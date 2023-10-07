«Динамо» — «Факел». Сергей Ташуев свяжет атаку Марцела Лички

Тренер воронежцев настолько хорошо научил команду обороняться, что даже мощное нападение чеха не вскроет её.

8 октября состоится матч 11-го тура РПЛ «Динамо» — «Факел». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.49. Успех воронежцев оценивается в 6.40. На ничью дают коэффициент 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура РПЛ «Динамо» — «Факел» 8 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Динамо» — «Факел» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.01.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Динамо» — «Факел» (08.10.2023)

Встреча 11-го тура РПЛ «Динамо» — «Факел» пройдёт 8 октября на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск. В минувшем матче Кубка России подопечные Марцела Лички разгромили «Спартак» (3:0). Хватит ли бело-голубым эмоций на игру чемпионата России?

Капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна в интервью после игры с красно-белыми рассказал, что он и его одноклубники сделают всё возможное ради того, чтобы выиграть титул в этом сезоне. Все футболисты предельно мотивированны и настроены на борьбу, добавил 32-летний парагваец.

Судя по последним результатам, бело-голубые больше рассчитывают на победу в Кубке страны. В чемпионате России они отстают от занимающего первое место в таблице «Краснодара» уже на восемь очков. Но ещё ничего не потеряно.

В последних пяти встречах РПЛ подопечные Лички набрали всего шесть очков. Они победили «Ростов» (2:1), а матчи с «Рубином» (2:2), «Пари НН» (1:1) и «Ахматом» (1:1) завершили вничью. Проиграли «Спартаку» со счётом 0:1.

Лучший бомбардир «Динамо» в РПЛ — Фёдор Смолов. 33-летний россиянин забил четыре мяча. Кроме того, у футболиста хорошее взаимодействие с одноклубниками, о чём свидетельствует одна результативная передача.

Сергею Ташуеву предстоит решить сложную задачу по опеке форварда бело-голубых в том случае, если Личка выпустит Смолова на поле. Недавно наставник «Факела» успел быстро исправить ошибки в обороне и привести команду в порядок после провала на старте сезона.

В интервью после игры с ЦСКА в Кубке России, которая завершилась победой воронежцев (1:1, 4:2 по пенальти), Ташуев рассказал, что доволен прогрессом футболистов. Они сумели понять его тактическую схему и точно выполняют требования тренерского штаба в каждой встрече.

В последних пяти матчах РПЛ «огнеопасные» набрали пять очков. «Факел» победил «Сочи» (2:0), а встречи с «Краснодаром» (0:0) и «Уралом» (0:0) завершил вничью. Уступил «Крыльям Советов» (0:3) и «Рубину» (0:1). После 10 туров воронежцы находятся на 14-м месте.

Футболисты «Динамо» действуют умело в позиционном нападении, но им предстоит столкнуться с серьёзным препятствием. Оборона «Факела» наконец обрела надёжность — пропущено всего два мяча в последних пяти играх с учётом всех соревнований. Весьма вероятно, что подопечные Ташуева сумеют справиться с линией атаки бело-голубых. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.92.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Факел» 8 октября 2023 года

Бело-голубые испытывают проблемы в матчах с командами, предпочитающими строить плотную оборонительную линию. Ташуев заставляет футболистов «Факела» постоянно прессинговать соперника и активно вступать в отбор мяча. Вполне вероятно, что за счёт интенсивности воронежцы сумеют нейтрализовать опасность, которая исходит от креативного нападения «Динамо». Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.