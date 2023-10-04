ПАОК — «Айнтрахт». Луческу недаром доверяет Оздоеву

Тренер стал всё чаще выпускать россиянина на замену. Пора дать ему больше времени.

5 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций ПАОК — «Айнтрахт». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу франкфуртцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех греческого клуба оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций ПАОК — «Айнтрахт» 5 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч ПАОК — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций ПАОК — «Айнтрахт» (05.10.2023)

Лига чемпионов и Лига Европы вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. 5 октября состоится множество матчей 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Тумба» в городе Салоники померяются силами ПАОК и франкфуртский «Айнтрахт».

Чёрно-белые в текущем сезоне просто неудержимы. В семи матчах в чемпионате Греции они уступили только ОФИ (0:1), на выезде. Вничью «двуглавые орлы Севера» сыграли с «Арисом» (0:0) и «Панатинаикосом» (2:2). В последнем матче очки они потеряли очень обидно, пропустив в самой концовке на 90+6-й минуте.

Замечательно дела у подопечных Рэзвана Луческу идут в Лиге конференций. На отборочном этапе турнира они обыграли «Хайдук» (0:0 и 3:0) и «Хартс» (2:1 и 4:0). В матче 1-го тура группового этапа «двуглавые орлы Севера» на выезде победили действующего чемпиона Финляндии — ХИК (3:2).

Не последнюю роль в успехах сыграл Магомед Оздоев, перебравшийся в ПАОК летом из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». Хавбек принял участие уже в 13 матчах чёрно-белых во всех официальных турнирах. Результативными действиями не отметился, но проделал большой объём командной работы.

В предстоящем матче Магомед наверняка получит игровое время. Вопрос только в том, появится ли он в стартовом составе. В последнее время Рэзван Луческу пристрастился выпускать его на замену. Не исключено, что данное решение румынского специалиста продиктовано тем, что у россиянина возникли проблемы с получением визы.

В выездном матче с «Хартсом» из-за этого Оздоев участия принять не смог. Но надо же как-то устранять эту проблему. Она не кажется сверхсложной. В любом случае встреча с «Айнтрахтом» — хорошая возможность для полузащитника доказать, что он нужен команде и заслуживает места в основе.

Клуб из Франкфурта-на-Майне не относится к числу удобных соперников. Он регулярно доставляет проблемы грандам и преуспевает в различных турниры. По итогам позапрошлого сезона «орлы» стали победителями Лиги Европы.

Впрочем, этим летом «Айнтрахт» пережил ряд перемен. Во-первых, ушёл Оливер Гласнер. Новым главным тренером стал бывший помощник Юлиана Нагельсмана — Дино Топпмёллер. Во-вторых, бóльшая часть основообразующих игроков, в частности лучший бомбардир команды Рандаль Коло Муани, перебралась в другие клубы.

Обновлённые «орлы» начали сезон, мягко говоря, не лучшим образом. В шести матчах в чемпионате Германии они победили только располагающийся в самом низу турнирной таблицы «Дармштадт» (1:0). Вничью подопечные Топпмёллера сыграли с «Майнцем» (1:1), «Кёльном» (1:1), «Бохумом» (1:1) и «Фрайбургом» (0:0). Уступили же «Вольфсбургу» (0:2).

В игре 1-го тура группового этапа Лиги конференций «Айнтрахт» победил «Абердин» (2:1), но то было в Германии. На выезде в этом сезоне он выступает плохо. Лишь благодаря удаче и отменной игре голкипера Кевина Траппа команда из Франкфурта-на-Майне не проиграла «Майнцу» и «Бохуму». В этих двух матчах вратарь совершил целых 14 сейвов.

Во встрече с «Вольфсбургом» Трапп отразил пять ударов в створ, но его стараний оказалось недостаточно для того, чтобы избежать поражения. Помимо проблем с выездными матчами, у «орлов» наблюдается сильный спад результативности. В шести матчах в Бундеслиге они забили всего лишь четыре мяча.

Поэтому есть все основания полагать, что грядущая встреча получится нерезультативной. Подопечные Рэзвана Луческу в семи матчах в этом сезоне на домашней арене пропустили только один гол, а забили — 15. Поставить на то, что «двуглавые орлы Севера» не проиграют, и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций ПАОК — «Айнтрахт» 5 октября 2023 года

ПАОК в ударе. Он обыгрывает всех подряд, демонстрируя футбол высокого качества. На домашнем стадионе у чёрно-белых есть все шансы как минимум отнять очки у утратившего стабильность «Айнтрахта». У клуба из Франкфурта-на-Майне отчётливо проглядываются проблемы с выездными матчами и результативностью. Смена тренера и уход многих лидеров сильно его ослабили.

Ставка: ПАОК не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.14.