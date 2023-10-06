«МЮ» — «Брентфорд». Эрик тен Хаг на пути к исправлению

7 октября состоится матч 8-го тура АПЛ «МЮ» — «Брентфорд». Начало — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: коэффициент на победу «красных дьяволов» составляет 1.70, а шансы «пчёл» оценили в 4.80. Ставки на ничью принимают за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «МЮ» — «Брентфорд» 7 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «МЮ» — «Брентфорд» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.25. Ставку на победу «красных дьяволов» с точным счётом 2:1 можно сделать за 8.50.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Брентфорд» (07.10.2023)

7 октября в английской Премьер-лиге состоятся шесть матчей, в том числе встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Брентфордом». Игра пройдёт на «Олд Траффорд», и хозяева поля начинают выходные на 10-м месте с девятью очками, а гости — на 14-м месте с семью очками.

«Манчестер Юнайтед» подходит к этому матчу после крайне досадного поражения от «Галатасарая» в Лиге чемпионов со счётом 2:3. Уже на 17-й минуте «красные дьяволы» открыли счёт, но недолго удерживали преимущество — через шесть минут гости сравняли цифры на табло.

Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» во второй раз вышел вперёд на 67-й минуте, но в течение 10-минутного отрезка, в котором был удалён один игрок, пропустил два гола.

Поражение от «Галатасарая» означает, что «МЮ» проиграл каждый из двух последних матчей во всех соревнованиях.

В минувшие выходные подопечные тен Хага уступили дома «Кристал Пэлас» со счётом 0:1 в АПЛ и выиграли только два из последних семи матчей во всех соревнованиях.

«Брентфорд» приезжает на «Олд Траффорд», добыв очко благодаря ничьей с «Ноттингем Форест» (1:1) в минувшем туре АПЛ.

При счёте 0:0 в перерыве на 58-й минуте «пчёлы» вышли вперёд в матче, но надолго их не хватило: через семь минут «лесники» сравняли цифры на табло, несмотря на то что остались в меньшинстве.

Ничья с «Ноттингем Форест» означает, что «Брентфорд» не смог выиграть ни одной из семи последних встреч во всех соревнованиях в основное время.

«Пчёлы» не выиграли ни одного из последних пяти матчей АПЛ, потерпев поражения от «Ньюкасл Юнайтед» (0:1) и «Эвертона» (1:3).

Дома они сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Борнмутом» (2:2), а на выезде — с «Ноттингем Форест» (1:1). Тенденции показывают, что в последних пяти выездных играх АПЛ «Брентфорд» сохранил лишь один раз ворота сухими.

У «Манчестер Юнайтед» на лечении находятся Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу, Амад Диалло и Тирелл Маласиа.

У «Брентфорда» травмированы четыре игрока: Кевин Шаде, Бен Ми, Рико Генри и Джош да Силва. Также есть сомнения в готовности Миккеля Дамсгора и Шандона Баптиста.

Обеим командам необходима победа для преодоления трудностей, и в этой игре они должны забить по мячу. Несмотря на последние поражения, «Манчестер Юнайтед» всё ещё имеет хорошую статистику выступлений на «Олд Траффорд» и должен обыграть «Брентфорд». Рекомендуем ставку на обе забьют и победу «МЮ» за 2.70.

Ставка: победа «МЮ» и обе забьют за 2.70.