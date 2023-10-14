Швейцария — Беларусь. Гранит Джака исключил недооценку

15 октября состоится матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Швейцария – Беларусь. Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу швейцарцев можно с коэффициентом 1.09. Шансы белорусов оценили в 32.0. Ставки на ничью принимаются за 11.0.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧЕ-2024 Швейцария — Беларусь 15 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч Швейцария – Беларусь получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют швейцарцы, сыграет коэффициент 1.01. Гол белорусов доступен с коэффициентом 2.90. Поставить на «обе забьют» можно за 3.00.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Европы Швейцария — Беларусь (15.10.2023)

Осталось совсем немного времени до окончания квалификации на Евро-2024. Некоторые команды уже решили свои задачи, а другие смирились с тем, что не поедут в Германию. 15 октября 2023 года на стадионе «Кибунпарк» пройдёт встреча между Швейцарией и сборной Беларуси. Начало игры запланировано на 21:45 мск.

«Красные крестоносцы» занимают первое место в таблице группы I, набрав 15 очков в шести встречах. Ниже располагается Румыния, которая заработала 13 очков, но в семи матчах. Это отличная возможность для швейцарцев уйти в отрыв от ближайшего преследователя. Футбол сборной радует болельщиков, ведь она забила 17 мячей, при всего пяти пропущенных.

Швейцария идёт без поражений, завершив две встречи вничью – с румынами (2:2) и Косовом (2:2). Победили «красные крестоносцы» в матчах с Беларусью (5:0), Израилем (3:0) и Андоррой (2:1 и 3:0). Зеки Амдуни уже забил пять голов в отборе на Евро-2024. По-прежнему принимает участие в международных встречах Гранит Джака. 31-летний спортсмен забил два гола и отдал столько же результативных передач.

Гранит уже высказался о предстоящей игре с белорусами. Он отметил, что больше не существует маленьких команд, поэтому нельзя недооценивать соперников. Джака также добавил, что сборной Швейцарии есть куда стремиться и в каких компонентах прогрессировать.

Беларусь занимает пятое место в группе, набрав всего лишь пять очков в семи встречах. За это время сборная одержала всего одну победу – в игре с Косовом (2:1). Также два матча завершились вничью – с Андоррой (0:0) и Румынией (0:0). У белорусов очень плохая результативность – забили всего четыре мяча.

Недавно команду принял испанский специалист Карлос Алос Феррер. Под его чутким руководством Беларусь провела уже три встречи, в которых не забила ни одного мяча. Помимо двух ничейных результатов, «белые крылья» также уступили Израилю (0:1). Новый тренер прекрасно понимает, что хромает реализация, но, видимо, пока не знает, за счёт чего её можно улучшить.

Стране нужно поколение достойных футболистов, а имеющиеся в составе сборной даже на клубном уровне забивают мало и крайне редко. Немалая часть выступает в Первой лиге и РПЛ. В игре с румынами не сказать, что Беларусь была намного хуже. Она нанесла девять ударов по воротам, при 19 у соперника. Возможно, сказывается тот факт, что белорусы не могут проводить матчи на домашнем поле из-за ограничений.

Команды встречались в игре 1-го тура квалификации на Евро-2024. Швейцария крупно обыграла Беларусь со счётом 5:0. Хет-трик оформил Штеффен, а также по голу забили Джака и Амдуни. Все трое получили вызов в сборную на октябрьские матчи. Если на выезде «красные крестоносцы» добились такого результата, то что сделают с «белыми крыльями» дома? Предлагаем поставить на большое количество голов – тотал больше 3.5 мяча идёт за 2.15.

Прогноз и ставки на матч Швейцария — Беларусь 15 октября 2023 года

Швейцария в великолепной форме, Гранит Джака сказал, что не существует «маленьких команд» и ко всем соперникам его соотечественники готовятся в равных условиях. Беларусь пришёл спасать испанский тренер, но даже он оказался бессилен. «Белые крылья» не забивают в последних трёх встречах. В матче 1-го тура отбора на Евро-2024 «красные крестоносцы» крупно выиграли у белорусов со счётом 5:0. Дома смогут не хуже, но мы подстрахуемся и поставим на тотал больше 3.5 мяча.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.15.