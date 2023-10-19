«Аль-Хиляль» — «Аль-Халидж». Зачем экс-футболисту «Зенита» Неймар?

Малкому будет лучше и спокойнее без соотечественника, который погряз в скандальных историях и получил травму.

20 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Халидж». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Хиляля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.05. Успех «Аль-Халиджа» оценён экспертами в 22.0. Ставки на ничью принимаются за 14.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Халидж» 20 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Халидж» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.65.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Халидж» (20.10.2023)

В самом разгаре обретающий всё бóльшую популярность сезон Про-Лиги. 20 октября состоятся четыре встречи 10-го тура. В одной из них на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в городе Эр-Рияд местный «Аль-Хиляль» примет «Аль-Халидж». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

«Аль-Хиляль» — единственный клуб, который после девяти туров идёт без поражений в чемпионате Саудовской Аравии. Ничьих при этом всего две — с «Аль-Фейхой» (1:1) и «Дамаком» (1:1), на выезде. «Лидеры» оправдывают своё прозвище. Они возглавляют турнирную таблицу первенства.

Впрочем, расслабляться подопечным Жорже Жезуша нельзя. Отрыв от догоняющего «Аль-Таавуна» составляет всего одно очко. Кроме того, отменный ход набрал располагающийся на третьем месте «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. В девяти матчах в Про-Лиге «всемирный клуб» забил столько же, сколько «лидеры» — 26 мячей.

Именно между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем» обещает развернуться чемпионская гонка. У них самые мощные линии атаки в лиге. У «лидеров» в нападении зажигают Александр Митрович и экс-форвард «Зенита» Малком. Серб в семи матчах в Про-Лиге отметился шестью голами и двумя результативными пасами. Бразилец в девяти играх записал на свой счёт шесть забитых мячей и три голевые передачи.

Пока что Малком приносит на порядок больше пользы, чем его звёздный соотечественник Неймар. В составе «Аль-Хиляля» 31-летний нападающий принял участие только в пяти матчах во всех официальных турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Начало сезона Неймар пропустил из-за травмы. Существует риск, что он вновь угодит в лазарет на неопределённый срок. В матче последнего тура квалификации ЧМ-2026 с Уругваем форвард покинул поле со слезами на глазах в концовке первого тайма.

Ещё раньше, перед игрой 3-го тура отборочного турнира на чемпионат мира с Венесуэлой, Неймар устроил вечеринку с женщинами. Плюс нападающий поссорился с главой Федерации футбола Бразилии, оскорбил его и грозился бойкотировать сборную. Может быть, даже лучше, что футболист пропустит грядущий матч. Велика вероятность, что атмосфера в раздевалке без него будет лучше.

«Аль-Халидж» в девяти матчах в чемпионате Саудовской Аравии победил только располагающиеся в нижней части турнирной таблицы «Аль-Шабаб» (3:1) и «Аль-Охдуд» (1:0). Вничью он сыграл с «Аль-Иттифаком» (1:1), а с также с двумя идущими в зоне вылета командами — «Аль-Хазмом» (1:1) и «Аль-Раедом» (0:0).

Уступил клуб из Сайхата сначала «Аль-Фейхе», «Аль-Ахли» и «Аль-Фатеху» (во всех трёх случаях 1:3), а затем «Дамаку» (0:2). Таким образом, подопечные Педру Эмануэла расположились на 11-й строчке в турнирной таблице Про-Лиги. За этот промежуток времени они забили только девять мячей, в то время как пропустили 14.

В составе «Аль-Халиджа» есть несколько иностранцев, но они далеко не так хороши, как легионеры «Аль-Хиляля». Иначе говоря, у команды из Сайхата на порядок хуже комплектация состава, а также менее опытный главный тренер, чем у клуба из Эр-Рияда. Предлагаем поставить на победу «лидеров» и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 1.81.

В 18 матчах во всех турнирах в этом сезоне подопечные Жезуша забили 42 мяча, но и сами пропустили немало — 16. Всё дело в том, что португальский специалист зачастую отдаёт предпочтение открытому остроатакующему футболу. Его команды всегда активно идут вперёд и дают играть соперникам.

Отсутствие Неймара вряд ли негативно отразится на игре «лидеров». Примечательно, что до того, как 31-летний бразилец оправился от повреждения, клуб из Эр-Рияда даже чаще радовал результативностью. В последних шести встречах во всех турнирах он только два раза забил больше двух мячей за матч, и в одной из этих игр Неймар участия не принимал.

Прогноз и ставка на матч 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Халидж» 20 октября 2023 года

«Аль-Хиляль» выглядит одним из главных претендентов на победу в чемпионате Саудовской Аравии. Главное, что Малком и Митрович пребывают в отменном тонусе. Без влипшего в ряд скандальных историй Неймара им, вероятно, будет даже лучше. «Аль-Халидж» очень много пропускает и теряет очки даже в матчах с явными аутсайдерами. У него гораздо меньше ресурсов, чем у «лидеров». Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится результативная победа хозяев.

Ставка: «Аль-Хиляль» победит и тотал больше 3.5 мяча за 1.81.