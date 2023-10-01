«Торино» — «Верона». Саба Сазонов добавит надёжности обороне

Экс-футболист РПЛ уже дебютировал в последнем матче, но он оказался провальным. До первой победы с «быками» рукой подать!

2 октября состоится матч 7-го тура Серии А «Торино» — «Верона». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.83. Успех «мастифов» оценивается в 4.70. На ничью дают коэффициент 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч 7-го тура Серии А «Торино» — «Верона» 2 октября 2023 года

Аналитики считают, что игра «Торино» — «Верона» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура Серии А «Торино» — «Верона» (02.10.2023)

Игра 7-го тура Серии А «Торино» — «Верона» пройдёт 2 октября на стадионе «Олимпико ди Торино». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск. Защитник Саба Сазонов дебютировал за гранатовых в последней встрече Серии А. Но они в ней проиграли «Лацио» со счётом 0:2. Когда ждать первой победы грузина?

Сазонов в интервью рассказал, что ему нравится стиль команды, позволяющий часто вступать в единоборства. В таком футболе Саба чувствует себя уверенно, поскольку обладает физической мощью. В минувшем туре он вышел на замену во встрече с «Лацио» и сыграл достойно. Напомним, бывший игрок бело-голубых перешёл в «Торино» за € 3 млн.

«Быки» расположились на 10-м месте в турнирной таблице, набрав восемь очков. «Торино» победил «Салернитану» (3:0) и «Дженоа» (1:0), а вничью завершил встречи с «Ромой» (1:1) и «Кальяри» (0:0). Проиграли туринцы «Лацио» (0:2) и «Милану» (1:4).

Главный тренер «Торино» Иван Юрич прекрасно управляется с командой и резервами. Пока гранатовые забили всего шесть мячей в Серии А. Возможно, улучшит результативность переход форварда Дувана Сапаты из «Аталанты». Бывший партнёр Алексея Миранчука недавно появился в «Торино», но уже успел забить гол в ворота «Ромы» (1:1).

Ждёт большего наставник «быков» и от Николы Влашича. Хорват регулярно появляется на поле, но результативностью не радует. А ведь в прошлом сезоне он забил пять мячей и сделал шесть результативных передач!

«Верона» набрала семь очков в шести матчах Серии А и находится на 14-м месте в турнирной таблице. Жёлто-синие победили «Эмполи» (1:0) и «Рому» (2:1), а встречу с «Болоньей» (0:0) завершили вничью. Проиграли они «Сассуоло» (1:3), «Милану» (0:1) и «Аталанте» (0:1).

У «мастифов» на старте сезона возникли серьёзные проблемы при создании и реализации опасных моментов. Всего четыре мяча забили подопечные Марко Барони. Если бы не крепкая оборона (шесть пропущенных мячей), быть бы им среди аутсайдеров.

На домашней арене «Торино» провёл три матча и пропустил всего один мяч. Оборона получила усиление в виде Сабы Сазонова, а Дуван Сапата поможет улучшить позиционное нападение. Жёлто-синим будет сложно найти слабое звено в защите «быков». Поэтому рассмотрим ставку на победу «Торино» за 1.83.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Верона» 2 октября 2023 года

«Вероне» явно не хватает креатива в атаке. Её действия слишком предсказуемы, поэтому наставник «быков» сумеет найти средство, чтобы обезопасить ворота. Позиционное нападение туринцев получило усиление и должно выйти на полную мощность. Вот и поставим на победу «Торино» за 1.83.

Ставка: победа «Торино» за 1.83.