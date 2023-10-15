Кажется, Хвича и Эрлинг не смогут выйти из группы на Евро-2024. Зато покажут красивый футбол в этих встречах.

Экспресс на ЧЕ-2024 с коэффициентом 8.2: Кварацхелии и Холанду опять не везёт

Уже в следующем месяце квалификация на Евро-2024 подойдёт к конечной стадии. Поэтому командам важно сейчас решить свои задачи. На 15 октября запланировано немалое количество встреч отбора на турнир. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Грузия — Кипр

Грузия в последних матчах показала хорошие результаты, особенно заслуживает внимания игра с Таиландом, завершившаяся со счётом 8:0 в пользу «крестоносцев». Однако стоит отметить, что встречи с более сильными соперниками, такими как Испания и Норвегия, грузины проиграли. В то же время Кипр в последних играх не показывает хороших результатов, проигрывая даже те матчи, в которых был фаворитом. Тем не менее в последних очных встречах киприоты забивали грузинам, что добавляет интриги в предстоящий матч.

Учитывая фактор неожиданности в футболе и то, что Кипр в прошлом уже забивал Грузии, стоит ожидать, что и в этот раз команда сможет отличиться. Поэтому попробуем поставить на обе забьют и рассчитываем на Хвичу, который является героем сборной. На обе забьют предлагают 2.40.

Прогноз на матч Норвегия — Испания

Встреча между сборными командами Норвегии и Испании обещает быть интересной. Анализируя предматчевую статистику, можно отметить, что обе команды показывают хорошие результаты. «Свёрла» за последние пять игр выиграли четыре раза, уступив лишь в одном матче — Шотландии. Испания, в свою очередь, также провела последние пять игр достаточно успешно: четыре победы и одна ничья в основное время в Лиге наций. При этом «Красная фурия» забила 17 мячей, а норвежцы — 16, что говорит об эффективности обеих сторон в атаке.

В трёх очных встречах между этими командами Испания дважды одержала победу, а один матч закончился вничью. Но стоит отметить, что Норвегия играет на своём поле, что может дать ей определённое преимущество. Испания является фаворитом этого матча, однако Норвегия имеет все шансы удивить. Учитывая всё вышеизложенное, мы предполагаем, что матч может закончиться вничью, но с голами с обеих сторон. На обе забьют дают 1.78.

Прогноз на матч Уэльс — Хорватия

В предстоящем матче сойдутся довольно равные по силам команды — Уэльс и Хорватия. В последних встречах между этими сборными преимущество у одной из сторон заметить сложно: две последние встречи завершились вничью. С другой стороны, в трёх матчах до этого побеждали хорваты. Последние пять матчей во всех турнирах Уэльс провёл не слишком удачно: две победы, два поражения и одна ничья. Соперники были разного уровня, и это, вероятно, повлияло на результаты. «Пламенные» же провели свои последние игры более уверенно: три победы, одна ничья в Лиге наций и поражение.

Несмотря на более уверенные результаты хорватов, стоит учесть, что преимущество домашнего стадиона будет на стороне Уэльса. Это может помочь валлийцам в борьбе с сильными соперниками. Таким образом, учитывая всё вышеупомянутое, можно предположить, что матч будет непростым для обеих команд. Однако опыт на стороне «шашечных». Также у них сильнее состав. Поставим на победу Хорватии за 1.92.

Экспресс на матчи 15 октября

Ставка 1: обе забьют в матче Грузия — Кипр за 2.40.

Ставка 2: обе забьют в матче Норвегия — Испания за 1.78.

Ставка 3: победа Уэльса в матче с Хорватией за 1.92.

Общий коэффициент: 2.40 Х 1.78 Х 1.92 = 8.20.