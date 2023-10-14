Уэльс — Хорватия. Лука Модрич успокоит Златко Далича

Наставник «шашечных» раскритиковал своих подопечных после игры с турками. Ветеран покажет тренеру, что всё в порядке.

15 октября состоится матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Уэльс — Хорватия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу хорватов можно с коэффициентом 2.07. Шансы валлийцев оцениваются в 4.33. На ничью дают коэффициент 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Уэльс — Хорватия 15 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Уэльс — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хорваты, сыграет коэффициент 1.25. Гол валлийцев доступен с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Уэльс — Хорватия (15.10.2023)

15 октября в матче квалификации на Евро-2024 Уэльс на домашнем стадионе «Кардифф Сити» примет Хорватию. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В минувшей встрече с Турцией «шашечные» неожиданно уступили со счётом 0:1.

Весьма вероятно, что преимущество оказалось на стороне соперника из-за назначения нового тренера. Сборная Турции провела первый матч под руководством итальянского специалиста Винченцо Монтеллы. К тому же у турок присутствовала дополнительная мотивация — взять реванш за поражение во встрече первого круга (0:2).

Наставник Хорватии Златко Далич на пресс-конференции после матча признал, что команда не наиграла на победу. «Шашечные» допустили много ошибок, особенно в защите. Не удалось создать достаточно опасных моментов у ворот турок. При этом главный тренер не стал искать оправдания в отсутствии из-за травм нескольких ключевых игроков.

А ведь вне игры оказались такие футболисты, как Иван Перишич. Полузащитник «Тоттенхэма» получил тяжёлую травму крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона. 34-летний хавбек пришёл на костылях в расположение сборной, чтобы поддержать партнёров перед важным матчем, но его креатив точно пригодился бы в атаке. В составе «шпор» Иван провёл пять встреч и записал в актив результативный пас.

Не хватало на поле лучшего бомбардира хорватов в квалификации на Евро-2024 Андрея Крамарича, который забил три мяча. Игрок «Хоффенхайма» получил травму и не был вызван в сборную. Не так ярко, как обычно, провёл встречу с Турцией капитан «шашечных» Лука Модрич. Возможно, это связано с тем, что 38-летний полузащитник играет за мадридский «Реал» не в каждом матче.

Об этом Модрич рассказал на пресс-конференции перед встречей с Турцией. Капитан Хорватии отметил, что для него такая ситуация в новинку. Лука уверен, что он лучше готовится к матчам, когда постоянно играет. Но морально он готов к сокращению количества выступлений за клуб. В Примере и Лиге чемпионов хорват провёл за «сливочных» девять игр, но результативными действиями отметиться не сумел. Возможно, лидер «шашечных» зажжёт в Кардиффе.

Уэльс провёл в квалификации Евро-2024 пять матчей и записал в актив семь очков. «Драконы» дважды победили Латвию (1:0 и 2:0), завершили вничью встречу с Хорватией (1:1), а Армении (2:4) и Турции (0:2) уступили. Шансы выйти в финальную стадию турнира у них остаются, но важно выиграть у «шашечных».

11 октября валлийцы провели товарищеский матч с Гибралтаром и победили со счётом 4:0. Соперник уступал по уровню исполнителей, поэтому «драконы» могли свободно отрабатывать тактические приёмы перед решающей встречей с Хорватией. Отметим, что у сборной Уэльса в квалификации нет ярко выраженного бомбардира — шесть футболистов забили по одному мячу.

Валлийцам необходимо побеждать хорватов, иначе их шансы на участие в Евро-2024 станут минимальными. Вероятно, что «драконы» выберут атакующую расстановку и будут расшатывать оборону соперника. Для «шашечных» привычно и удобно играть на контратаках, поскольку они умеют эффективно использовать свободное пространство. Рекомендуем обратить внимание на победу Хорватии за коэффициент 2.07.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Уэльс — Хорватия 15 октября 2023 года

Златко Далич — опытный тренер и сумеет быстро сделать правильные выводы из поражения от Турции. Мотивированный Лука Модрич, у которого осталось больше сил на сборную, ещё не сказал своего последнего слова в футболе и крайне опасен в контратакующей игре. На квалификации Евро-2024 «шашечные» провели два выездных матча: с Турцией (2:0) и Арменией (1:0). За счёт колоссального опыта хорваты, вполне вероятно, сумеют победить.

Ставка: победа Хорватии за 2.07.