«Зальцбург» — «Реал Сосьедад». Время Захаряна ещё придёт

А пока команда справляется без его помощи.

3 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Реал Сосьедад». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.50. Успех «красных быков» оценивается в 2.84. На ничью дают коэффициент 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Реал Сосьедад» 3 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Зальцбург» — «Реал Сосьедад» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Реал Сосьедад» (03.10.2023)

Игра 2-го тура Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Реал Сосьедад» пройдёт 3 октября на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток раздастся в 19:45 мск. Арсен Захарян не сыграл в четырёх последних матчах бело-голубых. Появится ли россиянин на поле в Австрии?

Захарян восстанавливается от последствий коронавируса и уже приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Реала Сосьедад». Арсену нужно подтянуть свои физические кондиции, чтобы снова играть.

У наставника бело-голубых перед важной игрой в Лиге чемпионов нет особого повода для беспокойства. Его подопечные одержали три победы подряд в Примере. Они обыграли «Хетафе» (4:3), «Валенсию» (1:0) и «Атлетик» Бильбао (3:0).

В отличной форме лидер атак «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо. Японец забил в текущем сезоне Ла Лиги пять мячей и сделал один ассист. Весьма вероятно, что именно от него будет исходить угроза воротам «красных быков».

«Зальцбург» испугать не так-то просто. В этом на собственном опыте убедились футболисты «Бенфики». В 1-м туре Лиги чемпионов они проиграли на домашней арене подопечным Герхарда Штрубера (0:2).

«Красные быки» продемонстрировали отличное взаимодействие в позиционном нападении, а роли лидеров взяли на себя Роко Шимич и Оскар Глух. Хорват забил гол с пенальти и отдал результативную передачу.

Тем не менее «Зальцбург» не может обрести стабильность. После уверенной победы в ЛЧ над «Бенфикой» (2:0) австрийцы неожиданно проиграли на домашней арене скромному «Блау-Вайсу» (0:1). Затем Штрубер провёл работу над ошибками, и «красные быки» выиграли два матча подряд с одинаковым счётом 4:0.

Атака является козырем «Зальцбурга» и «Реала Сосьедад». Главные тренеры сумели создать рабочую тактическую схему, позволяющую доминировать на поле, создавать достаточно голевых моментов и их реализовывать. Поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Реал Сосьедад» 3 октября 2023 года

Иманол Альгуасиль располагает отличным подбором футболистов в линии атаки, в которой со временем найдётся место Арсену Захаряну. Пока россиянин адаптируется в новом клубе, его партнёры, весьма вероятно, сыграют результативно с «Зальцбургом». «Красные быки» и сами умеют создавать и реализовывать опасные моменты, что доказали в последних матчах. Вот и поставим на тотал больше 2.5 мяча за 1.98.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.98.