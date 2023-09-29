«Вулверхэмптон» — «Ман Сити». Холанд накопил спортивную злость

Во встрече Кубка лиги Эрлинг отдыхал, но был расстроен поражением «горожан» от «сорок».

30 сентября состоится матч 7-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Начало — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на победу «горожан» составляет 1.30, а шансы «волков» оценили в 10.0. Ставки на ничью принимают за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» 30 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.40. Ставку на победу «горожан» с точным счётом 2:0 можно сделать за 7.00.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» (30.06.2023)

«Манчестер Сити» постарается продлить свою победную серию в АПЛ, приезжая в гости к «Вулверхэмптону». Набрав максимальное количество очков в шести матчах, «горожане» на два очка опережают «Ливерпуль» и лидируют.

На противоположном конце турнирной таблицы «Вулверхэмптон» занимает 16-е место. «Волки» не только отстают от «Ман Сити» на 14 очков, но и находятся всего в трёх очках от зоны выбывания.

Стоит отметить, что в середине недели подопечные Гвардиолы потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Ньюкасл Юнайтед» в Кубке лиги со счётом 0:1.

Несмотря на 68% владения мячом и 10 ударов по воротам, команда Хосепа так и не смогла пробить неуступчивую оборону «сорок».

Тем не менее «Ман Сити» выиграл все шесть матчей в Премьер-лиге, пропустив всего три мяча и забив 16 голов. Если посмотреть на картину в целом, то команда Гвардиолы проиграла только 2 из 38 последних встреч во всех соревнованиях, что подчеркивает её доминирующее положение.

Что касается хозяев, то в середине недели они были выбиты из Кубка лиги «Ипсвичем», потерпев поражение со счётом 2:3 от команды из Чемпионшипа.

В АПЛ «волки» выиграли только один из шести матчей в этом сезоне, сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Что еще хуже, только два клуба с последних строчек таблицы АПЛ — «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли» — пропустили больше голов, чем «Вулверхэмптон» — 12.

Полузащитник «волков» Жан-Рикнер Беллегард отстранён от игры после того, как в последней встрече получил красную карточку, а арендованный у «Ман Сити» Томми Дойл не сможет принять участия в матче из-за условий договора.

У «горожан» Родри отстранён от игры после удаления в прошлые выходные, а Кевин Де Брёйне по-прежнему не может принять участие в матче из-за травмы.

Большое преимущество на стороне «горожан» и в очных встречах. Учитывая плохую форму «волков», их слабые выступления в текущем сезоне и ударную мощь «Ман Сити», следует поставить на победу гостей и тотал больше 2.5 мяча за 1.90. К тому же у Гвардиолы есть Холанд, который отдохнул в минувшем матче с «сороками».

Ставка: победа «Ман Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.