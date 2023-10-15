Босния и Герцеговина — Португалия. Роналду — пример для подражания

Криштиану нацелился на 1000 голов, а его сборная досрочно вышла на ЧЕ-2024. В случае ротации молодёжи есть на кого равняться.

16 октября состоится матч 8-го тура квалификации ЧЕ-2024 Босния и Герцеговина — Португалия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.56. Шансы боснийцев оцениваются в 5.85. На ничью дают коэффициент 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Босния и Герцеговина — Португалия 16 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Босния и Герцеговина — Португалия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют боснийцы, сыграет коэффициент 1.69. Гол португальцев доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.97.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Босния и Герцеговина — Португалия (16.10.2023)

16 октября в матче квалификации на Евро-2024 Босния и Герцеговина на домашнем стадионе «Билино поле» примет Португалию. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В минувшей встрече с Словакией подопечные Роберто Мартинеса победили со счётом 3:2 и воплотили в жизнь мечту испанского специалиста.

На пресс-конференции после матча главный тренер португальцев рассказал, что бороться за выход на турнир и выйти на него — это мечта. Наставник похвалил игроков за самоотдачу. Мартинес высоко оценивает талант команды и уверен, что она находится на правильном пути.

В 7-м туре квалификации на Евро-2024 сборная Португалии обыграла Словакию со счётом 3:2 и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы. Роналду оформил дубль и заслужил похвалу от тренера. Мартинес отметил, что Криштиану в отличной форме и много забивает, а также является примером для молодых игроков.

Португальцы в квалификации Евро-2024 выиграли все матчи. Они победили на выезде Люксембург (6:0), Исландию (1:0) и Словакию (1:0), а на своём поле обыграли Лихтенштейн (4:0), боснийцев (3:0), Люксембург (9:0) и словаков (3:2). На выезде команда не пропустила ни одного мяча, а всего в отборе на ЧЕ-2024 ей забили два гола.

Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш станут главной угрозой воротам боснийцев, если появятся на поле.

Нападающий «Аль-Насра» забил в квалификации семь мячей, а полузащитник «МЮ», помимо четырёх голов, записал в актив семь результативных передач. Недавно выяснилось, что Бруну провёл за год больше всего минут на поле среди игроков элитного уровня.

Атакующий хавбек португальцев в период с 15 сентября 2022 по 15 сентября 2023 года сыграл 72 матча за клуб и сборную Португалии. Всего Фернандеш провёл на поле 6666 минут. Поскольку «команда избранных» решила вопрос с выходом на Евро-2024, весьма вероятно, что главный тренер предоставит футболисту отдых.

Вряд ли нуждается в передышке Роналду, ведь в его спортивной карьере появился новый вызов. Нападающий «Аль-Насра» рассказал, что президент «Порту» предложил ему испытание — достичь отметки в 1000 забитых мячей за карьеру. Криштиану уверен, что 900 голов запишет в актив точно.

Босния и Герцеговина нестабильно выступает на домашней арене в квалификации Евро-2024. Сине-жёлтые провели три встречи: победили Исландию (3:0) и Лихтенштейн (2:1), но сенсационно уступили Люксембургу (0:2). Тем не менее у боснийцев остаются теоретические шансы занять вторую строчку в группе. Они отстают от Словакии на четыре очка.

В минувшем туре подопечные сербского специалиста Саво Милошевича обыграли на выезде Лихтенштейн со счётом 2:0. Главный бомбардир Боснии и Герцеговины Эдин Джеко провёл на поле 86 минут, но результативными действиями не отметился. Это удивительно, поскольку 37-летний форвард «Фенербахче» находится в отличной форме — забил шесть мячей в чемпионате Турции.

Для боснийцев важно побеждать в каждом из оставшихся матчей и надеяться, что Словакия и Люксембург потеряют очки. Однако если словаки выиграют у люксембуржцев, а Босния и Герцеговина потерпит поражение, шансов уже не останется. Повезло, что тренер португальцев Мартинес вполне может предоставить отдых лидерам. Рекомендуем обратить внимание на победу боснийцев с форой (+1) за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Босния и Герцеговина — Португалия 16 октября 2023 года

У подопечных Саво Милошевича остаётся мало шансов решить задачу с выходом на Евро-2024, но на домашней арене они постараются создать проблемы сопернику. Вероятно, что главный тренер Португалии выпустит вместо звёзд резервистов, чтобы предоставить им практику. В минувшей игре подопечные Мартинеса пропустили два мяча, поэтому в обороне у них не всё идеально. Предположим, что сине-жёлтые сумеют не проиграть в важном матче с разницей более одного мяча.

Ставка: победа Боснии и Герцеговины с форой (+1) за 1.90.