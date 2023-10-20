«Ливерпуль» — «Эвертон». Клопп гонится за Артетой и Постекоглу

21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало игры — в 14:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.37. Шансы «ирисок» оценили в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон» 21 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Ливерпуль» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют «красные», сыграет коэффициент 1.04. Гол «ирисок» доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон» (21.10.2023)

Премьер-лига возвращается в эти выходные после международного перерыва. В субботнем раннем матче «Ливерпуль» принимает на «Энфилде» команду «Эвертон».

Подопечные Юргена Клоппа впечатляюще начали сезон, проиграв лишь один из восьми матчей АПЛ. В результате «красные» заняли четвёртое место, опережая на 10 очков «ирисок», находящихся на 16-й строчке. «Ливерпуль» отстаёт от лидирующих «Тоттенхэма» и «Арсенала» всего на три очка.

«Красные» начали свою кампанию в АПЛ с шестиматчевой беспроигрышной серии, сыграв вничью с «Челси» и одержав пять побед подряд.

Однако в последних двух встречах чемпионата Англии команда Клоппа сумела набрать лишь одно очко, проиграв «Тоттенхэму» (1:2) и сыграв вничью с «Брайтоном» (2:2).

В субботу «Ливерпуль» будет уверен в возвращении к победному пути, ведь он избежал поражений в каждом из 15 последних домашних матчей в АПЛ.

Проиграв лишь 3 из 26 последних встреч в Премьер-лиге, команда Клоппа является фаворитом на то, чтобы взять все три очка в эти выходные.

С другой стороны, «Эвертон» в этом сезоне выиграл только два из восьми матчей в чемпионате Англии, при этом один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.

Таким образом, «ириски» находятся всего в трёх очках от зоны выбывания, имея один из худших показателей в лиге.

Тем не менее «Эвертон» может быть уверен в своих последних результатах на выезде: из девяти матчей в гостях он проиграл только один.

В этом году на чужом поле «ириски» одержали три победы и потерпели одно поражение, поэтому шансы команды Шона Дайча на победу на «Энфилде» всё-таки имеются.

Известно, что «Эвертон» выиграл только 1 из 28 последних очных матчей у «Ливерпуля» во всех соревнованиях.

Кёртис Джонс отстранён от игры, а Эндрю Робертсон, Тьяго Алькантара и Стефан Байчетич выбыли из состава из-за травм. У «Эвертона» в лазарете Шеймус Коулман и Деле Алли, а Андре Гомеш, как ожидается, также пропустит субботнюю встречу.

Если сопоставить текущую форму с неудачным выступлением «Эвертона» в очных встречах с «Ливерпулем», то все признаки указывают на лёгкую победу подопечных Клоппа в эти выходные.

Мы считаем, что «красные» выиграют и тотал будет больше 2.5 мяча за 1.82. Думаем, что у Юргена Клоппа и его подопечных останутся шансы бороться за первое место с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.