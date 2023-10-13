Тим Цзю — Брайан Мендоса. Критики будут плакать, когда наследник Кости выиграет

Боксёра российского происхождения называют «бумажным чемпионом» и пророчат ему поражение. Что с ними не так?

15 октября 2023 года на арене «Gold Coast Convention Centre» в Бродбиче (Австралия) состоится поединок между Тимом Цзю и Брайаном Мендосой. На кону стоят титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Во сколько начало боя Цзю — Мендоса

Предполагается, что бой между Тимом Цзю и Брайаном Мендосой начнётся в ночь с 14 на 15 октября не раньше 5:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Тим Цзю — Брайан Мендоса

Букмекеры считают фаворитом Цзю, а ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.12. Шансы Брайана Мендосы оценили коэффициентом 5.60. Также эксперты предлагают сделать ставку на ничью – за 23.0. Аналитики считают, что поединок не продлится всю дистанцию: тотал больше 11.5 раунда идёт за 2.26, а тотал меньше 11.5 раунда – за 1.56.

Прогноз на бой Тим Цзю — Брайан Мендоса (15.10.2023)

15 октября в Бродбиче (Австралия) на арене «Gold Coast Convention Centre» в первом среднем весе Тим Цзю встретится с американцем Брайаном Мендосой. 28-летний спортсмен с российским происхождением по-прежнему остаётся непобеждённым бойцом. В его активе 23 выигранных поединка из 23 в профессиональном боксе.

Цзю и Мендоса сразятся за титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC. Тим получил пояс, которого был лишён Джермелл Чарло. И теперь наследник Кости проведёт первую защиту. Отметим, что боксёр получил пояс без боя.

Дело в том, что предыдущий обладатель титула Чарло был лишён пояса WBO, поскольку отказался драться с Цзю и принял бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом. Канело победил, а Чарло утешил себя лишь крупным гонораром.

Тима Цзю многие называют бумажным чемпионом, поскольку он не добыл этот титул в бою. Такое отношение несправедливо по отношению к нему. На протяжении всей карьеры спортсмен демонстрирует амбиции и не скрывает стремления завоевать все пояса в своей весовой категории.

Сын Кости обладает превосходными физическими данными. Для своего роста (174 см) у него приличный размах рук (184 см), присутствуют выносливость, умение держать удар и тайминг. Он боксирует в левосторонней стойке, что часто создаёт проблемы соперникам. Тим подвижен, и его техническое оснащение позволяет по ходу боя менять тактику.

При построении карьеры Цзю не спешил. Сначала он выиграл вакантный пояс чемпиона Азии по версии WBC, затем собрал остальные региональные титулы. После этого, получив необходимый опыт, Тим постоянно двигается к верхней строчке рейтинга. Обязательным претендентом он стал минувшим летом, и только травма Чарло помешала спортсмену с российским происхождением подраться за четыре пояса сразу.

Свои чемпионские амбиции Цзю подтвердил в бою с мексиканцем Карлосом Окампо. Тиму предсказывали сложный поединок с непредсказуемым соперником, но сын Кости уложил Окампо ещё в первом раунде. И вот новый вызов — Брайан Мендоса.

Соперника Цзю довольно точно охарактеризовал в интервью известный российский эксперт по боксу Александр Беленький. Он рассказал, что, несмотря на грозный внешний вид, Мендоса не представляет собой ничего особенного. Специалист отметил главный козырь американца — сильный удар.

Мендоса провёл в профессиональном боксе 24 боя, из которых в 22 победил, в том числе в 16 нокаутом. 29-летний боксёр из США начал карьеру в 2014 году. Пять лет он шёл по восходящей, пока неожиданно не проиграл Ларри Гомесу. Но поражение не выбило его из колеи — проведя работу над ошибками, Брайан стал терпеливо ждать своего шанса.

Пик карьеры Мендосы пришёлся на поединок с Себастьяном Фундорой, которого 29-летний американец отправил в нокаут в седьмом раунде. Удар апперкотом высоко оценил Тим Цзю, рассказав в интервью о большом испытании для себя в бою с таким мастером удара. Брайан усердно тренировался и целенаправленно готовился именно к манере бокса Цзю.

На что ставить?

Во всех компонентах боя преимущество у Цзю. Тим наверняка понял, изучив предыдущие бои Мендосы, что можно получить от него сильный удар, если потерять самоконтроль и концентрацию. Боксёр с российским происхождением предпочитает работать первым номером, забирать инициативу и использовать свои козыри в виде сильных акцентированных ударов.

Весьма вероятно, что при таком развитии событий защита американца не выдержит напора Цзю и будет пропускать удары. Тим превосходит Мендосу в движении и выносливости, поэтому Брайану придётся выжидать возможность одним ударом решить исход поединка в свою пользу. Но сын Кости сумеет измотать соперника, а потом отправить в нокаут. Вот и поставим на завершение боя до 10-го раунда за коэффициент 1.74.

Ставка: тотал меньше 9.5 раунда за 1.74.