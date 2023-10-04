«Ливерпуль» — «Юнион». Юрген Клопп раздражён несправедливостью

Из-за ошибки судей мерсисайдцы проиграли впервые в этом сезоне. Под горячую руку попадёт клуб из Брюсселя.

5 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» — «Юнион». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех бельгийского клуба оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 7.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Юнион» 5 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Юнион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» — «Юнион» (05.10.2023)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 5 октября состоятся 16 встреч 2-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Энфилд» местный «Ливерпуль» примет «Юнион». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В семи матчах в чемпионате Англии «красные» уступили только «Тоттенхэму» (1:2). Также они сыграли вничью с «Челси» (1:1). Таким образом, подопечные Юргена Клоппа расположились на четвёртом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет два очка.

Мерсисайдцы могли бы сейчас находиться на первом месте. Дело в том, что матч последнего тура с «Тоттенхэмом» ознаменовался судейским скандалом. Мало того, что главный арбитр удалил двух футболистов мерсисайдцев, так он ещё и отменил по правилам забитый в первом тайме Луисом Диасом гол.

Организация арбитров Англии вскоре после игры признала, что отмена забитого мяча — это существенная человеческая ошибка. Взятие ворот должно было быть зафиксировано системой VAR, но она не смогла вмешаться. В итоге работавшие на VAR арбитры были отстранены от судейской деятельности в других матчах АПЛ этого тура.

Будь засчитан этот мяч, встреча наверняка приобрела бы совсем другой оборот. Не исключено, что она ознаменовалась бы победой мерсисайдцев. Несмотря на удаления, подопечные Юргена Клоппа смотрелись на порядок предпочтительнее соперника. Они опаснее атаковали и вполне могли забить ещё.

Так или иначе, «Юниону» несдобровать. Команда из Ливерпуля наверняка разозлена и выступит в грядущем матче с особым рвением. В игре 1-го тура группового этапа Лиги Европы она уверенно победила на выезде ЛАСК (3:1). Главным героем встречи стал заметно прибавивший Дарвин Нуньес. Он отметился забитым мячом и голевым пасом.

«Юнион» стал одной из главных сенсаций минувшего сезона. Он добрался до 1/4 финала Лиги Европы, победив на предыдущей стадии берлинский «Унион» (3:3 и 3:0). Дальше не пустил «Байер» (1:1 и 1:4). Удастся ли клубу из Брюсселя повторить прошлогодний подвиг или это была разовая акция?

С тех пор как владелец «Брайтона» Тони Блум приобрёл «Юнион», клуб начал стремительно прогрессировать. Ещё недавно он выступал во втором по силе дивизионе Бельгии. Сейчас команда из Брюсселя является одним из лидеров первенства. На данный момент она возглавляет турнирную таблицу.

Уникальность «Юниона» заключается в подходе к подбору персонала и футболистов. Для этого используется специально разработанная Блумом программа, которая исследует огромный объём данных и комплектует состав, исходя из совместимости на поле и других важных параметров.

Ввиду этого, даже несмотря на отсутствие опыта выступлений в еврокубковых турнирах, в минувшем розыгрыше Лиги Европы «Юнион» выступил здорово. Впрочем, до сих пор с командами уровня «Ливерпуля» ему ещё сталкиваться не приходилось. Класс у клубов абсолютно разный.

Что ещё хуже для «Юниона», матч состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Только в 1 из 22 последних матчей в чемпионате Англии дома мерсисайдцы потерпели поражение. Также было пять ничьих. За этот период времени они пропустили 19 мячей, а забили 55 голов.

Поставить на победу «красных» с разницей в два или три мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40. Слишком много забитых голов от «Ливерпуля» не ждём. Во-первых, он потратил много сил в матче с «Тоттенхэмом». Во-вторых, усложняют Клоппу задачу травмы.

После встречи со «шпорами» немецкий специалист рассказал, что самая большая его проблема — это повреждение Коди Гакпо. Нападающий выступал в игре с лилово-белыми с бандажом на ноге, и когда он забил гол, то почувствовал ещё больший дискомфорт.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» — «Юнион» 5 октября 2023 года

«Ливерпуль» выглядит явным фаворитом предстоящего матча. У него намного выше уровень первенства и класс игроков, чем у «Юниона». Думаем, на домашнем стадионе разозлённые судейством во встрече с «Тоттенхэмом» мерсисайдцы выиграют у команды из Брюсселя с разгромным или близким к этому счётом. Крупной победы не ждём ввиду травм и ротации состава, к которой наверняка прибегнет Юрген Клопп.

Ставка: победа «Ливерпуля» с разницей в два или три мяча за 2.40.