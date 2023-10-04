«Рома» — «Серветт». Моуринью знает, что делает

Тренер пойдёт на частичную ротацию, но это не поможет гостям.

5 октября состоится матч 2-го тура Лиги Европы «Рома» — «Серветт». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.18. Успех «гранатовых» оценивается в 16.0. На ничью дают коэффициент 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура Лиги Европы «Рома» — «Серветт» 5 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Рома» — «Серветт» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.36.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги Европы «Рома» — «Серветт» (05.10.2023)

Игра 2-го тура Лиги Европы «Рома» — «Серветт» пройдёт 5 октября на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. Главный тренер жёлто-красных Жозе Моуринью признался в интервью, что, если бы его подопечные не выиграли в минувшем матче у «Фрозиноне» (2:0), «Колизей» бы взорвался. Поэтому тренер рискнул и выпустил Дибалу. Именно две его передачи привели к голам.

Дело в том, что пока «волки» выступают гораздо ниже ожиданий болельщиков — только три победы в пяти последних встречах во всех соревнованиях. Римляне выиграли у «Эмполи» (7:0), «Шерифа» (2:1) и «Фрозиноне» (2:0), матч с «Торино» завершился вничью (1:1), а проиграла команда «Дженоа» (1:4).

Летом 2024 года у Моуринью заканчивается контракт с клубом. Судя по информации инсайдеров, руководство уже присматривает замену для него. Мечта «Ромы» — заключить соглашение с Антонио Конте. Несмотря на всевозможные слухи о будущем, сейчас римлянами занимается Жозе.

Пока португальский специалист готовит команду к игре с «Серветтом». В атаке он надеется на мощь и голевое чутьё бельгийского форварда Ромелу Лукаку. Нападающий забил три мяча в Серии А и добавил к ним один в Лиге Европы.

Радует Жозе, что отметился в минувшем туре чемпионата Италии двумя ассистами Пауло Дибала. Аргентинец на старте сезона находится не в оптимальной форме, но постепенно набирает кондиции. Однако Моуринью уже заявил, что не выпустит его на поле в матче с швейцарским клубом, предоставив отдых.

Вообще, наставник римлян решил пойти на ротацию и, скорее всего, даже предоставит время прийти в себя Лукаку, выдохнуть и с новыми силами вернуться на поле. Вероятно, в атаке вместо Ромелу Жозе выпустит Белотти.

Игроки «Серветта» в последнее время часто допускают грубые ошибки в обороне. В пяти матчах подряд во всех соревнованиях они пропустили минимум один мяч, что негативно сказалось на результатах.

«Гранатовые» проиграли пражской «Славии» (0:2) и «Люцерну» (0:2), а встречу с «Винтертуром» (2:2) завершили вничью. Победили подопечные Рене Вайлера в минувшем матче «Лозанну» (2:1) и в Кубке страны «Биль» (4:1).

«Рома» довольно быстро пришла в себя после разгромного поражения от «Дженоа». Всё благодаря умению Моуринью мотивировать футболистов. Пусть Дибала отдохнёт, но у Жозе есть опыт, и он прекрасно знает, как правильно провести частичную ротацию. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Ромы» с форой (-2) за 1.96.

К сожалению, не смогут увидеть болельщики в матчах группового этапа Сердара Азмуна. Экс-футболист «Зенита» не попал в заявку на Лигу Европы из-за правил финансового фэйр-плей.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «Серветт» 5 октября 2023 года

Для жёлто-красных «Серветт» удобный соперник, который предпочитает атаковать большими силами, однако в обороне часто допускает грубые ошибки. Моуринью предоставит отдых Пауло Дибале, но нет сомнений, что сможет правильно его заменить. К тому же у швейцарского клуба мало опыта. Таким образом, победа «Ромы» с преимуществом в три мяча весьма вероятна, вот и поставим на это за 1.96.

Ставка: победа «Ромы» с форой (-2) за 1.96.