«Ман Сити» — «Брайтон». Холанд — аргумент, с которым не поспоришь

21 октября состоится матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.40. Шансы «чаек» оценили в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон» 21 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Манчестер Сити» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют «горожане», сыграет коэффициент 1.05. Гол «чаек» доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Брайтон» (21.10.2023)

В преддверии субботнего домашнего матча с «Брайтоном» на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» переживает серию поражений длиной в две встречи АПЛ. Отрыв «горожан» от занимающего первое место «Тоттенхэма» составляет два очка. Перед 9-м туром «чайки» занимают шестую строчку в турнирной таблице. От лидирующей позиции они отстают на четыре очка.

Команда Роберто Де Дзерби не смогла победить в двух последних матчах чемпионата Англии, набрав лишь одно очко из шести возможных. Она уступила «Астон Вилле» — 1:6 и сыграла вничью с «Ливерпулем» (2:2).

В последних шести очных играх «Брайтона» и «Ман Сити» четыре победы добыли «горожане» и лишь одну встречу выиграли «чайки».

В прошлом сезоне подопечные Гвардиолы обыграли «Брайтон» со счётом 3:1 на стадионе «Этихад», а затем сыграли вничью — 1:1 на выезде. В последних шести очных встречах «горожане» забили 14 голов, а пропустили шесть.

В этом сезоне «Манчестер Сити» одержал три победы из трёх матчей на домашнем поле. В этих встречах он пропустил всего один гол. Атака, напротив, забила восемь мячей.

«Брайтон» на выезде выиграл два последних матча и проиграл один. В гостях «чайки» пропустили восемь мячей и столько же забили. В последней выездной игре АПЛ подопечные Де Дзерби уступили «Астон Вилле» (1:6).

Эрлинг Холанд в этом сезоне не наносит много ударов по воротам, но нападающий лидирует в гонке бомбардиров по количеству голов – их у него восемь.

На его счету 47% забитых мячей «Манчестер Сити». В среднем «горожане» владеют мячом 61,1% в АПЛ. В субботнем матче у Гвардиолы в списке травмированных находится Кевин Де Брёйне.

В ближайшее время Хосеп получит значительное усиление, так как вернётся полузащитник Родри, пропустивший два последних матча из-за красной карточки. Его отсутствие стало одной из главных причин неудач команды.

В составе Де Дзерби могут отсутствовать до шести футболистов. Хулио Энсисо выбыл до ноября из-за травмы колена. Левый защитник Первис Эступиньян лечит травму бедра. Полузащитник Джеймс Милнер может вернуться к матчу после повреждения, так же, как защитник Тарик Лампти, но это решение будет принято перед игрой.

Каору Митома восстанавливается после болезни и может попасть на скамейку запасных. Якуб Модер находится в лазарете.

«Ман Сити» должен продолжить поддерживать свою хорошую форму в матче с «Брайтоном» и прервать свою двухматчевую безвыигрышную серию в АПЛ. «Горожане» должны выиграть дома со счётом 3:1. Холанд может стать автором одного из голов. На победу команды Гвардиолы с форой (-1.5) предлагают поставить за 2.05.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 2.05.