Камару Усман — Хамзат Чимаев. Нигерийский кошмар решил проучить чеченца?

Большинство экспертов утверждают, что Волк зря связался с таким опытным соперником. У кого на самом деле больше шансов?

Так долго все ждали UFC 294, но турнир за 10 дней до начала просто посыпался. Сначала стало известно о замене Волкановски на Оливейру в поединке с Махачевым. Теперь появилась информация о том, что Пауло Коста болен инфекцией и врачи не допустили его до схватки с Хамзатом Чимаевым. На замену ему вызвался Камару Усман. Поединок пройдёт в среднем весе.

Когда и во сколько начало боя Камару Усман — Хамзат Чимаев

UFC 294 пройдёт в Абу-Даби, ОАЭ 21 октября 2023 года. Соглавным событием станет поединок Камару Усман – Хамзат Чимаев. Он начнётся не ранее 22:45 мск. Старт основного карда запланирован на 18:00 мск.

Где смотреть прямую трансляцию боя Усман — Чимаев

В прямом эфире поединок между Чимаевым и Усманом покажут на телеканале «Матч ТВ». Там же можно посмотреть весь основной кард.

Шансы Камару равны нулю?

Эксперты оценили вероятность победы Усмана коэффициентом 3.33. Нигерийский кошмар – бывший чемпион в полусреднем весе. Нигериец занимает шестую строчку в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. В своё время Камару провёл пять защит титула, но утратил его в бою с Леоном Эдвардсом. Уступил он в пятом раунде нокаутом.

Через чуть меньше года Нигерийский кошмар решил взять реванш, но проиграл британцу решением большинства судей. У Усмана есть огромный опыт выступлений с мощными бойцами. Своим нокаутирующим ударом он ронял Масвидаля и Бёрнса. Плюс ко всему у него отличная защита от тейкдаунов.

Всего нигериец провёл 23 поединка, выиграв 20 из них. Теперь он будет готов выйти на коротком уведомлении. Дана Уайт уже пообещал, что победитель получит титульный бой в среднем весе. Сейчас в нём правит Шон Стрикленд. Ради такой цели Усман выложится на все 100%.

Волк останется непобеждённым?

Чимаев – король хайпа! Он продолжает вести свою серию, в которой накопилось уже 12 выигранных поединков и ни одного поражения. Самое интересное, что за такое время у него не было реально серьёзных и сильных соперников. В последних трёх схватках он уверенно задушил китайца Ли Джинлианга, выиграл единогласным решением у Гилберта Бёрнса, которого уложил в нокаут Усман, а также Хамзат победил Кевина Холланда удушающим приёмом.

Поставить на победу Чимаева можно с коэффициентом 1.35. Шансов на победу у чеченца действительно много. В первую очередь он имеет преимущество в габаритах. В целом антропометрия всегда является главным оружием Хамзата. Кроме того, Волк превосходно владеет борьбой. С таким уровнем Усман ещё не сталкивался. Хамзат прошёл весь лагерь, он будет готов лучше, в отличие от своего соперника.

Сколько раундов потребуется бойцам?

Эксперты оценили шансы досрочной победы любого из спортсменов. Тотал меньше 2.5 раунда оценён в 2.09, а тотал больше 2.5 раунда идёт за 1.70. Наверняка Камару Усман не станет торопить события и постарается дотянуть до судейского решения. Только в таком случае у него будет шанс на победу.

Хамзат наверняка будет придерживаться работы тейкдаунами, он также попытается набирать очки в партере. Вряд ли у него получится задушить Усмана, учитывая богатый опыт нигерийца. Однако Чимаев наверняка понимает, насколько коварным и нокаутирующим может быть удар Нигерийского кошмара. В таком случае лучшим вариантом видится ставка на продолжительный бой, который закончится судейским решением.

Прогноз: тотал больше 2.5 раунда за 1.70.