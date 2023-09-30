«Факел» — «Сочи». Ташуев и Точилин готовы к переменам

Тренеры приняли свои команды в сентябре, но никак не могут им помочь. Эта встреча может стать переломной.

1 октября состоится матч 10-го тура РПЛ «Факел» — «Сочи». Начало игры — в 14:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 2.70. Шансы сочинцев оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Сочи» 1 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Факел» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют воронежцы, сыграет коэффициент 1.40. Гол сочинцев доступен с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч чемпионата России «Факел» — «Сочи» (01.10.2023)

В РПЛ пришло время для 10-го тура. Уже становится понятно, кто будет бороться за чемпионство, а кому суждено выживать. 1 октября 2023 года на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже встретятся два главных неудачника – «Факел» будет принимать «Сочи». Начало игры запланировано на 14:00 мск.

Воронежцы замыкают турнирную таблицу РПЛ, набрав всего пять очков в девяти матчах. Команда одержала только одну победу, забив при этом меньше остальных команд – пять голов. «Сочи» опережает «огнеопасных» всего на одно очко. Южане выиграли две встречи, а уступили в семи. Кому повезёт меньше?

Последнюю победу «Факел» одержал 20 августа над «Пари НН» со счётом 2:0. После этого у болельщиков не было повода порадоваться за результаты клуба. В шести последних встречах с учётом всех соревнований воронежцы дважды сыграли вничью – с «Краснодаром» (0:0) и «Уралом» (0:0). В остальных матчах они проиграли – «Крыльям Советов» (0:3) и «Рубину» (0:1) в РПЛ, а в Кубке России уступили два раза «Оренбургу» (0:1 и 0:1 после пенальти).

Примечательно, что «огнеопасные» не забивают в шести матчах кряду – это очень плохо. В начале сентября руководство «Факела» пошло на смену тренера, уволив Евсеева и назначив Ташуева. До этого Сергей Абуезидович работал с «Ахматом». В минувшем сезоне с грозненцами он занял пятое место, но был уволен за плохие результаты в начале нового розыгрыша.

Владислав Мастерной уже высказался о работе с Ташуевым. Игрок «Факела» отметил, что увеличилась нагрузка, а также команда получила психологический толчок. Осталось только ждать результата. Под руководством нового тренера воронежцы провели уже три встречи и всё равно не могут забить.

«Сочи» опережает «огнеопасных» всего на одно очко и идёт по похожему сценарию. В середине сентября руководство пошло на увольнение Дмитрия Хохлова, назначив главным тренером Александра Точилина. «Барсы» проиграли все шесть последних встреч с учётом всех соревнований, но хотя бы начали забивать после перемен в тренерском штабе.

Правда, два из шести поражений клуб потерпел в серии пенальти в Кубке России – оба раза от ЦСКА. В РПЛ южане уступили «Локомотиву» (0:1), «Оренбургу» (0:3), «Спартаку» (0:1) и «Крыльям Советов» (1:2). На выездах результаты «Сочи» намного хуже. Единственную победу в гостях клуб одержал ещё в начале сезона в 1-м туре Кубка России как раз над «Факелом». Затем последовали семь поражений кряду, но одно из них в серии пенальти от армейцев.

На поле развернётся нешуточная борьба, ведь обе команды будут очень мотивированы. Интересно, что последние две очные встречи заканчивались тоталом больше 2.5 мяча. Южане начали забивать, а для воронежцев огромная брешь в обороне сочинцев является отличным поводом прервать безголевую серию. Поставим на тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Факел» — «Сочи» 1 октября 2023 года

«Огнеопасные» мотивированы забить впервые за шесть последних матчей, но на этом желания клубов не заканчиваются. Обе команды сменили тренеров в сентябре, но они так и не выиграли свой первый матч. Также «Факел» и «Сочи» ведут безвыигрышную серию длиной в шесть встреч – ещё один повод лечь костьми ради результата. В таком случае стоит ожидать результативного футбола от двух аутсайдеров. С кем ещё, если не между собой, забивать голы? Даже статистика очных игр за такой исход.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.30.