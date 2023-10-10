Овечкин продолжит погоню за рекордом Гретцки! Каким будет новый сезон?

По итогам минувшего сезона «Вашингтон» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, поодаль от зоны попадания в плей-офф. Его руководство ещё по ходу чемпионата начало заниматься перестройкой. Некоторые ведущие хоккеисты «столичных», в частности Дмитрий Орлов, были обменяны на молодёжь и право выбора на драфте.

Летом состав «Кэпиталз» пополнило множество юных хоккеистов, но многие из них сразу же были отправлены в АХЛ. Исключением является 19-летний нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко. В составе «Вашингтона» он провёл три предсезонных матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

Примечательно, что во всех этих встречах «столичные» победили. Мирошниченко неплохо разбавил костяк старожилов команды, состоящий из Никласа Бекстрёма, Тома Уилсона, Евгения Кузнецова и, конечно же, Александра Овечкина, который продолжает приближаться к рекорду Уэйна Гретцки.

Как поведёт себя преобразившийся «Вашингтон» в новом сезоне?

Журналист известного портала Грег Вышински заявил, что «Вашингтон» сейчас является средней командой, которая существует только для того, чтобы Овечкин обошёл Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. С этим трудно поспорить, ведь «столичные» не обменяли лучших друзей Александра — Бекстрёма и Кузнецова, несмотря на спад.

С другой стороны, «Кэпиталз» вполне могут преследовать несколько задач. Омоложение состава и смена главного тренера наверняка сопутствуют их моральному подъёму. Новый наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери пока что оставляет после себя приятное впечатление. Вполне вероятно, ему удастся вернуть «столичных» в плей-офф.

Под руководством 41-летнего перспективного специалиста Овечкин провёл три предсезонных матча, в которых отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Давайте попробуем предугадать, сколько голов россиянин забьёт в новом сезоне и какие рекорды ему покорятся.

Мирошниченко составит хорошее подспорье Овечкину

По итогам минувшего сезона Александр финишировал на 10-м месте в списке лучших снайперов НХЛ. Он отметился 42 заброшенными шайбами, а также на его счету были 33 результативные передачи.

Из-за травм Овечкин за 18 сезонов пропустил 28 матчей. Надеемся, в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ обойдётся без повреждений. Поставить на то, что россиянин забросит в сезоне-2023/2024 больше 40.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

На данный момент Овечкин делит первое место с Майком Гартнером по количеству сезонов с 30+ и 35+ заброшенными шайбами. У россиянина 17 и 14 таких сезонов соответственно. Также он делит первую строчку с Уэйном Гретцки и Майком Босси по количеству сезонов с 50+ голами (девять).

Если капитан «столичных» будет демонстрировать тот же уровень хоккея, что в прошлом розыгрыше регулярного чемпионата, то наверняка побьёт эти рекорды. Также можно сделать ставку на то, что Александр отдаст больше 27.5 результативной передачи, за коэффициент 1.85.

Овечкин — щедрая душа. Он не только много забивает сам, но и регулярно делится с сокомандниками. Только в двух из семи последних сезонов Александр отдавал не меньше 30 результативных передач. Теперь ему ещё и предстоит выполнять роль наставника и подавать правильный пример Мирошниченко.

В предсезонных матчах 38-летний форвард здорово комбинировал с Иваном. Единственное — Мирошниченко иногда подводила реализация. Будь он точнее, на счету Александра было бы больше голевых пасов.

Ставка 1: Овечкин забросит в сезоне-2023/2024 больше 40.5 шайбы за 1.85.

Ставка 1: Александр отдаст в сезоне-2023/2024 больше 27.5 результативной передачи за 1.85.