Наши в Европе: вызов для Кузяева и травма Головина

Международная пауза завершилась, возвращаются европейские клубные чемпионаты. Рассказываем, чего ждать от россиян, которые выступают в топ-5 европейских первенств, на этих выходных.

Далер Кузяев. «Гавр» — «Ланс». 20 октября, 22:00

Далер Кузяев сыграл за сборную России в эту паузу и с неплохим настроением вернулся в свой клуб. «Гавр» пока располагается на 13-й строчке, но плотность в турнирной таблице очень высока. Одна победа может отправить команду в топ-6, а после поражения можно оказаться в зоне вылета.

Ближайший матч «Гавр» проведёт дома с «Лансом». Участник Лиги чемпионов провалил старт, но теперь набирает обороты. Пока эта команда — сосед «Гавра» в турнирной таблице, «Ланс» находится на 14-й позиции. Конечно, уровень исполнителей у гостей выше, букмекеры ведут «Ланс» фаворитом, поставить на его победу можно за 1.88. Шансы «Гавра» оценили коэффициентом 4.50, а на ничью дают 3.60.

Что до россиянина, то он наверняка выйдет в стартовом составе «Гавра». На гол Далера дают 6.40. В последних турах наш полузащитник выглядел не очень ярко, но он приносит огромную пользу команде, его место в составе незыблемо.

Арсен Захарян. «Реал Сосьедад» — «Мальорка». 21 октября, 22:00 мск

Захарян не ездил в сборную, работал в общей группе команды из Сан-Себастьяна и готов появиться на поле. В стартовом составе, конечно, вряд ли, но на замену Арсен должен выйти: ротацию перед Лигой чемпионов никто не отменял.

«Реал Сосьедад» после девяти туров идет на шестой позиции и в субботу сыграет с «Мальоркой». Островитяне здорово выступают дома, к примеру, они не проиграли «Барселоне», но вот на выезде очки команде Хавьера Агирре даются с большим трудом.

Баски — явные фавориты матча по мнению букмекеров. Поставить на победу хозяев можно за 1.59, а на гостей дают коэффициент 6.80. Вероятность ничейного исхода оценили котировкой 3.90.

Что до Захаряна, то его гол оценили в 4.00. Довольно низкий коэффициент, главное, чтобы Арсен вышел на поле. Надеемся, его труды во время паузы на матчи сборных не прошли даром.

Александр Головин. «Монако» — «Метц». 22 октября, 18:05 мск

«Монако» продолжает лидировать в чемпионате, причём уже единолично. В «ПСЖ» Луис Энрике никак не может настроить свой футбол, в Марселе скандалы, остальные клубы тоже недобрали очков. На этом фоне у монегасков всё чинно-благородно. И Александр Головин, как правило, в стартовом составе.

Но в ближайшем матче с «Метцем» выход Александра на поле под вопросом: полузащитник получил повреждение на тренировке сборной России. Пока непонятно, сможет ли россиянин сыграть. Но на его гол дают 2.85.

А в целом «Монако» — явный фаворит. На победу монегасков предложили коэффициент 1.36, а на успех гостей дают 8.00. Ничья идёт за 5.80.

Алексей Миранчук. «Аталанта» — «Дженоа». 22 октября, 19:00

А вот у кого дела идут не слишком хорошо, так это у Алексея Миранчука. Даже в матчах за сборную России было видно — отсутствие игровой практики пагубно сказывается на полузащитнике. Миранчук совсем не в форме. И непонятно, как её набрать, ведь даже при игре на два фронта ему дают не больше 15 минут игрового времени.

Вот и в ближайшей игре с «Дженоа» Алексея не стоит ждать в стартовом составе. Возможно, во втором тайме россиянин всë-таки выйдет на поле и покажет Джан Пьеро Гасперини свою полезность? На гол Миранчука дают коэффициент 3.65, а «Аталанта» — фаворит игры с «Дженоа». На победу бергамасков аналитики предложили коэффициент 1.58, а на успех генуэзцев дают 6.60. Ничья идёт за 4.10.

Продолжаем следить за россиянами в европейских клубах и желаем им удачных матчей!