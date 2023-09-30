«Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити». Месси это понравится

1 октября состоится матч МЛС «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «цапель» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Шансы «голубей» оценили в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» 1 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» (01.10.2023)

Продолжается сезон МЛС, и у команд остаётся всё меньше игр, чтобы решить свои задачи в турнирной таблице. 1 октября 2023 года на стадионе «Интер Майами» пройдёт матч между «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити». Начало встречи запланировано на 2:30 мск. У команды Бекхэма осталось совсем немного времени для выполнения цели.

«Цапли» располагаются на 14-й строчке таблицы Восточной конференции, имея в активе 32 очка. Чтобы хотя бы выйти в 1/16 финала плей-офф, клубу не хватает как минимум пяти очков. Как раз «Нью-Йорк Сити» занимает девятое место, дающее последнюю путёвку в следующую часть сезона МЛС. К тому же «Интер Майами» имеет две игры в запасе, в отличие от «голубей».

С появлением в составе «цапель» звёздного Месси дела резко пошли в гору. Клуб выиграл Кубок лиг и уверенно набирал очки в каждом матче МЛС. Однако случилась неприятность. Лионель полетел на встречи квалификации ЧМ-2026, получил повреждение и после этого не может выручить свою команду.

Аргентинец пропустил игру с «Атлантой», закончившуюся поражением – 2:5. Затем он отыграл 36 минут в матче с «Торонто», и удивительно, но «цапли» выиграли в тот день со счётом 4:0. После этого Месси пропустил встречи с «Орландо Сити» (1:1) в МЛС и «Хьюстон Динамо» (1:2) в финале Открытого кубка США. Всё бы ничего, но ещё и Жорди Альба получил травму.

Судя по заявлению источников, участие Лионеля будет рассматриваться вплоть до окончательной заявки на игру с «Нью-Йорк Сити». Однако всё говорит о том, что он не сможет принять участия в игре или будет сидеть на скамейке запасных. По последним данным, Месси может тренироваться, а ассистент главного тренера говорит, что за состоянием форварда продолжают наблюдать, чтобы принять верное решение.

К сожалению, реальность такова, что «Интер Майами» с Лионелем и без него – это две абсолютно разные команды. Игра с «Нью-Йорк Сити» будет очень важной, ведь это один из главных конкурентов в борьбе за место в плей-офф. Отнять у него очки – значит на шаг приблизиться к выполнению задачи на сезон.

В свою очередь, «голуби» на отличном ходу и не проигрывают в пяти последних встречах МЛС. Что ещё интереснее и хуже для «цапель» — «парни в голубом» за этот отрезок в четырёх встречах не пропускали даже гола. Они одержали три победы всухую – над «Монреалем» (2:0), «Орландо Сити» (2:0) и «Торонто» (3:0), а также сыграли в безголевую ничью с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Вот только все эти хорошие результаты пришлись на домашние матчи. Видимо, поддержка домашних трибун слишком многое значит для «Нью-Йорк Сити». На выезде результаты «голубей» оставляют желать лучшего — три поражения подряд в последних встречах во всех соревнованиях и всего один забитый мяч. Если взять во внимание 10 последних гостевых игр, то можно обнаружить, что «парни в голубом» выиграли лишь раз за этот период.

В таком случае у «цапель» появляется шанс отобрать очки у «Нью-Йорк Сити» на домашнем стадионе. Возможно, «Интер Майами» и не доведёт дело до победы, но как минимум на ничью может рассчитывать. Последняя игра клуба с «голубями» на своём газоне завершилась победой со счётом 3:2. Голов должно быть много и на этот раз, потому что игра от обороны – это не про команду Бекхэма. Ставка на то, что хозяева не проиграют и тотал больше 2.5, принимается за 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» 1 октября 2023 года

Остаётся открытым вопрос об участии Месси в матче с «голубями», но вероятность того, что он выйдет на поле, ничтожно мала. Однако он способен зарядить команду положительными эмоциями и настроить на победу. Она очень нужна «цаплям», а тут соперник подходящий – не может выиграть на выезде в трёх последних встречах. Есть шанс замахнуться на очки. Предлагаем ставку на то, что «Интер Майами» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: «Интер Майами» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.45.