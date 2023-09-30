«Рома» — «Фрозиноне». Лукаку и Дибала спасут репутацию Моуринью

1 октября состоится матч 7-го тура Серии А «Рома» — «Фрозиноне». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.44. Успех «канареек» оценивается в 7.60. На ничью дают коэффициент 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч 7-го тура Серии А «Рома» — «Фрозиноне» 1 октября 2023 года

Аналитики считают, что игра «Рома» — «Фрозиноне» вряд ли получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура Серии А «Рома» — «Фрозиноне» (01.10.2023)

Игра 7-го тура Серии А «Рома» — «Фрозиноне» начнётся 1 октября на стадионе «Олимпико» в 21:45 мск. Главный тренер жёлто-красных Жозе Моуринью проводит худший старт сезона в своей тренерской карьере, если брать в расчёт дистанцию в шесть первых матчей. Сумеет ли он выбраться из кризиса?

Прежний антирекорд португальского специалиста был установлен в сезоне-2015/2016 – тогда «Челси» под его руководством набрал семь очков в АПЛ. «Рома» записала в актив лишь пять очков в шести матчах. «Волки» занимают 16-е место в таблице Серии А.

«Рома» победила «Эмполи» со счётом 7:0 и завершила вничью встречи с «Торино» (1:1) и «Салернитаной» (2:2). Проиграли жёлто-красные «Вероне» (1:2), «Милану» (1:2) и в минувшем туре «Дженоа» (1:4).

Моуринью в интервью рассказал, что ему некогда плакать, ведь нужно готовиться к следующей игре и набирать три очка. Только напряжённая работа поможет выйти из кризиса, рассказал португалец. Поддержат ли футболисты своего тренера?

В отличие от римлян, дерзкий «Фрозиноне» стал открытием чемпионата Италии. Главный тренер Эусебио Ди Франческо подобрал идеальную тактическую схему под имеющихся у него в распоряжении исполнителей, и «канарейки» выдали отличный старт в Серии А.

Чочарцы выиграли два матча: у «Аталанты» (2:1) и «Сассуоло» (4:2), а встречи с «Салернитаной» (1:1), «Удинезе» (0:0) и «Фиорентиной» (1:1) завершили вничью. Только в 1-м туре клуб проиграл «Наполи» (1:3).

Таким образом, «Фрозиноне» набрал девять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда выступает гораздо выше ожиданий болельщиков, но расслабляться ей нельзя. Чтобы соперничать с футболистами уровня Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку, одного характера мало.

Весьма вероятно, что именно звёзды римлян выйдут на первый план в матче с «Фрозиноне». Пора им поддержать Моуринью не только словом, но и делом. Дибала и Лукаку забили пока по два мяча в Серии А, но потенциал у этой атакующей связки высокий. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Ромы» с форой (-1.5) за 2.23.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Фрозиноне» 1 октября 2023 года

В игре римлян многое зависит от индивидуального мастерства нападающих. Дибала и Лукаку обладают необходимыми качествами, чтобы решать голевые моменты в свою пользу. К тому же Моуринью может рассчитывать на поддержку болельщиков, с которыми у португальца сложились отличные взаимоотношения. Вот и поставим на победу «Ромы» с форой (-1.5) за 2.23.

Ставка: победа «Ромы» с форой (-1.5) за 2.23.