«Ахмат» — «Динамо». Фёдор Смолов подводит Марцела Личку

Чешский специалист пока что не может найти замены ушедшим ведущим игрокам, а оставшиеся транжирят моменты.

1 октября состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Динамо». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.65. Успех москвичей оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо» 1 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» (01.10.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 1 октября состоится матч, который закроет программу 10-го тура. На стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном местный «Ахмат» примет московское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Главный арбитр встречи — Артём Чистяков.

В последних пяти матчах в чемпионате России «Ахмат» уступил только «Балтике» (0:1). Поражение стало первым для Мирослава Ромащенко в РПЛ в качестве главного тренера «зелёных». Ранее его подопечные сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) и «Краснодаром» (1:1), а также победили «Оренбург» (4:0) и «Урал» (1:0).

В послематчевом интервью Ромащенко заявил, что его команда сделала большой подарок «Балтике». Потеряли очки грозненцы действительно на ровном месте. Специалист подчеркнул, что они слишком легко создавали и упускали моменты, вследствие чего потеряли нить игры.

«Ахмат» прилично прибавил после назначения Ромащенко. Наставник подтянул качество в обороне, а также сделал игру в атаке вариативнее. Кроме того, заметно улучшился настрой футболистов. Вряд ли у тренера уйдёт много времени на разбор полётов и работу над ошибками. Он зарекомендовал себя как очень грамотный руководитель.

Голкипер «зелёных» Гиорги Шелия в недавнем интервью рассказал, что при Ромащенко команда полностью поменяла философию игры. Важно, что его стратегия, заключающаяся в выходе из обороны через короткий пас, хорошо прижилась. Конечно, пока что не обходится без ошибок, но в будущем их наверняка будет становиться всё меньше.

У «Динамо» немного другая история. Оно очень классно начало сезон, но затем стал проглядываться спад. В последних шести матчах во всех турнирах бело-голубые победили только «Ростов» (2:1). Вничью они сыграли с «Рубином» (2:2) и «Пари НН» (1:1). Уступили «Спартаку» (1:4 и 0:1) и «Краснодару» (1:1, по пенальти 2:4).

Понятно, что в соперниках было много сильных команд. Но если с ними у москвичей возникли проблемы, то и в игре с набравшим хороший ход «Ахматом» будет трудно. Если поначалу задумки Марцела Лички работали идеально, то на последнем отрезке сезона команде то и дело чего-то не хватает.

«Динамо» недостаёт надёжности в обороне и завершения атак. Не в последнюю очередь регресс связан с тем, что Личка лишился подспорья сразу двух ведущих игроков — Арсена Захаряна и Сабы Сазонова. Хавбек перебрался в «Реал Сосьедад», а защитник — в «Торино». Пока что у тренера не получается найти им равноценные замены.

Вместе с тем ухудшилась игра в нападении. Много претензий накопилось к Фёдору Смолову. В последних семи матчах в чемпионате России он отметился только двумя голами, причём оба были забиты с пенальти. Главная проблема заключается в том, что 33-летнего нападающего чаще всех выводят на ударную позицию, а он то и дело транжирит моменты.

В последних четырёх матчах бело-голубые забили только пять мячей, причём четыре из них пришлись на долю чаще всех пропускающих «Рубина» и «Ростова». При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.20. Три последние очные встречи закончились именно так.

Дополнительное преимущество грозненцам предоставит поддержка домашних трибун. Любопытно, что последние несколько сезонов «Ахмат» лучше выступает на выезде. Полагаем, Ромащенко не оставит это без внимания и постарается в ближайшем будущем подтянуть качество выступлений на домашней арене.

Большого количества забитых мячей не ждём ещё потому, что у обеих команд надёжные голкиперы. Оба входят в топ-5 по соотношению отражённых ударов в створ. В последних шести турах в РПЛ москвичи пропустили только шесть мячей. «Зелёные» за этот период времени получили ещё меньше — четыре мяча, причём два из них пропустили ещё при Сергее Ташуеве.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Динамо» 1 октября 2023 года

Думаем, «Ахмат» не уступит «Динамо». У него лучше результаты выступлений на последнем отрезке сезона. Плюс матч состоится в Грозном. Бело-голубые стали более уязвимыми с тех пор, как лишились двух важных футболистов. В то же время игра вряд ли получится результативной. В последнее время обе команды довольно редко пропускают и не часто забивают. У них весьма надёжные голкиперы. История трёх последних встреч также свидетельствует в пользу не слишком большого количества забитых мячей и победы «зелёных».

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.