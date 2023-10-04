«Арис» — «Рейнджерс». До Кокорина было лучше?

Возвращение россиянина пока что не приносит должного эффекта. С ним стало только хуже.

5 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Арис» — «Рейнджерс». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу шотландского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех кипрской команды оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Арис» — «Рейнджерс» 5 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Арис» — «Рейнджерс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Арис» — «Рейнджерс» (05.10.2023)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 5 октября состоится 16 встреч 2-го тура группового этапа. В одной из них в городе Лимасол «Арис» примет «Рейнджерс». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Недавно в кипрский клуб вернулся ставший лучшим бомбардиром команды по итогам минувшего сезона Александр Кокорин. Он провёл сборы с «Фиорентиной», но ввиду отсутствия игрового времени снова перебрался на Кипр. Клуб из Лимасола до последнего держал для него место.

Ожидалось, что возвращение россиянина благотворно отразится на «лёгкой бригаде». Как бы не так. В трёх последних турах чемпионата страны она сыграла вничью «Пафосом» (1:1) и «Омонией» (2:2). Уступили подопечные Алексея Шпилевского «Аполлону» (0:1). Таким образом, они спустились на пятое место в турнирной таблице.

Кроме того, «Арис» проиграл в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы пражской «Спарте» (2:3). В этих четырёх встречах Кокорин отметился только одним забитым мячом и результативной передачей. Шпилевский рассказал, что россиянину не хватает игрового тонуса, но настрой сумасшедший.

Как скоро Кокорин наберёт форму и начнёт помогать своей команде выигрывать — сказать трудно. В любом случае к грядущему матчу, несмотря на то что он состоится в Лимасоле, «лёгкая бригада» подходит в качестве явного аутсайдера. В групповом этапе ЛЕ она участвует впервые за всю историю существования.

«Рейнджерс» гораздо успешнее, чем «Арис». За последние четыре сезона он только один раз не дошёл до стадии 1/8 финала Лиги Европы — в минувшем розыгрыше. И только потому, что светло-синие выступали в Лиге чемпионов. Они заняли последнее место в группе, вследствие чего остались без евровесны.

По итогам позапрошлого розыгрыша Лиги Европы «джерс» вообще удалось добраться до финала, в котором они очень обидно проиграли франкфуртскому «Айнтрахту». С тех пор многое изменилось. Команду покинул главный тренер Джованни ван Бронкхорст, а также множество основообразующих футболистов. Она стала чуть менее стабильна и опасна.

Несмотря на это, во встрече 1-го тура «Рейнджерс» сумел обыграть крепкий «Бетис» (1:0). Следом он вышел в полуфинал Кубка лиги Шотландии, разгромив «Ливингстон» (4:0). Всё бы ничего, но после поражения в матче последнего тура с «Абердином» (1:3) Майкл Бил покинул должность наставника.

Сообщается, что в ближайшем будущем обязанности главного тренера клуба из Глазго будет исполнять Стивен Дэвис. Он прекрасно знаком с командой, ведь долгие годы был одним из её лидеров. С другой стороны, для бывшего полузащитника это первый тренерский опыт в жизни. Не выйдет ли он комом?

Поставить на победу «Рейнджерс» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Полагаем, смена наставника лишь воодушевит светло-синих. Нет никаких сомнений в том, что Дэвис пользуется большим авторитетом в раздевалке. Конечно, далеко не все топовые футболисты становятся хорошими тренерами, но у Стивена есть хороший потенциал.

Сенсации не ждём. Подопечные Шпилевского угодили в чёрную полосу. Если у них не получилось обыграть команды чемпионата Кипра и пражскую «Славию», то на что можно рассчитывать в матче с одним из самых сильных и успешных клубов Шотландии? У «джерс» лучше состав и гораздо больше опыта выступлений в еврокубках.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Арис» — «Рейнджерс» 5 октября 2023 года

«Арис» не одержал ни одной победы в последних четырёх матчах во всех турнирах. С таким тонусом подходить к матчам с сильными командами вроде «Рейнджерс» просто нельзя. Пока что возвращение Кокорина негативно влияет на «лёгкую бригаду». Возможно, и сине-белым пойдёт во вред уход тренера, но, скорее всего, будет наоборот. В любом случае у «джерс» больше ресурсов, выше уровень первенства и результаты на последнем отрезке сезона. Они — фавориты.

Ставка: победа «Рейнджерс» за коэффициент 1.84.