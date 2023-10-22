«Аль-Хиляль» — «Мумбаи Сити». Малком и Митрович — отличный дуэт

23 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Мумбаи Сити». Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лидеров» можно с коэффициентом 1.15. Успех гостей оценивается в 20.0. На ничью дают коэффициент 8.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Мумбаи Сити» 23 октября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Аль-Хиляль» — «Мумбаи Сити» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.24.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Мумбаи Сити» (23.10.2023)

Игра 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Мумбаи Сити» начнётся 23 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск. «Лидеры» потеряли на долгое время из-за травмы бразильца Неймара. Главному тренеру Жорже Жезушу необходимо в кратчайший срок адаптировать тактическую схему к длительному отсутствию системообразующего игрока.

Напомним, форвард сборной Бразилии Неймар покинул поле в первом тайме встречи с Уругваем в квалификации ЧМ-2026. После обследования врачи сообщили, что у нападающего «Аль-Хиляля» повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене. Необходимо проведение операции, а затем длительная программа восстановления.

Пока неизвестны даже примерные сроки возвращения к тренировкам бразильца. Для «Аль-Хиляля» это тяжёлый удар — владельцы команды вложили большие средства в покупку звезды.

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне бразилец отыграл три матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых отметился двумя результативными передачами. В Лиге чемпионов АФК у бразильца в активе один забитый мяч.

Пока залечивает травму Неймар, большая ответственность за результат будет на Малкоме. Бывший форвард «Зенита» в текущем сезоне Про-Лиги забил шесть мячей, но в Лиге чемпионов АФК результативными действиями пока не отметился. Также автором одного из голов стал Митрович — ещё один лидер атаки клуба.

После двух матчей группового этапа ЛЧ АФК «Аль-Хиляль» записал в актив четыре очка. Подопечные португальского специалиста Жорже Жезуша сыграли вничью с «Навбахором» (1:1) и победили «Нассаджи Мазандаран» (3:0).

Первый матч после травмы Неймара «лидеры» провели в Про-Лиге с «Аль-Халиджем» и победили со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Александр Митрович. 29-летний серб результативно действует в текущем сезоне. У него в активе семь забитых мячей в чемпионате страны и один – в Лиге чемпионов АФК.

Зато в Лиге чемпионов АФК футболисты «Мумбаи Сити» пока не сумели забить ни одного мяча. Они проиграли «Навбахору» (0:3) и «Нассаджи Мазандаран» (0:2), поэтому занимают последнее место в таблице группы D. У форварда Грега Стюарта был шанс реализовать 11-метровый в игре с «ястребами», но шотландец сплоховал.

В индийской Суперлиге у «Мумбаи Сити» дела идут намного лучше. В трёх турах он одержал две победы и одну встречу завершил вничью. В нападении получается создавать и реализовывать опасные моменты — шесть забитых мячей, но нужно принимать во внимание низкий уровень соперников в местном чемпионате.

Жорже Жезуш — опытный специалист и в кратчайшие сроки перестроит тактическую схему «лидеров» после травмы Неймара. В команде есть Малком и Александр Митрович, которые без него уже решали задачи в атаке в матчах Про-Лиги и Лиги чемпионов АФК. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Аль-Хиляля» с форой (-2.5) за коэффициент 2.20.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Мумбаи Сити» 23 октября 2023 года

Домашний матч с «Мумбаи Сити» — отличная возможность для португальского специалиста проверить схему игры в атаке без Неймара. Форварды будут мотивированы и постараются доказать свой высокий уровень. Индийцы не представляют серьёзной угрозы для ворот бывшего голкипера «Севильи» Боно, поэтому предлагаем поставить на победу «Аль-Хиляля» с форой (-2.5) за 2.20.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-2.5) за 2.20.