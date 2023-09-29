«Рубин» — «Краснодар». Одного желания Рахимову будет мало

Тренер казанцев уверен, что, если захотеть, можно горы свернуть. С «быками» это не сработает.

30 сентября состоится матч 10-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.20. Успех казанцев оценивается в 3.20. На ничью дают коэффициент 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 10-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар» 30 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Рубин» — «Краснодар» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Рубин» — «Краснодар» (30.09.2023)

Игра 10-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар» начнётся 30 сентября на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск. Подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на четыре очка.

«Краснодар» победил «Урал» со счётом 2:0 в последнем матче. Матвей Сафонов записал в актив ещё один «сухарь». Примечательно, что в текущем сезоне «быки» пропустили лишь три мяча.

В последних пяти встречах РПЛ чёрно-зелёные набрали девять очков. Они выиграли у «Урала» (2:0) и «Спартака» (2:0), а матчи с «Ахматом» (1:1), «Факелом» (0:0) и «Локомотивом» (1:1) завершили вничью.

Лучший бомбардир «Краснодара» Сперцян забил четыре мяча и сделал два ассиста. Правда последний раз Эдуард забивал ещё до международного перерыва. Однако это не мешает ему активно участвовать в прессинге и приносить пользу.

Рашид Рахимов предпринимает все возможные меры, чтобы вывести команду из кризиса. За девять матчей «рубиновые» набрали всего девять очков и располагаются на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. От зоны стыков они всего в одном очке.

Сложно рассчитывать на борьбу за медали, если выигрывать всего два из последних пяти матчей чемпионата России. «Рубин» победил «Факел» (1:0) и «Крылья Советов» (2:1), а встречу с «Динамо» завершил вничью (2:2). Проиграли казанцы «Зениту» (0:3) и «Пари НН» (1:2).

Рахимов был просто вне себя от счастья после победы «Рубина» над «Факелом». Причём ему было не важно, что воронежцы замыкают турнирную таблицу. Тренер выдал огненную и мотивирующую речь в раздевалке, похвалил своих подопечных и отметил, что могут его футболисты, когда хотят. А как быть с «Краснодаром»? Многие хотят, но никак не могут обыграть «быков».

Весьма вероятно, что «Рубин» сосредоточится на обороне, но краснодарцы очень опасны в атаке, даже если соперник выставляет «автобус». Владимир Ивич наверняка будет на шаг впереди Рахимова. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Краснодара» за коэффициент 2.20.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар» 30 сентября 2023 года

Великолепная мотивирующая речь Рахимова для казанцев — это очень хорошо. Он считает, что его футболисты могут всё, если захотят. Но кто только не хотел выиграть у «Краснодара» в этом сезоне РПЛ — не получается. Вряд ли «Рубин» станет тем самым героем, который остановит «быков». Предлагаем поставить на победу чёрно-зелёных за 2.20.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.20.