«Арсенал» — «Ман Сити». Гвардиола накажет Артету за упрямство

Наставник «канониров» отрицает свою вину, но травма Букайо Саки только на его совести.

8 октября состоится матч 8-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 2.50. Успех «канониров» оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 8 октября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» (08.10.2023)

Стремительно набирает обороты 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. 8 октября состоится матч, который закроет программу 8-го тура. На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне местный «Арсенал» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. Главный арбитр — Майкл Оливер.

В семи матчах в чемпионате Англии «Арсенал» не потерпел ни одного поражения. Вничью он сыграл с «Фулхэмом» (2:2) и «Тоттенхэмом» (2:2). За этот период времени подопечные Микеля Артеты забили 15 мячей, а пропустили только шесть. Показатели впечатляют!

Преуспевают «канониры» и в других турнирах. Сначала они выиграли Суперкубок Англии, победив как раз «Манчестер Сити» (1:1, по пенальти 4:1). Затем лондонцы выиграли у «Брентфорда» (1:0) в 1/16 финала Кубка лиги. Также в двух турах группового этапа Лиги чемпионов они разгромили ПСВ (4:0) и уступили на выезде «Лансу» (1:2).

Всё бы ничего, но первое поражение в сезоне может выбить «Арсенал» из колеи. Дело ещё в том, что во встрече с «Лансом» получил травму один из ведущих футболистов — Букайо Сака. Он был заменён, и существует вероятность, что вингер угодил в лазарет до конца года.

Артета в недавнем интервью признался, что речь не идёт о простой травме. Он отрицает, что допустил грубую ошибку, выпустив испытывающего недомогание футболиста на поле. Но кто же тогда виноват в том, что один из лидеров с большой долей вероятности пропустит важнейший матч с «Манчестер Сити»?

Травма Саки определённо на совести испанского специалиста. Он знал о недомогании нападающего, но всё равно продолжал выпускать его в стартовом составе. Помимо Букайо, в лазарете лондонцев пребывают Мохамед Эльнени, Юрриен Тимбер, Киран Тирни и Нуну Тавареш. Будет тяжело.

В семи встречах в АПЛ «Манчестер Сити» уступил только «Вулверхэмптону» (1:2), на выезде. Во всех остальных матчах он одержал победы. За этот период времени «горожане» забили 17 мячей, а пропустили только пять — меньше всех. Таким образом, они расположились на первом месте в турнирной таблице первенства.

Из Кубка лиги подопечные Хосепа Гвардиолы вылетели на первой же стадии, проиграв на выезде «Ньюкаслу» (0:1). Зато в Лиге чемпионов дела у них идут отменно. В двух турах группового этапа «Манчестер Сити» победил «Црвену Звезду» (3:1) и «Лейпциг» (3:1). И всё это несмотря на отсутствие Кевина Де Брёйне.

Знаменитый бельгиец получил повреждение в матче 1-го тура АПЛ с «Бёрнли» и перенёс операцию. Хосеп Гвардиола рассказал, что футболист пропустит три или четыре месяца. Потеря неприятная, но испанский специалист прекрасно справляется и без подспорья Де Брёйне.

Гвардиола нашёл Кевину равноценную замену в лице чемпиона мира — Хулиана Альвареса. В семи матчах в АПЛ он отметился тремя забитыми голами и тремя результативными передачами. В двух встречах в Лиге чемпионов аргентинец записал на свой счёт три забитых мяча и один голевой пас.

Альварес очень здорово сыгрался с Эрлингом Холандом. Норвежец уже привычно возглавляет список лучших бомбардиров АПЛ с восемью забитыми мячами. Также постепенно осваивается в команде относительно недавно приобретённый у «Ренна» вундеркинд Жереми Доку. Во встрече с «Лейпцигом» он записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 2.50 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Только в 2 из 11 последних очных встреч Артете удалось перехитрить Гвардиолу. Причём в обоих случаях выиграли «канониры» не в чемпионате Англии, а в Кубках. Во всех остальных случаях «горожане» одержали победы.

Всё свидетельствует в пользу того, что Гвардиола накажет своего ученика за упрямство. Будь у Артеты в подспорье Сака, у «горожан» ещё могли бы возникнуть трудности. В семи матчах в АПЛ Букайо отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Прогноз и ставки на матч 8-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 8 октября 2023 года

«Арсенал» терпит болезненные кадровые потери. Если «Ланс» у него не получилось победить без Саки, то шансы обыграть «Манчестер Сити» тем более невелики. У Гвардиолы всё работает как швейцарские часы. Его подопечные преуспевают в Лиге чемпионов и АПЛ. «Горожане» много забивают и очень редко пропускают сами. В конце концов, история 11 последних очных встреч всецело на их стороне. Поставить на победу «Ман Сити» можно в «Фонбет» за 2.50, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за коэффициент 2.50.

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