы Отто Валлина оценили коэффициентом 4.30. Поставить на ничью можно с коэффициентом 18.0.

Прогноз на бой Мурат Гассиев — Отто Валлин

На профессиональном уровне Мурат провёл более 30 поединков. Проиграл он за этот период времени только Александру Усику (единогласным решением) в бою за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе. Гассиев мог стать самым молодым обладателем данного звания, но украинский спортсмен оказался сильнее.

Затем в карьере осетина последовали двухлетний перерыв и спад. Запланированные бои срывались то из-за травм (у Мурата было повреждение плеча), то ввиду проблем с промоутерами. Это не могло не отразиться на уровне оппозиции. Он заметно снизился.

В последних четырёх поединках у Гассиева в соперниках были одни ветераны — Нури Сефери (43 года), Михаэль Валлиш (37 лет), Карлоус Уэлч (43 года) и Майк Балогун (39 лет). Осетин нокаутировал албанца и Уэлча в первом раунде, немца в четвёртом, а Балогуна – во втором.

В предстоящем поединке в соперниках у Мурата наконец-то будет молодой и техничный боец. Отто Валлин провёл на профессиональном уровне 27 поединков. Один был признан несостоявшимся, а в 25 швед одержал победы. Уступил он только Тайсону Фьюри, единогласным решением судей.

После этого в карьере Валлина, как у Гассиева, началась чёрная полоса. В последних пяти поединках в соперниках у него были одни ветераны. Только, в отличие от Мурата, в одном из них Отто выиграл нокаутом — у Трэвиса Кауффмана. И то только за счёт того, что американец повредил плечо и не смог продолжить бой.

Валлин обладает очень спортивным телосложением, но его стиль ведения поединков довольно примитивен. Если соперник начинает давить, шведский левша зачастую уходит в глухую оборону и прижимается к канатам. Долго ли он так протянет в бою с обладающим невероятной нокаутирующей мощью Гассиевым? Вопрос риторический.

Крайне маловероятно, что Отто выступит так же здорово, как в поединке с Тайсоном Фьюри, и доставит проблемы Мурату. Во-первых, с тех пор его тонус заметно ухудшился. Во-вторых, как ни крути, швед является боксёром менее высокого ранга, чем Осетин. Он проигрывает по многим параметрам.

На что ставить?

Наиболее правдоподобным вариантом для ставки видится досрочная победа Гассиева. У него больше ударной мощи и предпочтительнее стиль ведения боя. Скорее всего, для победы Мурату потребуется меньше девяти раундов. ТМ 8.5 раунда принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72.

Думаем, Железный не упустит возможность напомнить о том, что он является топовым боксёром. Хочется верить, что в дальнейшем уровень соперников Осетина будет повышаться. Ещё не поздно обрести второе дыхание и вернуться на высокий уровень.

Ставка: тотал меньше 8.5 раунда за 1.72.