«Наполи» — «Фиорентина». Осимхен вымещает злость на поле

Последнее время вокруг Виктора возникло много шумихи. В таком состоянии его стоит бояться любой защите.

8 октября состоится матч 8-го тура Серии А «Наполи» — «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев можно с коэффициентом 1.62. Шансы «фиолетовых» оценили в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Фиорентина» 8 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Наполи» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют неаполитанцы, сыграет коэффициент 1.10. Гол «фиолетовых» доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Фиорентина» (08.10.2023)

Возвращаемся к чемпионату Италии, в котором на 8 октября 2023 года запланирован очень интересный матч. На стадионе «Диего Армандо Марадона» пройдёт встреча между «Наполи» и «Фиорентиной». Начало игры – в 21:45 мск. У команд одинаковое количество очков, но одна из них в случае победы может уйти в отрыв.

В межсезонье клуб из Неаполя принял у Лучано Спаллетти французский специалист Руди Гарсия. К сожалению, до защиты скудетто ему ещё очень далеко. За семь встреч текущего сезона «Наполи» выиграл четыре раза, проиграв один матч. Точно такая же статистика у «Фиорентины».

Примечательно, что «партенопейцы» выигрывали в этом розыгрыше только у слабых соперников. Они победили «Фрозиноне» (3:1), «Сассуоло» (2:0), «Удинезе» (4:1) и «Лечче» (4:0). Уступили «Лацио» со счётом 1:2. Поэтому будет интересно посмотреть, как поведёт себя команда Руди Гарсии во встрече с подходящей по уровню «Фиорентиной».

«Лилии» выглядят немного лучше, чем «Наполи». Они обыграли таких соперников, как «Дженоа» (4:1), «Аталанта» (3:2), «Удинезе» (2:0) и «Кальяри» (3:0). Уступили «фиолетовые» лидеру чемпионата – «Интеру» (0:4). Параллельно «Фиорентина» участвует в Лиге конференций, но пока не так успешно, как ожидали болельщики. «Лилии» два раза подряд сыграли вничью с одинаковым счётом 2:2 – с «Генком» и «Ференцварошем».

В свою очередь, «Наполи» пробивает себе дорогу в Лиге чемпионов. Команда удачно начала групповой этап, с ходу обыграв «Брагу» — 2:1. Однако если бы не автогол в концовке игры, то неаполитанцам пришлось бы довольствоваться ничьей. В последней встрече «голубые» проиграли «Реалу» со счётом 2:3.

Хвича много говорил, что мечтает обыграть «сливочных», ведь болел за них с детства. Жаль, но не получилось. Возможно, удастся в следующий раз. Кварацхелия только в игре с «Удинезе» наконец-то прервал свою безголевую серию длиной более чем в 20 матчей. Возможно, это поможет ему вернуться в игру и показывать такой же футбол, как в первой части минувшего сезона.

Недавно у Осимхена и «Наполи» возник конфликт. В социальных сетях клуба появился проморолик, в котором высмеяли промах Виктора с пенальти. После долгих разбирательств спор был решён, но нигериец отказывается теперь пробивать пенальти. У него было как минимум три таких возможности после инцидента, но футболист отстранился. Скажется ли это на его будущем в команде?

«Наполи» придётся показать, что он умеет выигрывать не только у слабых соперников, но и у таких, как «Фиорентина». Если Руди Гарсия хочет бороться за чемпионство, то нужно набирать как можно больше очков, потому что «Интер» и «Милан» идут напролом и не собираются ждать отстающих. «Партенопейцы» выступают на домашнем поле, Хвича наконец-то прервал безголевую серию, стал чаще забивать Зелиньски. Предлагаем ставку на победу «Наполи» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.90.

Прогноз и ставки на матч «Наполи» — «Фиорентина» 8 октября 2023 года

«Наполи» испытает спортивную злость после поражения «Реалу». Команда в отличной форме, она готова включиться в гонку за чемпионство, но только благодаря лидерам. Хвича забил первый гол в сезоне, а Осимхен, несмотря на все скандалы, продолжает радовать болельщиков. Постепенно подопечные Руди Гарсии будут только прибавлять под его чутким руководством. В свою очередь, «фиолетовые» часто сбоят и много пропускают, когда встречаются с равными соперниками. Беспроигрышной серии «лилий» пора прерваться.

Ставка: победа «Наполи» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.90.